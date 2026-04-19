નેતન્યાહૂએ ટ્રમ્પને ઇરાન યુદ્ધમાં ખેંચ્યા, 'એપસ્ટીન ફાઇલ્સ' પરથી ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ: કમલા હેરિસ
કમલા હેરિસે ઇરાન યુદ્ધને લઇને ટ્રમ્પ પર પ્રહાર કર્યા હતા. વર્તમાન નેતૃત્ત્વને અમેરિકાના ઇતિહાસનો 'સૌથી ભ્રષ્ટ, અસંવેદનશીલ અને અસમર્થ ગણાવ્યો છે.
By ANI
Published : April 19, 2026 at 12:37 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર પ્રહાર કરતા આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઇરાન સાથે સૈન્ય સંઘર્ષમાં ખેચી લીધા અને તેને 'એપસ્ટીન ફાઇલ્સ'માંથી ધ્યાન ભટકાવવાનો એક નબળો પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો.
મિશિગન ડેમોક્રેટિક વીમેન કોકસ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કમલા હેરિસે આ દુશ્મનીને એક એવા યુદ્ધ તરીકે જણાવ્યું જેને 'અમેરિકન લોકો ઇચ્છતા નથી.' ડેટ્રોઇટમાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન, કમલા હેરિસે તંત્રના ઇરાદાની ટીકા કરી હતી અને ટ્રમ્પ પર 'ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરી'નો ઉપયોગ ઘરેલુ વિવાદમાંથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, તેમણે વર્તમાન નેતૃત્ત્વને અમેરિકાના ઇતિહાસના 'સૌથી ભ્રષ્ટ, અસંવેદનશીલ અને અસમર્થ' ગણાવ્યો હતો.
રાષ્ટ્રપતિની નેતૃત્ત્વ શૈલીનું વર્ણન કરતા કમલા હેરિસે કહ્યું કે, ટ્રમ્પ એવી રીતે ફરવા માંગે છે જેમ કે તે મજબૂત હોય અને જેને ઇચ્છે તેની સામે અમેરિકન સૈન્યની શક્તિનો ઉપયોગ કરશે. કમલા હેરિસે કહ્યું કે આ અભિગમ વિદેશ નીતિમાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન બતાવે છે. કમલા હેરિસે દાવો કર્યો કે તે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી કોઇપણ પક્ષના અમેરિકાના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ છે જેમણે અમેરિકા પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી છોડી દીધી છે.
પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક ધોરણો પ્રત્યે વહીવટીતંત્રની અવગણનાથી દેશની છબીને ભારે નુકસાન થયું છે. કમલા હેરિસે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ટ્રમ્પ એવા પહેલા નેતા છે જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમો અને ધોરણો, જેમ કે સાર્વભૌમત્ત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું સન્માન કરવાનો ડોળ પણ કરતા નથી અને વાસ્તવમાં તેમની અવગણના કરી છે.
કમલા હેરિસના મતે, આ પગલાંઓએ અમેરિકાને તેના સાથીઓની નજરમાં અવિશ્વસનીય બનાવી દીધા છે અને અમુક મુદ્દાઓ પર પોતાની વાત વ્યક્ત કરવા માટે અમારી પાસે જે પણ પ્રભાવ હતો તે છીનવી લીધો છે. વિદેશ નીતિ અને સૈન્ય ભાગીદારી ઉપરાંત અર્થવ્યવસ્થા, સ્વાસ્થ્ય સેવા અને પ્રજનન અધિકારો જેવા સ્થાનિક મુદ્દાઓ વિશે પણ વાત કરી હતી.
ચૂંટણી રાજકારણ તરફ આગળ વધતાં, કમલા હેરિસે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની સંભાવનાઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે તેમને વિશ્વાસ છે કે પાર્ટી નવેમ્બરમાં આગામી મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ જીતશે.
