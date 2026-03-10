શું ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર કબજો કરશે અમેરિકા? જાણો યુદ્ધ દરમિયાન તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ
ઈરાનના મુખ્ય ભૂ-ભાગથી 25 કિમી દૂર આવેલા આ ટાપુએ ડૉનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે
Published : March 10, 2026 at 7:55 PM IST
હૈદરાબાદ: ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે ખાર્ગ ટાપુ ચર્ચામાં આવ્યો છે. તેણે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ ટાપુ ઈરાનના મુખ્ય ક્રૂડ ઓઇલ નિકાસ ટર્મિનલ તરીકે કામ કરે છે, જે ઈરાનની તેલ નિકાસના લગભગ 90 ટકાનું સંચાલન કરે છે. ચાલો ખાર્ગ ટાપુ અને તેના વ્યૂહાત્મક મહત્વ વિશે જાણીએ...
ખાર્ગ, અથવા ખાર્ક ટાપુ, પર્શિયન ગલ્ફમાં એક ઈરાની ટાપુ છે, જે મુખ્ય ઈરાનિયન લેન્ડથી લગભગ 16 માઇલ (25 કિમી) દૂર સ્થિત છે. તે પ્રાચીન સમયથી ઈરાન સાથે સંકળાયેલું છે, જોકે 1838માં બ્રિટિશ લોકોએ તેના પર થોડા સમય માટે કબજો કર્યો હતો. 1960ના દાયકાની શરૂઆતમાં ખાર્ગની આસપાસના પાણીમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ ભંડાર (ઓફશોર ઓઇલ ફિલ્ડ) ની શોધને કારણે ટાપુનો વિકાસ મોટા પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ માટે સ્થળ તરીકે થયો. પાણીની અંદર તેલ ક્ષેત્રો અને ખુઝેસ્તાનના તેલ ક્ષેત્રો સાથે પાઇપલાઇન જોડાણોએ 1970ના દાયકાની શરૂઆતમાં ખાર્ગને ઈરાનનું સૌથી મોટું તેલ-લોડિંગ ટર્મિનલ બનાવ્યું. ઈરાન-ઈરાક યુદ્ધ (1980-1988) દરમિયાન, ખાર્ગ પર વારંવાર બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેની ઑઈલ ફેસિલિટીઝને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, પરંતુ 1990 ના દાયકાની શરૂઆતમાં તેનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ખાર્ગ પર્સિયન ગલ્ફમાં ઈરાનનું મુખ્ય તેલ નિકાસ ટર્મિનલ છે. આ ખડકાળ ચૂનાના પથ્થરનો ટાપુ અનોખો છે કારણ કે તે પર્સિયન ગલ્ફના થોડા ટાપુઓમાંનો એક છે જ્યાં મીઠા પાણી છિદ્રાળુ ચૂનાના પથ્થરમાં સંગ્રહિત છે. તેના વ્યાપારી અને વ્યૂહાત્મક મહત્વ ઉપરાંત, આ મીઠા પાણીનું જૈવિક મહત્વ પણ છે, જે ગઝેલ્સની વસ્તીને અનુકૂળ છે.
ઈરાનના તેલ નિકાસ માટેનું મુખ્ય કેન્દ્ર, ખાર્ગ ટાપુ લાંબા સમય સુધી મોટાભાગે ઉજ્જડ રહ્યો, પરંતુ ઈરાનની 20મી સદીની ખનિજ સમૃદ્ધિ સાથે, તે 1960ના દાયકામાં ક્રૂડ ઓઇલ ટર્મિનલ અને લોડિંગ સુવિધા બની ગયું.
પર્શિયન ગલ્ફ અને દક્ષિણ ઈરાનમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસના ભંડાર શોધાયા પછી, આ ટાપુને એક મુખ્ય ક્રૂડ-નિકાસ ટર્મિનલમાં વિકસાવવામાં આવ્યો, જે પાઇપલાઇન દ્વારા ઓફશોર ઓઇલ ફિલ્ડ અને ખુઝેસ્તાનમાં મેઈનલેન્ડ ઑઈલ ફિલ્ડ્સ બંને સાથે જોડાયેલ છે.
1970 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, તેની માળખાકીય સુવિધાઓએ ખાર્ગને ઈરાનનું સૌથી મોટું તેલ-લોડિંગ ટર્મિનલ બનાવ્યું હતું. ઉર્જા વિશ્લેષકો ઘણીવાર આ ટાપુને સિંગલ પોઈન્ટ વલ્નરેબિલિટી તરીકે વર્ણવે છે: ખાર્ગને વિક્ષેપિત કરવાથી વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ વેચવાની ઈરાનની ક્ષમતા તાત્કાલિક ઘટી જશે, જે સંભવિત રીતે તેલના ભાવમાં વધારો કરશે.
2020 ના મધ્ય સુધી, ટર્મિનલમાં એક સાથે 10 સુપરટેન્કર લોડ કરવાની ક્ષમતા હતી. સલ્ફેટ ખાતર, પ્રવાહી ગેસ અને અન્ય પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો ટાપુ પરથી મોકલવામાં આવે છે.
