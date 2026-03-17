કુવૈતમાં ભારતીયો માટે રાહતના સમાચાર: દૂતાવાસની તમામ સેવાઓ યથાવત, ચાર કેન્દ્રો ખુલ્લા

રમઝાન દરમિયાન પણ કુવૈત સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસની કોન્સ્યુલર સેવાઓ ચાલુ, નવા સમય અને સંપર્ક નંબર જાહેર કર્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 1:46 PM IST

કુવૈત સિટી: કુવૈતમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય દૂતાવાસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ત્યાંની તમામ કોન્સ્યુલર સેવાઓ અગાઉની જેમ યથાવત ચાલુ છે. દૂતાવાસ દ્વારા આ અંગે એક સત્તાવાર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે રમઝાન મહિના દરમિયાન પણ ભારતીય નાગરિકોને સેવાઓ મળતી રહેશે.

દૂતાવાસ દ્વારા કુવૈતમાં 4 ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલર એપ્લિકેશન સેન્ટર (ICAC) ચલાવવામાં આવે છે, જે રમઝાનના કાર્યકારી સમય (સવારે 9:00 થી બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી) ખુલ્લા રહેશે. આ ચારેય કેન્દ્રો અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આવેલા છે, જેથી લોકોને સરળતા રહે.

આ કેન્દ્રોના સરનામા નીચે મુજબ છે :

કુવૈત સિટી : અલ જવાહરા ટાવરનો 3જો માળ (ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની તે જ બિલ્ડિંગ), અલી અલ સલેમ સ્ટ્રીટ.

જલીબ અલ શુયુખ : નેસ્ટો હાઇપરમાર્કેટ બિલ્ડિંગનો એમ ફ્લોર (જૂનું ઓલિવ હાઇપરમાર્કેટ).

ફહાહિલ : અલ અનૌદ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, એમ ફ્લોર, મક્કા સ્ટ્રીટ.

જહરા : અલ ખલીફા બિલ્ડિંગ, બિલ્ડિંગ નંબર 27, 2જો માળ, ઓફિસ નંબર 3 અને 14, બ્લોક 93.

કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં અથવા પૂછપરછ માટે, ભારતીય નાગરિકો 24×7 હેલ્પલાઇન નંબર +965 6550 1946 પર સંપર્ક કરી શકે છે. આ ઉપરાંત તેઓ ઇમેઇલ પણ community.kuwait@mea.gov.in પર મોકલી શકે છે.

આ નોટિસ દ્વારા દૂતાવાસે કુવૈતમાં વસતા તમામ ભારતીયોને માનસિક શાંતિ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેથી તેઓ રમઝાન દરમિયાન કોઈપણ અડચણ વિના પોતાના કામ પાર પાડી શકે.

