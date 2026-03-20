Iran Israel US War: ઇઝરાયલ ઇરાનના મહત્વપૂર્ણ કુદરતી ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો નહીં કરે
શુક્રવાર તેના 21મા દિવસમાં પ્રવેશેલા ઈરાન-ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ અભૂતપૂર્વ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. ઈઝરાયલે ઈરાનના મુખ્ય દક્ષિણ પાર્સ ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો કર્યો, જેના કારણે તેહરાન કતાર અને અન્ય ખાડી દેશોમાં ગેસ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવીને વધુ આક્રમક રીતે બદલો લેવા માટે પ્રેરિત થયો.
ટ્રમ્પનું નિવેદન: અમેરિકાને દક્ષિણ પાર્સ પર ઈઝરાયલના હુમલાની "કોઈ જાણકારી" નહોતી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે પોતાનું વલણ નરમ પાડતા ખાતરી આપી કે ઈઝરાયલ હવે ઈરાનના મુખ્ય દક્ષિણ પાર્સ ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો કરશે નહીં; પરંતુ, જો ઈરાન ફરીથી કતાર પર હુમલો કરશે, તો અમેરિકા બદલો લેશે અને તે સમગ્ર ગેસ ક્ષેત્રને "સંપૂર્ણપણે નાશ" કરશે. ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પુષ્ટિ આપી હતી કે ઈઝરાયલે દક્ષિણ પાર્સ ક્ષેત્ર પર હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાને હુમલાની "કોઈ જાણકારી" નહોતી - જોકે કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે વોશિંગ્ટનને જાણ કરવામાં આવી હતી.
ઈરાને કતારના ગેસ કેન્દ્ર પર હુમલો કર્યો, જેના કારણે 'વ્યાપક નુકસાન' થયું: ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝન અહેવાલ આપે છે કે કતારના મુખ્ય ગેસ પ્લાન્ટ પર મિસાઈલથી હુમલો થયો. પ્લાન્ટ પર વિનાશક હુમલાના થોડા કલાકો પછી જ આ ઘટના બની. કતારની રાજ્ય માલિકીની ઊર્જા કંપનીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ગેસ હબ પરના હુમલાઓમાં તેની ઘણી લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) સુવિધાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, જેના કારણે "વ્યાપક" નુકસાન થયું હતું.
યુએઈએ ગેસ સુવિધા બંધ કરી દીધી: અબુ ધાબીના મીડિયા ઓફિસે અહેવાલ આપ્યો છે કે મિસાઇલો અટકાવવામાં આવ્યા પછી કાટમાળ પડી જવાને કારણે અબુ ધાબીએ તેની એક ગેસ સુવિધા પર તમામ કામગીરી બંધ કરી દીધી છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક જહાજ પર હુમલો: એક બ્રિટિશ દરિયાઈ સુરક્ષા એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના દરિયાકાંઠે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક સ્થિત એક જહાજ પર કોઈ અજાણી વસ્તુ (પ્રક્ષેપણ) દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેમાં આગ લાગી હતી.
તેલ અવીવ નજીક હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત: ડોક્ટરોએ ગુરુવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઈરાન દ્વારા રાત્રે છોડવામાં આવેલા મિસાઇલોના એક રાઉન્ડમાં તેલ અવીવથી લગભગ 20 કિલોમીટર ઉત્તરપૂર્વમાં એક સ્થાન પર એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. મૃતકની ઓળખ વિદેશી કામદાર તરીકે કરવામાં આવી છે. આ ઘટના સાથે, ઇઝરાયલમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં કુલ મૃત્યુઆંક 15 થયો છે.
કતાર દ્વારા ઇરાની રાજદ્વારીઓને હાંકી કાઢવામાં આવ્યા: રાસ લાફાન સુવિધા પરના હુમલા બાદ, કતારના વિદેશ મંત્રાલયે ઇરાની લશ્કરી અને સુરક્ષા અધિકારીઓ (સંલગ્ન અધિકારીઓ) અને તેમના સ્ટાફને 24 કલાકની અંદર દેશ છોડવાનો આદેશ આપ્યો.
યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકે ફુગાવાનો અંદાજ વધાર્યો: યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક (ફેડરલ રિઝર્વ) એ તેના વ્યાજ દરોને યથાવત રાખતા ફુગાવાનો અંદાજ વધાર્યો છે. બેંકે આ ફેરફારનું કારણ યુદ્ધને કારણે સર્જાયેલી "અનિશ્ચિત" આર્થિક પરિસ્થિતિને ગણાવી છે. ઇઝરાયલે ઇરાની ગુપ્તચર મંત્રીની હત્યા કર્યા પછી હુમલા ચાલુ રાખવાનું વચન આપ્યું: ઇઝરાયલી સૈન્યએ જાહેરાત કરી કે તેણે ઇરાની ગુપ્તચર મંત્રી ઇસ્માઇલ ખાતીબની હત્યા કરી છે, અને ત્યારબાદ વરિષ્ઠ ઇરાની સરકારી અધિકારીઓને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખવાનું વચન આપ્યું હતું. ટેલિવિઝન બ્રીફિંગમાં, સેનાના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "અમે બધા વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓને શોધી કાઢીને મારી નાખીશું. તેમને દૂર કરવાની આ પ્રક્રિયા બંધ નહીં થાય."
ખામેનીએ બદલો લેવાનું વચન આપ્યું: ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીએ એક ટેક્સ્ટ સંદેશમાં કહ્યું કે ઇઝરાયલી હુમલામાં માર્યા ગયેલા સુરક્ષા વડા અલી લારીજાનીના હત્યારાઓ "કિંમત ચૂકવશે." "વહેતા લોહીના દરેક ટીપાની કિંમત હોય છે, અને આ શહીદોના ગુનેગાર હત્યારાઓ ટૂંક સમયમાં તે કિંમત ચૂકવશે," મોજતબા ખામેનીએ ઉમેર્યું, જેમણે પદ સંભાળ્યા પછી જાહેરમાં દેખાવાનું ટાળ્યું છે.
ઇઝરાયલ ઇરાનના મહત્વપૂર્ણ કુદરતી ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો નહીં કરે
એપીના અહેવાલ મુજબ, ભીષણ લડાઈ વચ્ચે, ઇઝરાયલે કહ્યું કે તે ઇરાનના મહત્વપૂર્ણ કુદરતી ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો નહીં કરે, ઊર્જા બજારમાં ઉથલપાથલનો ઉલ્લેખ કરીને. ઇરાને ખાડીની આસપાસ તેલ અને કુદરતી ગેસ સ્થળો પર હુમલાઓ વધારી દીધા પછી, ઇઝરાયલે એક મહત્વપૂર્ણ ઇરાની ગેસ ક્ષેત્ર પર વધુ હુમલા નહીં કરવાનું વચન આપ્યું છે, જેનાથી ઊર્જા બજાર અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ખલેલ પહોંચાડનારા યુદ્ધનું જોખમ વધ્યું છે.
શુક્રવારે, ઇરાને ઇઝરાયલ પર તેના હુમલા ચાલુ રાખ્યા, જેના કારણે લાખો લોકોને આશ્રય લેવાની ફરજ પડી. હાઇફાથી ગેલિલી અને લેબનીઝ સરહદ સુધી, ઉત્તરના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં સાયરન વાગ્યા.