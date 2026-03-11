ETV Bharat / international

ટ્રમ્પની હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં માઇન્સ સામે ઇરાનને ચેતવણી, કહ્યું 'પહેલાં ક્યારેય ન જોયા હોય તેવા પરિણામ ભોગવવા પડશે'

બેરૂતના દહિયેહમાં ઇઝરાયેલની એરસ્ટ્રાઇક બાદ ધુમાડો નીકળતો જોવા મળે છે.
બેરૂતના દહિયેહમાં ઇઝરાયેલની એરસ્ટ્રાઇક બાદ ધુમાડો નીકળતો જોવા મળે છે. (AP)
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઇરાન સાથે યુદ્ધ એટલા માટે શરૂ થયું કારણ કે તે દેશ ન્યૂક્લિયર હથિયારો માટે મટીરિયલ બનાવવા માટે એક નવી સાઇટ પર કામ શરૂ કરી રહ્યું હતું. ટ્રમ્પે એક ન્યૂઝ કોન્ફ્રેન્સમાં રિપોર્ટ્સને એમ પણ કહ્યું કે જો તેમણે કાર્યવાહી ના કરી હોત તો ઇરાન મિડલ ઇસ્ટ પર કબ્જો કરી લેત અને ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇની જગ્યાએ ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર તરીકે મોજતબા ખામેનેઇને નિયુક્ત કરવામાં આવતા તે નિરાશ હતા. આયાતુલ્લા ખામેનેઇ 28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધના પ્રથમ દિવસે અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલામાં માર્યા ગયા હતા. ટ્રમ્પે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે યુદ્ધ અને બીજી ઘટના વિશે વાત કરવા ફોન પણ કર્યો હતો. ક્રેમલિનનું કહેવું છે કે બન્ને નેતાઓ વચ્ચે ખુલ્લી વાતચીત લગભગ એક કલાક ચાલી હતી.

ઇરાનના અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના ઠેકાણા પર હુમલા: સરકારી મીડિયા

ઇરાને મિડલ ઇસ્ટમાં ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઠેકાણા પર નવા હુમલા કર્યા છે. સરકારી બ્રોડકાસ્ટર IRIBએ આ માહિતી આપી હતી. બ્રોડકાસ્ટરે ઇરાનના એલીટ રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સના એક નિવેદનનો હવાલો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલા 'યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી સૌથી ભારે હતા, જે ત્રણ કલાક સુધી ચાલ્યા અને તેમાં તેલ અવીવ, જેરૂસલેમ અને હાઇફા જેવા ઇઝરાયેલના શહેરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.

બ્રોડકાસ્ટરે કહ્યું કે, મિસાઇલ હુમલાએ ઇરાકી કુર્દિસ્તાનામં એરબિલમાં અમેરિકન ઠેકાણા અને બહેરીનમાં અમેરિકાના પાંચમા ફ્લીટ નેવલ બેઝને નિશાન બનાવ્યું છે.

ઇઝરાયેલની સેનાએ ઇરાન પર નવા હુમલા શરૂ કર્યા

AFPના અહેવાલ અનુસાર, ઇઝરાયેલની સેનાએ તેહરાન પર નવા હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. ઇરાનના પાટનગરમાં વિસ્ફોટોના અવાજ સંભળાયા હતા.

બહેરીન, ઇરાકી કુર્દીસ્તાનમાં અમેરિકન બેઝને નિશાન બનાવાયું-રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સ

ઇરાનના રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું છે કે બહેરીન, ઇરાકી કુર્દીસ્તાનમાં અમેરિકન બેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ઇરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ બહેરીન અને ઇરાકી કુર્દીસ્તાનમાં અમેરિકાના બેઝને નિશાન બનાવ્યા હતા. તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીના એક નિવેદનમાં ગાર્ડ્સે કહ્યું કે, બહેરીનમાં અમેરિકન નેવીના પાંચમા ફ્લીટ બેઝ અને ઇરાકના કુર્દ વિસ્તારમાં ત્રણ અન્ય જગ્યાએ ઘણી બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છોડવામાં આવી છે.

