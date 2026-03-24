Iran War Updates: ટ્રમ્પની જાહેરાત છતાં પણ હુમલા ચાલુ, ઇરાનનો અમેરિકા સાથે વાતચીતનો ઇનકાર

ઇરાની ફાયરબ્રિગેડની ટીમ તેહરાનમાં એક બિલ્ડિંગમાં કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 8:42 AM IST

Updated : March 24, 2026 at 9:33 AM IST

અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઇરાન પર શરૂ કરવામાં આવેલા હુમલાનો આજે મંગળવારે 25મો દિવસ છે. આ ચાર અઠવાડિયાના ઘટનાક્રમમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરફથી કરવામાં આવેલી જાહેરાત મહત્ત્વની છે. ટ્રમ્પે 5 દિવસ માટે હુમલા રોકવાની જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઇરાને પરમાણુ હથિયાર ના રાખવા પર સહમતિ વ્યક્ત કરી છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, હવે ઇરાન પાસે અમેરિકા અને અમારા સહયોગીઓ માટે પોતાના ખતરાને સમાપ્ત કરવાની વધુ એક તક છે અને અમને આશા છે કે તે તેનો લાભ ઉઠાવશે. અમેરિકા અને પુરી દુનિયા જલદી વધુ સુરક્ષિત બનશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમણે તેમના સંરક્ષણ ઔધોગિક આધારને પુરી રીતે નષ્ટ કરી દીધો છે અને તેમની નૌસેનાને ખતમ કરી નાખી છે. જોકે, ઇરાનની સંસદના સ્પીકર એમ.બી.ગાલિબફે ટ્રમ્પને ટીકા કરી હતી, તેમણે તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીત વિશે ટ્રમ્પના દાવાને ફગાવતા જણાવ્યું કે, આવી કોઇ વાતચીત થઇ નથી. ગાલિબફે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના દાવાને ફગાવતા જણાવ્યું કે આ નિવેદન નાણાકીય અને તેલ બજારમાં હેરફેર કરવા માટે આપવામાં આવ્યું છે.

9:32 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયેલ પર હુમલામાં 16 લોકોના મોત, 4564થી વધુ ઘાયલ: ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કોઓર્ડિનેટર

ઇરાન અને તેના સમર્થિત લડવૈયાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં ઇઝરાયેલે મોટા પાયે જાનહાનિનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઇઝરાયેલના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કોઓર્ડિનેટરે આ માહિતી આપી છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે પૃષ્ટી કરી છે કે, અત્યાર સુધીમાં ઇરાન સાથેના સંઘર્ષમાં 16 લોકોના મોત થયા છે અને 4564 ઇઝરાયેલી નાગરિકોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે જેમાંથી કેટલાક લોકો સીધી મિસાઇલ અથવા મિસાઇલના ટુકડાથી ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે અન્ય લોકો આશ્રય શોધતા ઘાયલ થયા હતા. તાજેતરમાં એક મોત સોમવારે લેબનોન સરહદ પર થયું હતું, જ્યાં હિઝબુલ્લાહના તોપખાનાના ગોળીબારથી એક ખેડૂતનું મોત થયું હતું.

9:03 AM, 24 Mar 2026 (IST)

જયશંકરે માર્કો રૂબિયો સાથે ઊર્જા સુરક્ષા પર ચર્ચા કરી

વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકરે અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો સાથે ફોન પર વિસ્તારથી વાતચીત કરી હતી જેમાં પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને વૈશ્વિક ઊર્જા સુરક્ષા પર તેની અસરને લઇને ખાસ ચર્ચા થઇ હતી. X પર એક પોસ્ટમાં જયશંકરે કહ્યું કે, બન્ને નેતાઓએ સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર પડનારી અસર પર ચર્ચા કરી છે. અમેરિકન વિદેશ સચિવ માર્કે રૂબિયો સાથે ફોન પર વિસ્તારથી વાતચીત થઇ. પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'અમારી ચર્ચા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થા પર તેની અસર પર કેન્દ્રિત હતી. અમે ખાસ ઊર્જા સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી ચિંતાઓ પર વાત કરી છે.' આ ચર્ચા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તે જાહેરાત બાદ થઇ જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકન યુદ્ધ વિભાગને આદેશ આપ્યો છે કે ઇરાનના પાવર પ્લાન્ટ અને ઊર્જા સ્થળો વિરૂદ્ધ કોઇ પણ સૈન્ય કાર્યવાહીને પાંચ દિવસ માટે ટાળી દેવામાં આવે. ટ્રમ્પે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે તેહરાન સાથે ચાલી રહેલી કૂટનીતિક વાતચીતનો હવાલો આપતા આ નિર્દેશ કર્યો હતો. ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે છેલ્લા બે દિવસમાં ઘણી સારી અને સાર્થક વાતચીત થઇ છે જેનો અર્થ આ વિસ્તારમાં દુશ્મનાવટને સમાપ્ત કરવાનો છે.

8:26 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ઇરાનનો અમેરિકા સાથે વાતચીતનો ઇનકાર

ઇરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાકાઇએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો કે તેહરાને વોશિંગ્ટન સાથે વાતચીત કરી છે. ઇસ્માઇલ બાકાઇએ ભાર પૂર્વક જણાવ્યું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની શરતો પર ઇસ્લામિક ગણરાજ્યનું વલણ બદલાયું નથી. બાકાઇએ સરકારી સમાચાર એજન્સી ઇરના (IRNA)ને જણાવ્યું કે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલાની શરૂઆત બાદથી ઇરાનનો વોશિંગ્ટન સાથે ના તો કોઇ સંપર્ક થયો છે અને ના તો હોર્મુઝ અને થોપવામાં આવેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાની શરતો પર તેમનું વલણ બદલાયું છે. આ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે યુદ્ધ વિભાગને ઇરાની પાવર પ્લાન્ટ્સ પરના હુમલા પાંચ દિવસ માટે ટાળવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે અર્થપૂર્ણ વાતચીત થઇ છે. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પરિસ્થિતિને સામાન્ય નહીં કરે, તો તે તેની ઊર્જા સુવિધાઓ પર હુમલા કરશે. જવાબમાં ઇરાને પર્સિયન ગલ્ફમાં સ્થિત પાવર સ્ટેશન અને ઊર્જા સુવિધાઓની યાદી બહાર પાડી હતી જેને તે સંભવિત રીતે નિશાન બનાવી શકે છે.

