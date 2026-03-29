કલસ્ટર બોમ્બમાં એવું તો શું ખાસ છે જેને ઇઝરાયેલની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને ભેદી નાંખી?
કલસ્ટર બોમ્બ રોકેટ, મિસાઇલ અથવા તોપના ગોળાની મદદથી મોટી સંખ્યામાં નાના બોમ્બને એક ખાસ ક્ષેત્રમાં ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે.
Published : March 29, 2026 at 3:41 PM IST
હૈદરાબાદ: કલસ્ટર બોમ્બ આ સમયે ચર્ચામાં છે. ઇરાને બેલેસ્ટિક મિસાઇલનો ઉપયોગ કરતા ઇઝરાયેલ પર કલસ્ટર બોમ્બથી હુમલો કર્યો છે. ઇઝરાયેલની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ તેને રોકવામાં નિષ્ફળ રહી છે જેને કારણે અજોર શહેરમાં વિનાશ જોવા મળ્યો હતો.
એવું લાગે છે કે ઇરાન હવે ઇઝરાયેલ સાથે ગયા સંઘર્ષોની તુલનામાં પોતાની વધારે બેલેસ્ટિક મિસાઇલને 'કાર્ગો વોરહેડ'થી લેસ કરી રહ્યું છે જે નાના કલસ્ટર બોમ્બને લઇ જવામાં સક્ષમ છે.
એક ઇઝરાયેલી મિલિટ્રી અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ યુદ્ધ દરમિયાન ઇઝરાયેલ પર છોડવામાં આવેલી લગભગ અડધી બેલેસ્ટિક મિસાઇલ કલસ્ટર હથિયારોથી લેસ હતી. એક સિંગલ એક્સપ્લોઝિવ પેલોડની જગ્યાએ એક કલસ્ટર વોરહેડ કેટલાક બોમ્બ ફેલાવે છે અને તેમાં પારંપરિક વોરહેડની તુલનામાં ક્યાય વધારે નુકસાન અને વિનાશ વેરવાની ક્ષમતા હોય છે. ઇઝરાયેલી ડિફેન્સ કંપનીઓ માટે કંસલ્ટ કરનારા મિસાઇલ એક્સપર્ટ્સ તાલ ઇનબાર અનુસાર, આ એક્ટિવ મિસાઇલ ડિફેન્સને બાયપાસ કરવાની એક રીત છે.
ડિલીવરી સિસ્ટમ વિશે જાણો
કલસ્ટર સિસ્ટમનો ઉપયોગ તે કોઇ પણ મિસાઇલ સાથે કરી શકાય છે જે ભારે પેલોડને લઇ જવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોય, જેમ કે બેલેસ્ટિક અને લાંબા અંતરની મિસાઇલ. મિસાઇલના આગળના ભાગમાં વિસ્ફોટકોનો એક મોટો બેરલ હોવાની જગ્યાએ એક એવી સિસ્ટમ હોય છે જે કેટલાક નાના નાના બોમ્બને પોતાની અંદર રાખે છે.
જ્યારે મિસાઇલ પોતાના ટાર્ગેટની નજીક પહોંચે છે તો તેનું બહારનું આવરણ ખુલી જાય છે તે અલગ થઇ જાય છે. મિસાઇલ ફરવા લાગે છે અને પછી તે નાના બોમ્બ અવકાશમાં છૂટીને જમીન પર પડે છે. મિસાઇલના પ્રકારના આધાર પર ઇરાની કલસ્ટર વોરહેડમાં 20થી 30 અથવા 70થી 80 નાના બોમ્બ હોઇ શકે છે.
બ્રસેલ્સ સ્થિત સૈન્ય અને રાજકીય વિશ્લેષક એલિજા મેગ્નિયરનું આકલન
આ નાના બોમ્બ તોપના ગોળા, રોકેટ, મિસાઇલ અથવા હવાઇ જહાજને તોડી પાડનારા બોમ્બમાં હોઇ શકે છે, તેમણે ક્ષેત્ર પ્રભાવ ધરાવતા હથિયાર તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એવા લક્ષ્યોને પુરી રીતે ઘેરી લેવા અથવા તેમના પર ભારે હુમલો કરવાનો હોય છે જેમ કે વિખરાયેલી ભૂ સેના, સામાન્ય બખ્તરબંધ વાહન, હવાઇ સુરક્ષા ઠેકાણા અથવા જમીન પર ઉભેલા વિમાન. આ રીતે વોરહેડ્સનો તાજેતરનો ઉપયોગ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે આ એકલી બેલેસ્ટિક મિસાઇલને એક એવા વ્યાપક અને બહુસ્તરીય હવાઇ સુરક્ષા પ્રણાલી વિરૂદ્ધ બચાવ કરવામાં મુશ્કેલ ખતરામાં બદલી નાખે છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે કલસ્ટર બોમ્બ?
