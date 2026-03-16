ETV Bharat / international

Iran War Updates: દુબઇ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન હુમલો, ઇઝરાયેલનો ઇરાન પર 200 ઠેકાણા પર હુમલાનો દાવો

ઇઝરાયેલ તરફથી લેબનોનમાં હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા
ઇઝરાયેલ તરફથી લેબનોનમાં હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 8:06 AM IST

Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઇરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલો પોતાના 17માં દિવસમાં પ્રવેશી ગયો છે. આ વચ્ચે યુદ્ધ રોકાવાનું નામ નથી લઇ રહ્યો. ઇરાનને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજના પસાર થવામાં વિલંબ થઇ રહ્યો છે. આ મામલો ગરમાઇ રહ્યો છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો નાટો (NATO) હોર્મુઝ ખોલવામાં અમેરિકાની મદદ નહીં કરે તો તેનું ભવિષ્ય ખરાબ હશે. ઇઝરાયેલી વાયુ સેના (IAF)એ રવિવારે જણાવ્યું કે તેને છેલ્લા એક દિવસમાં પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાનમાં 200થી વધુ ઠેકાણા પર હુમલા કર્યા છે. આ હુમલામાં મિસાઇલ સિસ્ટમ, સંરક્ષણ પ્રતિષ્ઠાન અને ઓપરેશનલ હેડક્વાર્ટર જેવા સૈન્ય ઢાંચાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું કે, અમેરિકાએ યૂએઇમાં બે જગ્યા- રાસ અલ ખૈમાહ અને દુબઇની નજીક એક જગ્યા પર હુમલો કર્યો છે.

LIVE FEED

8:10 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયેલને તેના યુદ્ધ ગુનાઓ માટે સજા મળવી જોઇએ: ઇરાનના વિદેશ મંત્રી

ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ઇઝરાયેલ પર મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. ઇરાનના વિદેશ મંત્રીએ X પર કહ્યું, 'ઇરાનમાં ઇંધણ ડેપો પર ઇઝરાયેલનો બોમ્બમારો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે અને પર્યાવરણના વિનાશ સમાન છે. રહેવાસીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીને લાંબા ગાળાના નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. માટી અને ભૂગર્ભજળના પ્રદૂષણની અસર પેઢીઓ સુધી રહી શકે છે. ઇઝરાયલને તેના યુદ્ધ ગુનાઓ માટે સજા થવી જ જોઈએ.

7:53 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયેલી વાયુસેનાનો દાવો, ઇરાનમાં 200થી વધુ ઠેકાણા પર હુમલા કર્યા

ઇઝરાયેલી વાયુ સેનાએ દાવો કર્યો છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં તેને પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાનમાં 200થી વધુ ઠેકાણા પર હુમલા કર્યા છે. પશ્ચિમ તથા મધ્ય ઇરાનમાં બેલેસ્ટિક મિસાઇલ પ્રણાલી અને રક્ષા પ્રણાલીઓ પર હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે, જે ઠેકાણા પર હુમલા કરવામાં આવ્યા છે તેમાં તે કાર્યાલય પણ સામેલ છે જ્યા ઇરાની શાસનના સૈનિક સક્રિય હતા. આ સિવાય રક્ષા પ્રણાલીઓ તથા યુદ્ધ સામગ્રીના ઉત્પાદન અને ગોડાઉન સ્થળ પણ હુમલાના નિશાન બન્યા છે.

7:44 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ઇરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા તૈયાર નથી: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે જણાવ્યું કે, 'યુદ્ધ ત્રીજા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી રહ્યું છે ત્યારે અમેરિકા ઇરાન સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે પરંતુ તેહરાન તેને સમાપ્ત કરવા માટે કોઇ કરાર કરવા તૈયાર નથી. ટ્રમ્પે કહ્યું, "હા, અમે તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ."

ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે તૈયાર છે, તે ઘણા નજીક પહોંચી રહ્યા છે. આ પહેલા ઇરાનના વિદેશ મંત્રીએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો કે અમેરિકા સાથે કોઇ પણ રીતની વાતચીત ચાલી રહી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, " તેમને ખાતરી નથી કે તેઓ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માંગે છે કે નથી માંગતા, સૌથી પ્રથમ વાત તો એ છે કે, કોઇને તે ખબર નથી કે તમે કોની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છો કારણ કે તેમનું મોટાભાગનું નેતૃત્ત્વ માર્યું ગયું છે.

7:36 AM, 16 Mar 2026 (IST)

દુબઇ એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન હુમલા બાદ ભીષણ આગ

દુબઇ સરકારના મીડિયા કાર્યાલયે ટ્વીટ કર્યું, 'અધિકારી આ સમયે દુબઇ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન સાથે જોડાયેલી એક ઘટનાને કારણે લાગેલી આગ પર કાબુ મેલવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તમામની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી પગલા ભરવામાં આવી રહ્યા છે.'

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR UPDATES
IRAN ISRAEL WAR
DONALD TRUMP AND NETANYAHU
IRAN WAR UPDATES
IRAN ISRAEL US WAR UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.