ઈરાન-ઈરાક યુદ્ધ (1980-88) દરમિયાન, ઈરાકી દળોએ વારંવાર ખાર્ગ ટાપુને નિશાન બનાવ્યો, જેનાથી તેલ ટર્મિનલને નુકસાન થયું. જ્યારે તે કાર્યરત ન રહ્યું, ત્યારે ઈરાને તેના શિપિંગને લાવન ટાપુ અને સિરી ટાપુ પરના નાના સ્થળોએ ખસેડ્યું.
ઇઝરાયલ-યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન ટાપુનું મહત્વ
ભૌગોલિક રાજનીતિમાં ખાર્ગની ભૂમિકા: ખાર્ગનું મહત્વ ખાસ કરીને ગલ્ફ યુદ્ધ દરમિયાન સ્પષ્ટ થઈ ગયું. સમગ્ર ઈરાન-ઈરાક યુદ્ધ દરમિયાન, ઇરાકે ખાર્ગના તેલ માળખા પર વારંવાર બોમ્બમારો કર્યો. 1980 ના દાયકામાં, ઇરાકી વિમાનોએ ટાપુને નિશાન બનાવ્યું, જેનો હેતુ ઈરાનની તેલ નિકાસને વિક્ષેપિત કરીને તેની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી પાડવાનો હતો.
1986 સુધીમાં, ટર્મિનલના મોટા ભાગના માળખાને ભારે નુકસાન થયું હતું. જો કે, વારંવાર હવાઈ હુમલાઓ છતાં, ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન ખાર્ગમાંથી તેલ નિકાસ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. યુદ્ધ પછી, ઈરાને સુવિધાઓનું સમારકામ અને વિસ્તરણ કરવામાં ઘણા વર્ષો ગાળ્યા.
જો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ઈરાનમાં ભૂમિ દળો મોકલવાનું નક્કી કરે છે, તો વિશ્લેષકો કહે છે કે ખાર્ગ ટાપુ પ્રારંભિક લક્ષ્ય હોઈ શકે છે. પર્સિયન ગલ્ફમાં મુખ્ય ભૂમિથી લગભગ 16 માઇલ (25 કિમી) દૂર સ્થિત, આ ટાપુ તેહરાનના કેટલાક સૌથી મોટા તેલ માળખાનું ઘર છે, અને દેશની લગભગ 90 ટકા તેલ નિકાસ તેની સુવિધાઓમાંથી ઉદ્ભવે છે. ખાર્ગ ટાપુ પર અમેરિકાનો કબજો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને ઈરાનના અર્થતંત્રના કેન્દ્રબિંદુ પર નિયંત્રણ આપશે.
ખાર્ગ ટાપુને ઈરાનના વિરોધીઓ લાંબા સમયથી નબળાઈ માને છે
1979ના ઈરાન બંધક સંકટ દરમિયાન, તત્કાલીન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ જિમી કાર્ટરને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે ખાર્ગ પર કબજો કરવાથી ઈરાની સરકાર સામે લાભ મળી શકે છે. તેમણે કંઈ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમના અનુગામી, રાષ્ટ્રપતિ રોનાલ્ડ રીગન, 1980ના દાયકામાં જ્યારે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ખાણકામ કર્યું ત્યારે બીજી ઓફશોર નિકાસ સુવિધાનો નાશ કર્યો. તેમણે ખાર્ગને અકબંધ રાખ્યો.
ખાર્ગ ટાપુ પર ઈરાનનું નિકાસ ટર્મિનલ તેના 1.6 mb/d સરેરાશ નિકાસ વોલ્યુમનો લગભગ તમામ હિસ્સો ધરાવે છે. ખાર્ગને અનેક માધ્યમો દ્વારા અલગ કરી શકાય છે, જેમાં તેના શિપલોડિંગ સાધનો (હોઝ, પંપ અને કનેક્ટિંગ હાર્ડવેર) ને અક્ષમ અથવા નાશ કરવો, તેના તેલ સંગ્રહ ટાંકીઓને નુકસાન પહોંચાડવું, અથવા સબ સી પાઇપલાઇન દ્વારા ખાર્ગમાં તેલના પ્રવાહને અવરોધિત કરવો શામેલ છે.
ખાર્ગ ટાપુનો ઇતિહાસ
ટાપુ પર તેલની શોધ પહેલાં, ખાર્ગે પર્સિયન ગલ્ફના વેપાર અને દરિયાઈ સંસ્કૃતિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. 10મી સદીના અંત સુધીમાં, આ ટાપુ મોતી માછીમારી અને ગલ્ફ વેપારનું કેન્દ્ર માનવામાં આવતું હતું. 17મી સદીમાં, પ્રવાસીઓએ આ ટાપુને બસરા, બંદર રિગ અને ઈરાનના આંતરિક ભાગને જોડતી વેપારી ચોકી તરીકે વર્ણવ્યો હતો.
શિપિંગ માર્ગ પર તેના વ્યૂહાત્મક સ્થાનને કારણે, તે એક એવું સ્થળ પણ હતું જ્યાં જહાજો બસરા નજીકના છીછરા પાણીમાં નેવિગેટ કરવા માટે અનુભવી ગલ્ફ પાઇલટ્સને રાખી શકતા હતા.