નાના બોમ્બથી ભરેલો એક ડબ્બો વિમાનમાંથી ફેંકવામાં આવે છે અથવા તોપથી છોડવામાં આવે છે. આ ડબ્બો હવામાં જ ખુલી જાય છે જેને કારણે હજારો નાના બોમ્બ બહાર આવે છે. આ નાના બોમ્બ ચારે તરફ ફેલાઇ જાય છે. જ્યાર સુધી તે જમીન સુધી નથી પહોંચતા ત્યાર સુધી તે કેટલાક માઇલના દાયરામાં ફેલાઇ ચુક્યા હોય છે.
કેટલા દેશ કલસ્ટર બોમ્બ બનાવે છે અને સંગ્રહ કરે છે
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 34 દેશ 210 કરતા વધારે વિવિધ પ્રકારના કલસ્ટર બોમ્બ બનાવે છે, જેમાં પ્રોજેક્ટાઇલ, બોમ્બ, રોકેટ, મિસાઇલ અને ડિસ્પેંસર સામેલ છે.
કલસ્ટર બોમ્બ આટલા જીવલેણ કેમ છે?
મેગ્નિયરે જણાવ્યું, 'કલસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ વધારે નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેની એક અસલી 'મનોવૈજ્ઞાનિક અસર' પણ હોય છે. એક એકલી કલસ્ટર મિસાઇલ કેટલાક જગ્યાએ અસર કરી શકે છે જેમાં કાટમાળ ફેલાઇ જાય છે. વગર ફાટ્યે નાના બોમ્બ રહી જાય છે, સામાન્ય લોકોમાં ડર ફેલાય છે.
બોમ્બ નિકાલ ટીમ, ઇમરજન્સી સેવાઓ અને માળખાગત સમારકામની ટીમો ભારે દબાણ હેઠળ હોય છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં સંસાધન મર્યાદિત હોય અથવા લડાઇ લાંબો સમય સુધી ચાલે છે, ત્યાં આ ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર તરીકે કામ કરે છે, તેનાથી ઓછી મિસાઇલ છોડીને પણ સતત દબાણ બનાવી રાખવું શક્ય બની જાય છે.'
આ નાના બોમ્બ એક મોટા વિસ્તારમાં પડે છે માટે આ તે લોકો માટે ખતરો બની શકે છે જે લડાઇમાં સામેલ નથી. આ સિવાય ઇન્ટરનેશનલ કમિટી ઓફ ધ રેડ ક્રોસ અનુસાર, આ દારૂગોળામાં લગભગ 10થી 40 ટકા સુધી કામ કરતા નથી.
કલસ્ટર હથિયારોથી છોડવામાં આવતા બધા નાના બોમ્બ જમીન પર પડતા ફૂટતા નથી. જે બોમ્બ ફાટતા નથી તેમણે 'ડડ્સ'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે-તે વર્ષો સુધી જમીનમાં દટાયેલા રહી શકે છે, જેનાથી સામાન્ય નાગરિક અને ખાસ કરીને બાળકો માટે ગંભીર ખતરો ઉભો થાય છે. ના ફાટેલા બોમ્બ સામાન્ય નાગરિકોની કોઇ પણ ગતિવિધિને કારણે, વર્ષો અથવા દાયકા બાદ પણ ફાટી શકે છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રે જણાવ્યું કે 2023માં કલસ્ટર દારુ ગોળાથી થતી વૈશ્વિક મોતમાં 93 ટકા સામાન્ય નાગરિક હતા. આ જાણકારી એક આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક સમાજ સમૂહ 'કલસ્ટર મુનિશન કોએલિશન'ના રિપોર્ટ 'કલસ્ટર મુનિશન મોનિટર 2024'ના હવાલાથી આપવામાં આવી છે.
