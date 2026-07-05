ખામેનેઈની અંતિમ વિદાય પર ધ્રૂસકે-ધ્રૂસકે રડી પડ્યા ગાલિબફ અને અરાઘચી, ગમગીન થયો માહોલ
ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનેઈના અંતિમ વિદાય સમારંભમાં ખૂબ જ ભાવનાત્મક દ્રશ્ય જોવા મળ્યા
Published : July 5, 2026 at 5:21 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર તેહરાનમાં શરૂ થયા, જેમાં ઈરાનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, વિદેશી મહાનુભાવો અને વિશ્વભરના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળોએ હાજરી આપી.
ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં ભાવનાત્મક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા, વિદાય સમારંભ દરમિયાન ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફ અને વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી ધ્રૂસકે-ધ્રૂસકે રડી પડ્યા.
**JUST IN:** Iran's top leaders, including Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf and senior official Mohsen Rezaei, were visibly emotional during the funeral of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.— IRAN IRGCC (@IranIRGCC) July 3, 2026
Several senior officials were seen shedding tears as they paid their final…
ઈરાનની ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, તેહરાનના ગવર્નર મોહમ્મદ સાદેઘ મોતામેદિયને જણાવ્યું હતું કે સમારોહનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું, "અમે શહીદ નેતાના વિદાય સમારંભમાં ઉચ્ચતમ સ્તરની સુરક્ષા અને સલામતી જાળવીશું."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેહરાનના ગ્રાન્ડ મોસલ્લા પ્રેયર ગ્રાઉન્ડના દરવાજા સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 6 વાગ્યે ખુલશે અને શોકગ્રસ્તોને તેમના આગમનનું આયોજન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, જો સંજોગો યોગ્ય હોય તો ખુલવાનો સમય વહેલો પણ કરી શકાય છે. ફાર્સ ન્યૂઝે વધુમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે બગદાદના અધિકારીઓએ સ્વર્ગસ્થ ઈરાની નેતા સાથે સંકળાયેલા અંતિમ સંસ્કારને સરળ બનાવવા માટે શહેરવ્યાપી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી હતી.
આ નિર્ણયની જાહેરાત બગદાદના ગવર્નર અતવાન અલ-અતવાની દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભારતના વિદેશ રાજ્ય મંત્રી (MoS) પવિત્રા માર્ગેરિતા અને બિહારના ગવર્નર લેફ્ટનન્ટ જનરલ (નિવૃત્ત) સૈયદ અતા હસનૈન શુક્રવારે અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર હતા. "ભારતીય મહાનુભાવોએ ઈરાનના શહીદ નેતા, તેમના મહાનુભાવ આયતુલ્લાહ સૈયદ અલી ખામેનેઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપી," ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. દૂતાવાસે પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (PDP) ના પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તી, કોંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુર્શીદ અને અન્ય ઘણા લોકોના ફોટા પણ પોસ્ટ કર્યા.
રશિયાએ પણ આ સમારોહમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ મોકલ્યું હતું. રશિયન વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયન સુરક્ષા પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ દિમિત્રી મેદવેદેવ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે તેહરાન પહોંચ્યા હતા. મંત્રાલયે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરેલા એક નિવેદનમાં તેમના આગમનની પુષ્ટિ કરી હતી.
ઈરાનના રાજ્ય પ્રસારણકર્તા, પ્રેસ ટીવીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેહરાનના ગ્રાન્ડ મોસલ્લા પ્રાર્થના મેદાનમાં આયોજિત સમારોહમાં દેશના ટોચના રાજકીય અને ન્યાયિક નેતૃત્વ, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન, સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફ, ન્યાયતંત્રના વડા ગુલામ-હુસેન મોહસેની એજે'ઈ અને એક્સપિડિયન્સી કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ આયાતુલ્લાહ સાદેઘ અમોલી લારીજાનીનો સમાવેશ થાય છે, ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓએ પણ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
પ્રેસ ટીવી અનુસાર, આ કાર્યક્રમમાં તુર્કમેનિસ્તાન પીપલ્સ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ ગુરબાંગુલી બર્દીમુહામેદોવ, ઇરાકી રાષ્ટ્રપતિ નિઝાર અમેદી, આર્મેનિયન વડા પ્રધાન નિકોલ પશિન્યાન, તાજિક રાષ્ટ્રપતિ ઇમોમાલી રહેમોન, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ, પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીર અને કુર્દીસ્તાન પ્રદેશના પ્રમુખ નેચિરવાન બરઝાની હાજર રહ્યા હતા. ઇરાક, અઝરબૈજાન, બાંગ્લાદેશ, ઉઝબેકિસ્તાન, બેલારુસ અને કિર્ગિસ્તાનના સંસદીય સ્પીકર્સ સહિત અન્ય ઘણા દેશોના પ્રતિનિધિમંડળો પણ હાજર રહ્યા હતા.
નિકારાગુઆ, કોંગો અને બુર્કિના ફાસોના વિદેશ પ્રધાનો, ઇજિપ્તના સેનેટ પ્રમુખ, પેલેસ્ટિનિયન ઇસ્લામિક જેહાદ ચળવળના મહાસચિવ અને ઓમાનની સંસદના અધ્યક્ષે સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. શાંઘાઈ સહકાર સંગઠનના મહાસચિવ નુરલાન યર્મેકબાયેવ, ડી-8 આર્થિક સહકાર સંગઠન અને ઇસ્લામિક સહકાર સંગઠનના વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ, તુર્કીના ઉપપ્રમુખ સેવદેત યિલમાઝ, સાઉદી નાયબ વિદેશ પ્રધાન વાલીદ અલ ખેરીઝી, દિમિત્રી મેદવેદેવ અને અન્ય ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિમંડળોએ પણ હાજરી આપી હતી.
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ જણાવ્યું હતું કે, વિદાય સમારોહમાં મોટી સંખ્યામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકો હાજર રહ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 12 દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓ અને વડા પ્રધાનો, તેમજ ઓછામાં ઓછા આઠ દેશોના રાજ્યના વડાઓ અને સંસદીય વક્તાઓની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઘણા અન્ય દેશોના વિદેશ પ્રધાનો, કેબિનેટ પ્રધાનો અથવા ખાસ દૂતો હાજરી આપી હતી, જ્યારે લગભગ 100 દેશોના જાહેર વ્યક્તિઓ અને પ્રતિનિધિમંડળો પણ ભાગ લઈ રહ્યા હતા.
બાઘાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘણા પૂર્વી યુરોપિયન દેશોના કાયદા નિર્માતાઓ અને પ્રતિનિધિઓ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઈરાન વિરુદ્ધ ઇઝરાયલી અને યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીને સત્તાવાર રીતે સમર્થન આપનારા દેશોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ન હતું.
પ્રેસ ટીવીએ અંતિમ સંસ્કારને તાજેતરના વર્ષોમાં ઈરાનમાં થયેલા સૌથી મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય મેળાવડામાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું હતું. ઈરાની અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે 15 થી 20 મિલિયન લોકો શોક સમારોહમાં હાજરી આપી શકે છે, જે ઘણા દિવસો સુધી ચાલશે. વધુ સમારોહ કોમ, બગદાદ, કરબલા અને નજફમાં યોજાશે, અંતિમ દફનવિધિ 9 જુલાઈએ મશહદમાં યોજાશે.
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