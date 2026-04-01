Iran War Live Updates: અમારી પાસેથી ઓઇલ ખરીદો, નહીં તો હોર્મુઝ જઇને તેલ લેવાની હિંમ્મત કરો; અમેરિકા કોઇ દેશની મદદ નહીં કરે: ટ્રમ્પ

તેહરાનમાં હુમલા બાદ ધૂમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 7:55 AM IST

અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાન યુદ્ધનો બુધવારે 33મો દિવસ છે. ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઇરાન પર હવાઇ હુમલા ચાલુ છે. ઇરાન તરફથી પણ ઇઝરાયેલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. મંગળવારે ઇઝરાયેલના મુખ્ય પરરમાણુ કેન્દ્ર પાસે સાયરન વાગ્યા હતા. આ દેશનો તે ભાગ છે જેને તાજેતરના દિવસોમાં વારંવાર નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ઇઝરાયેલની સેનાએ પણ જણાવ્યું કે તેને યમનમાંથી છોડવામાં આવેલા બે ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે. યમનમાં ઇરાન સમર્થિત હૂથી વિદ્રોહીઓએ પોતાના પ્રથમ મિસાઇલ હુમલા સાથે આ યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી છે કે જો આ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ટૂંક સમયમાં કોઇ સમજૂતિ ના થઇ તો ઇરાનના ઉર્જા સંસાધનો અને અન્ય મહત્ત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓ મોટા પાયે નાશ પામશે, જેમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડતી સુવિધાઓનો પણ સમાવેશ થઇ શકે છે.

7:43 AM, 1 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પે પોતાના સહયોગી દેશોને લગાવી સીધી ફટકાર

ઇરાનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના પ્રભાવી રીતે બંધ થતા વધેલા વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જેટ ઇંધણની કમી સામે ઝઝુમી રહેલા દેશને કડક મેસેજ આપ્યો છે. ટ્રમ્પે ખાસ કરીને બ્રિટન અને ફ્રાન્સ જેવા અમેરિકાના પારંપરિક સહયોગીઓને નિશાન બનાવ્યા છે. ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે લખ્યુ, 'તે તમામ દેશ જેમણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને કારણે જેટ ઇંધણ મળી શકતું નથી- જેમ કે બ્રિટન, જેને ઇરાનને ખતમ કરવાની કાર્યવાહીમાં સામેલ થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો- તેના માટે મારી પાસે એક સૂચન છે. નંબર-1, અમેરિકા પાસેથી ખરીદો, અમારી પાસો કોઇ કમી નથી અને નંબર-2 થોડી હિમ્મત કરો, સ્ટ્રેટ પર જાઓ અને તેમની પાસેથી છીનવી લો. તમારે પોતાના માટે લડતા શીખવું પડશે. અમેરિકા હવે તમારી મદદ નહીં કરે. ઇરાન પુરી રીતે નષ્ટ થઇ ગયું છે. મુશ્કેલ કામ થઇ ગયુ છે. તમે જાઓ અને પોતાનું ઓઇલ ખુદ મેળવો! રાષ્ટ્રપતિ DJT.' ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી અમેરિકા તરફથી પોતાના સહયોગીઓને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ફટકારમાંથી એક છે.

સંપાદકની પસંદ