કલસ્ટર બોમ્બ પર કોને પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે?
કલસ્ટર બોમ્બ પર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પ્રતિબંધ નથી પરંતુ 111 દેશ જેમાં મોટાભાગના યુરોપિયન દેશ અને નાટો (NATO)ના સભ્ય સામેલ છે. 2008ના 'કલસ્ટર બોમ્બ કન્વેશન'ના પક્ષકાર છે જે તેના ઉપયોગ પર રોક લગાવે છે. 2008નો 'કલસ્ટર બોમ્બ કન્વેર્શન' 2010માં લાગુ થયો હતો. આ કલસ્ટર બોમ્બના ઉપયોગ, ઉત્પાદન,ટ્રાન્સફર અને સ્ટોક કરવા પર રોક લગાવે છે. 'કલસ્ટર બોમ્બ કોએલિશન' અનુસાર, 2008માં આ સમ્મેલનને અપનાવ્યા બાદથી વિશ્વભરમાં રહેલા કલસ્ટર બોમ્બના સંગ્રહનો 99 ટકા ભાગ નષ્ટ કરવામાં આવી ચુક્યો છે.
યુદ્ધ અને સંઘર્ષમાં કલસ્ટર બોમ્બનો ક્યારે પ્રથમ વખત ઉપયોગ થયો
આ હથિયારનો પ્રથમ વખત ઉપયોગ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં થયો હતો અને તે બાદના વર્ષોમાં ઓછામાં ઓછા 15 દેશોએ તેનો ઉપયોગ કર્યો જેમાં ઇરિટ્રિયા, ઇથિયોપિયા, ફ્રાન્સ, ઇઝરાયેલ, મોરક્કો, નેધરલેન્ડ, બ્રિટન, રશિયા અને અમેરિકા સામેલ છે.
અમેરિકાએ 1964 અને 1973 વચ્ચે લાઓસમાં 260 મિલિયન કલસ્ટર બોમ્બ છોડ્યા હતા. અત્યાર સુધી 400,000 કરતા પણ ઓછા અથવા 0.47 ટકાને હટાવવામાં આવ્યા છે અને ઓછામાં ઓછા 11,000 લોકો માર્યા ગયા છે.
1980ના દાયકામાં રશિયન સેનાએ અફઘાનિસ્તાન પર પોતાના 10 વર્ષના હુમલા દરમિયાન કલસ્ટર બોમ્બનો ભારે ઉપયોગ કર્યો હતો. દાયકા સુધી ચાલેલા આ યુદ્ધના પરિણામે અફઘાનિસ્તાનનો ગ્રામીણ વિસ્તાર આજે પણ દુનિયાના તે દેશમાંથી એક છે જ્યા સૌથી વધુ લેન્ડમાઇન પાથરવામાં આવી છે.
HRW અનુસાર, અમેરિકાએ 2001માં શરૂ થયેલા અફઘાનિસ્તાન પર હુમલા દરમિયાન કલસ્ટર બોમ્બને પોતાના હથિયારના જથ્થાનો એક મહત્ત્વનો ભાગ માન્યો હતો. આ ગ્રુપનું અનુમાન છે કે અમેરિકાનું નેતૃત્ત્વ કરનારા ગઠબંધને સંઘર્ષના પ્રથમ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનમાં 1500થી વધારે કલસ્ટર બોમ્બ ફેક્યા હતા.
ગઠબંધનનું કહેવું છે કે અમેરિકાએ અંતિમ વખત 2003થી 2006 સુધી ઇરાનમાં તે હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અમેરિકા સેન્ટ્રલ કમાન્ડના 2017ના એક નિવેદન અનુસાર, અમેરિકન સેનાઓએ 2016માં આ હથિયારને ધીમે ધીમે હટાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, કારણ તે સામાન્ય નાગરિકો માટે ખતરો હતો.
