ઇરાન યુદ્ધ વચ્ચે કિમ જોંગ ઉને વધાર્યું ટેન્શન, અમેરિકા સુધી પ્રહાર કરવા સક્ષમ મિસાઇલ એન્જિનનું કર્યું સફળ પરીક્ષણ
કિમ જોંગ ઉને સંયુક્ત કાર્બન ફાઇબર સામગ્રીમાંથી બનેલા નવા અદ્યતન એન્જિનના ગ્રાઉન્ડ જેટ પરીક્ષણનું અવલોકન કર્યું હતું.
Published : March 29, 2026 at 2:27 PM IST
પ્યોંગયાંગ (ઉત્તર કોરિયા): ઉત્તર કોરિયાએ અમેરિકાને નિશાન બનાવનારી મિસાઇલના એન્જિનું સફળ ટેસ્ટિંગ કર્યું છે. ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને તાજેતરમાં એક નવી તાકાતવર મિસાઇલ એન્જિનનું જમીની પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ ટેસ્ટ એવા સમયે થયું છે જ્યારે ઉત્તર કોરિયા પોતાની સૈન્ય ક્ષમતાને વધુ મજબૂત કરવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે.
કિમ જોંગ ઉને કર્યું પરીક્ષણનું નેતૃત્ત્વ
ઉત્તર કોરિયન રાજ્ય મીડિયા કોરિયન સેન્ટ્રલ ન્યૂઝ એજન્સી (KCNA)એ આ ઘટનાની જાણકારી આપી છે. ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ઉત્તર કોરિયાએ અમેરિકાની જમીનને નિશાન બનાવવા માટે મિસાઇલના નવા અપગ્રેડેડ હાઇ-થ્રસ્ટ સોલિડ ફ્યૂલ એન્જિનનું ગ્રાઉન્ડ જેટ ટેસ્ટ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ ટેસ્ટનું નેતૃત્ત્વ ખુદ કિમ જોંગ ઉને કર્યું હતું અને વ્યૂહાત્મક લશ્કરી ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા તરફ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું હતું.
સપ્ટેમ્બરમાં કરવામાં આવેલા ટેસ્ટથી તેની પહોંચ વધારે
પરીક્ષણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલું એન્જિન કંપોઝિટ કાર્બન ફાઇબર મટેરિયલથી બનેલું છે અને તેની વધુ થ્રસ્ટ 2,500 કિલોન્યૂટન સુધી પહોંચી ગઇ છે, જે ગયા સપ્ટેમ્બરમાં કરવામાં આવેલા ટેસ્ટથી વધારે છે, જેનું થ્રસ્ટ લગભગ 1,971 કિલોન્યૂટન હતું.
નિરીક્ષકોનું કહેવું છે કે એન્જિનનો પાવર વધારવાનો આ પ્રયાસ સંભવત: એક મિસાઇલ પર અનેક વોરહેડ્સ કરવાના પ્રયાસ સાથે જોડાયેલી છે જેથી અમેરિકન સંરક્ષણ પ્રણાલીઓને ભેદવાની સંભાવના વધી શકે. જોકે, KCNAના રિપોર્ટમાં આ પરીક્ષણ ક્યારે અને ક્યાં કરવામાં આવ્યું તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી.
હુમલાના સાધનોને એડવાન્સ્ડ કરવાની તૈયારી
KCNAના સમાચારમાં જણાવાયું છે કે આ પરીક્ષણ દેશના પાંચ-વર્ષીય સૈન્ય વિસ્તાર કાર્યક્રમ હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજનાના ઉદ્દેશ્યમાં 'વ્યૂહાત્મક હુમલાના સાધનોને' અપગ્રેડ કરવાનું સામેલ છે.
KCNAના અહેવાલ અનુસાર, કિમ જોંગ ઉને જણાવ્યું કે, નવા એન્જિનનું પરીક્ષણનું 'દેશની વ્યૂહાત્મક સૈન્ય તાકાતને સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચાડવામાં ઘણું મહત્ત્વનું છે.' તાજેતરના વર્ષોમાં ઉત્તર કોરિયાએ વિવિધ પ્રકારની ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ (ICBM)નું પરીક્ષણ કર્યું છે જે અમેરિકન મુખ્ય ભૂમિ સુધી પહોંચવાની સંભવિત ક્ષમતા દર્શાવે છે.
જેમાં ઘન-બળતણ મિસાઇલોનો સમાવેશ થાય છે, જે લોન્ચ કરતા પહેલા શોધવાનું વધુ મુશ્કેલ બને છે.
