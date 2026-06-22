બ્રિટનના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે આપ્યું રાજીનામું, વધતા દબાણ વચ્ચે PM પદ છોડ્યું
ભાવુક સ્ટાર્મરે તેમની પત્ની વિક્ટોરિયાનો દુઃખ-તકલીફોમાં તેમની સાથે ઉભા રહેવા બદલ આભાર માન્યો.
By AFP
Published : June 22, 2026 at 3:50 PM IST
લંડન : બ્રિટનના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે આજે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. સાથે જ તેમણે લેબર પાર્ટીના નેતા તરીકે પણ રાજીનામાની જાહેરાત કરી છે. લેબર પાર્ટીની અંદર વધતા દબાણને સ્વીકારી તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે.
બ્રિટનના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે લેબર પાર્ટીની અંદર વધતા દબાણ બાદ પોતાના પદ પરથી રાજીનામાની જાહેરાત કરી. પોતાના સંબોધનમાં સ્ટાર્મરે પોતાના નેતૃત્વ અને પાર્ટીના ભવિષ્ય અંગે ઉઠી રહેલા આંતરિક સવાલોને સ્વીકારતા જણાવ્યું હતું કે, "મને ખબર છે કે હવે જે સવાલ પૂછાઈ રહ્યો છે તે એ છે કે લેબર પાર્ટીને આગળ લઈ જવાની સૌથી મોટી જવાબદારી કોના ખભા પર હોવી જોઈએ.
પાર્ટી સવાલ પૂછી રહી છે કે શું હું આગામી ચૂંટણીમાં પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરવા માટે સૌથી યોગ્ય સ્થિતિમાં છું? મેં મારા પક્ષના સાથીદારો પાસેથી તેનો જવાબ સાંભળ્યો છે અને હું તેને સ્વીકારું છું. મેં જે પણ નિર્ણય લીધો છે તે મારા પ્રિય દેશને પ્રથમ સ્થાન આપવાના હેતુથી લીધો છે.
Watch live: My statement. https://t.co/MX7ga3FRGq— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 22, 2026
તેમણે કહ્યું, તેથી હું લેબર પાર્ટીના નેતા તરીકે રાજીનામું આપીશ. આજે સવારે મેં મહામહિમ સાથે વાત કરી છે અને તેમને મારા નિર્ણય વિશે જાણ કરી છે. હું લેબર નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવને પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે કહીશ જેથી સપ્ટેમ્બરમાં આગામી સંસદીય સત્ર શરૂ થાય તે પહેલાં નવા નેતાની નિમણૂક થઈ શકે. હું મારા ઉત્તરાધિકારીને સંપૂર્ણ સમર્થન આપીશ કારણ કે તેમને એક મજબૂત બ્રિટન વારસામાં મળશે અને તે લેબરને બીજી મુદત અપાવવામાં મદદરૂપ થશે. હું મારા તમામ સાથીદારોનો તેમના સમર્થન માટે આભાર માનું છું."
ત્યારબાદ ભાવુક બનેલા સ્ટાર્મરે પોતાની પત્ની વિક્ટોરિયાનો "સારા અને ખરાબ દરેક સમયે સાથે ઊભા રહેવા બદલ" આભાર માન્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું દેશની સૌથી મોટી જવાબદારી છોડું છું, ત્યારે હું સૌથી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી પર વધુ સમય વિતાવીશ, મારી પત્ની વિક માટે શ્રેષ્ઠ પતિ બનવા અને મારા સુંદર બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ પિતા બનવા, જે મારું ગૌરવ અને ખુશીનું કારણ છે."
Keir Starmer announces resignation as Prime Minister of the United Kingdom and leader of the Labour Party— ANI (@ANI) June 22, 2026
(Photo source: Reuters) pic.twitter.com/5pstJAbTTv
સ્ટાર્મરે લેબર પાર્ટીની નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને નવા નેતાની પસંદગી માટે સમય નક્કી કરવા જણાવ્યું છે. 9 જુલાઈથી ઉમેદવારી પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને 16 જુલાઈએ ઉનાળુ સંસદીય સત્રની રજા પહેલાં ઉમેદવારી નોંધાવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે. જો નેતૃત્વ માટે સ્પર્ધા થશે તો સપ્ટેમ્બરમાં સંસદ ફરી શરૂ થાય તે પહેલાં નવા લેબર નેતાની પસંદગી થઈ જશે.
Kier Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom. He failed badly on two very important subjects- IMMIGRATION AND ENERGY (OPEN NORTH SEA OIL!). I wish him well! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026
( TS: Jun 21 2026, 9:59 AM ET )… pic.twitter.com/eI2AoDP9de
તાજેતરના મહિનાઓમાં સ્ટાર્મર પર રાજકીય દબાણ સતત વધતું ગયું હતું. લેબર પાર્ટીના હરીફ એન્ડી બર્નહેમે સંસદીય બેઠક જીત્યા બાદ આ સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું હતું, જેના કારણે તેઓ લેબરના સંભવિત નવા નેતા તરીકે આગળ આવી શકે છે. સ્થાનિક ચૂંટણીમાં મળેલા નિરાશાજનક પરિણામો અને જેફ્રી એપસ્ટીન સાથે જોડાયેલા પીટર મેન્ડેલસનની અમેરિકામાં બ્રિટનના રાજદૂત તરીકે કરાયેલી નિમણૂકના નિર્ણયથી સ્ટાર્મરની સત્તા પરની પકડ નબળી પડી હતી.
કેબિનેટના સહયોગીઓ, સલાહકારો, દાતાઓ અને ટ્રેડ યુનિયન નેતાઓ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ સ્ટાર્મરે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે તેમની સ્થિતિ વધુને વધુ અસ્થિર બની રહી છે. બ્રિટનમાં ભારે બહુમતી સાથે લેબર સરકાર સત્તામાં આવી તેના માત્ર બે વર્ષ બાદ હવે દેશ ફરી એકવાર રાજકીય અનિશ્ચિતતાના નવા તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે.
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