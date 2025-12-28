ETV Bharat / international

નેપાળ ચૂંટણી: કાઠમાંડુના મેયર બાલેન શાહ PM ઉમેદવાર જાહેર, RSP સાથે રાજકીય ગઠબંધન

કાઠમંડુના મેયર બાલેન શાહને વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

કાઠમાંડુના મેયર બાલેન શાહ PM ઉમેદવાર જાહેર
કાઠમાંડુના મેયર બાલેન શાહ PM ઉમેદવાર જાહેર (Photo/BalenShah Facebook)
author img

By PTI

Published : December 28, 2025 at 10:08 PM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાઠમંડુ: કાઠમંડુ: કાઠમંડુ મેટ્રોપોલિટન મ્યુનિસિપાલિટીના મેયર બાલેન્દ્ર શાહને રવિવારે રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટી (RSP) ના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. બાલેન્દ્ર શાહ, જેમને બાલેન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

અગાઉ, બાલેન અને RSP એ નેપાળની સામાન્ય ચૂંટણીઓ સાથે લડવા માટે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે મતદાન 5 માર્ચે થવાનું છે.

રાતોરાત લાંબી વાટાઘાટો પછી થયેલા સાત-મુદ્દાની સમજૂતી હેઠળ, 35 વર્ષીય બાલેનને સંસદીય પક્ષના નેતા અને વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રબી લામિછાને ભંગ થઈ ચૂકેલી પ્રતિનિધિ સભા (હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ)માં ચોથા ક્રમના સૌથી મોટા પક્ષ, RSP ના પ્રમુખ પદે યથાવત રહેશે.

સમજૂતી અનુસાર, બાલેન અને તેમનું જૂથ ચૂંટણી પંચ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા RSP ના ચૂંટણી ચિહ્ન, "ઘંટડી" પર ચૂંટણી લડશે. સમજૂતી બાદ, રબી લામિછાને જણાવ્યું હતું કે, આ સમજૂતી વ્યક્તિગત નેતાઓની મહત્વાકાંક્ષાઓને બદલે દેશની જરૂરિયાતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે રવિવારે સવારે એક ફેસબુક પોસ્ટમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું.

સમજૂતીમાં જણાવાયું છે કે, બંને પક્ષોએ "ભ્રષ્ટાચાર અને કુશાસન સામે યુવા પેઢી દ્વારા શરૂ કરાયેલા આંદોલનની જવાબદારી" લીધી છે અને જેન-જેડના પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી માંગણીઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

નિરીક્ષકો માને છે કે આ સમજૂતી સપ્ટેમ્બર ચળવળનું નેતૃત્વ કરનાર ઉભરતા યુવા-નેતૃત્વ ધરાવતા રાજકીય દળોને એક કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જેના કારણે કે.પી. શર્મા ઓલી સરકારનું પતન થયું.

આ સમજૂતી બાદ, મોટી સંખ્યામાં જેન-ઝેડ સમર્થકો આરએસપીમાં જોડાવાની અપેક્ષા છે. જોકે, ઉર્જા અને જળ સંસાધન મંત્રી કુલમન ઘિસિંગના નેતૃત્વ હેઠળની બીજી નવી રચાયેલી પાર્ટી, ઉજ્યાલો નેપાળ પાર્ટી (યુએનપી) એ હજુ સુધી ગઠબંધનમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો નથી.

મંત્રીએ બાલેન સાથે એકતા અને સહયોગ પર અનેક રાઉન્ડની વાટાઘાટો કરી છે. કરાર પર હસ્તાક્ષર સમયે આરએસપીના વરિષ્ઠ નેતાઓ ડૉ. સ્વર્ણિમ વાગલે, ડી.પી. આર્યલ અને શિશિર ખાનલ હાજર હતા. લામિછાને વતી અસીમ શાહ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે બલેન શાહ વતી કુમાર બ્યંજનકર, નિશ્ચલ બસનેત અને ભૂપ દેવ શાહ હાજર રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન ડરી ગયું હતું પાકિસ્તાનનું ટોચનું નેતૃત્ત્વ, રાષ્ટ્રપતિ ઝરદારીની કબુલાત
  2. પાકિસ્તાની પ્રેમિકાના પ્રેમ માટે યુપીના યુવાને સરહદ ઓળંગી, એક વર્ષ રહ્યો દુશ્મન દેશની જેલ, હવે થશે વતન વાપસી
Last Updated : December 28, 2025 at 10:28 PM IST

TAGGED:

NEPAL MARCH 5 ELECTION
NEPAL ELECTION
RASTRIYA SWATANTRA PARTY
KATHMANDU METROPOLITAN CITY MAYOR
NEPAL ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.