હિઝબુલ્લાહ સાથે 2006માં ચાલેલા એક મહિનાના યુદ્ધ દરમિયાન સંયુક્ત રાષ્ટ્રે ઇઝરાયેલ પર લેબનોનનમાં 4 મિલિયન સુધી કલસ્ટર બોમ્બ છોડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેના પરિણામે આવા વિસ્ફોટક રહી ગયા જે આજે પણ લેબનોનના નાગરિકો માટે ખતરો બનેલા છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અનુસાર 2017માં સીરિયા બાદ યમન કલસ્ટર બોમ્બ મામલે બીજો સૌથી ખતરનાક દેશ હતો. આ વિસ્ફોટક પડવાના ઘણા સમય બાદ પણ બાળકો માર્યા ગયા અથવા અપંગ થતા રહ્યા જેના નુકસાનની સંખ્યા શોધવી મુશ્કેલ બની ગઇ છે.
જૂન 2025: ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે 12 દિવસીય યુદ્ધ
સમાચાર અનુસાર, જૂનમાં ઇઝરાયેલ સાથે 12 દિવસીય યુદ્ધમાં ઇરાને પણ કલસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઇઝરાયેલ પર પહેલા પણ આવા બોમ્બના ઉપયોગનો આરોપ લાગતો રહ્યો છે.
કલસ્ટર બોમ્બને કેવી રીતે રોકી શકાય
કલસ્ટર બોમ્બથી લેસ બેલેસ્ટિક મિસાઇલને રોકવા માટે તેને પેલોડ ખોલવા અને પોતાના નાના બોમ્બ છોડ્યા પહેલા જ તેને રોકવો જરૂરી છે. ઉડાન દરમિયાન વચ્ચે પેલોડ ખુલ્યા બાદ મિસાઇલ હુમલાના એક પોઇન્ટથી કેટલાક પોઇન્ટમાં બદલાઇ જાય છે જેને રોકવો મુશ્કેલ બની જાય છે.
ઇઝરાયેલ દ્વારા કલસ્ટર બોમ્બના ઉપયોગનો ઇતિહાસ
ઇઝરાયેલી સેનાએ દાયકાથી લેબનોનની વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં વારંવાર ગેરકાયદેસર કલસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો છે જેમાં 1978ના હુમલા અને ઘૂસણખોરી પણ સામેલ છે.
1970 અને 1980ના દાયકામાં લેબનોનમાં ઇઝરાયેલ દ્વારા આ બોમ્બનો ઉપયોગ અમેરિકન કાયદાનું ઉલ્લંઘન હતું, જેને કારણે રાષ્ટ્રપતિ જિમી કાર્ટર અને રાષ્ટ્રપતિ રોનાલ્ડ રીગને ઇઝરાયેલને કલસ્ટર બોમ્બની સપ્લાય રોકી દીધી હતી. ઇઝરાયેલી સેનાએ દાયકાઓથી લેબનોનની વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે કલસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો છે જેમાં 1978,1982,2006 અને 2025ના હુમલા અને ઘૂસણખોરી સામેલ છે.
2006માં ઇઝરાયેલી સેનાએ દક્ષિણ લેબનોનમાં આશરે એક મહિનામાં લાખો કલસ્ટર બોમ્બ ફેંક્યા હતા. ઇઝરાયેલને જ્યારે ખબર પડી કે યુદ્ધ વિરામ થવાનું છે ત્યારે યુદ્ધના અંતિમ ત્રણ દિવસમાં મોટાભાગના કલસ્ટર બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યા હતા. હ્યૂમન રાઇટ વોચ અનુસાર, ઇઝરાયેલે કલસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ એવી રીતે કર્યો કે તેને સૈન્ય લક્ષ્ય અને સામાન્ય નાગરિકો વચ્ચે કોઇ ફરક નથી કર્યો.
લગભગ 10 લાખ એવા બોમ્બ જે જમીન પર પડતા ફાટ્યા નહતા તે દક્ષિણ લેબનોનના શહેર અને કસ્બામાં ફેલાઇ ગયા, તેના આગામી કેટલાક વર્ષોમાં 400થી વધુ નાગરિકોના મોત થયા. 2008માં હ્યૂમન રાઇટ્સ વોચે 2006માં લેબનોનમાં ઇઝરાયેલ દ્વારા કલસ્ટર બોમ્બના ઉપયોગ પર એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો હતો જેમાં આ વાત કહેવામાં આવી હતી.
