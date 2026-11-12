Nvidiaના CEO જેન્સેન હુઆંગે આપ્યું રાજીનામું; કંપનીના શેરમાં 10%નો ઘટાડો
ટેક ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની Nvidiaના CEO જેન્સેન હુઆંગે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
Published : November 12, 2026 at 9:43 PM IST
હોંગકોંગ: Nvidiaના CEO જેન્સેન હુઆંગે ગુરુવારે રાજીનામું આપ્યું છે. આ ઘટનાક્રમે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ ઊભી કરી છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેરમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
એક કથિત ચીની જાસૂસ સાથેના રોમેન્ટિક સંબંધોના અહેવાલો બાદ, હુઆંગ પર રાજીનામું આપવા માટે દબાણ વધ્યું હતું. બુધવારે મોડી રાત્રે અન્ય એક વિવાહિત સંબંધ (extramarital affair) વિશેના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. જેમાં Nvidiaની જ એક કર્મચારી સામેલ છે, જે તેમના નેતૃત્વ હેઠળ કામ કરતી હતી. વિશ્વની સૌથી મોટી કંપનીઓમાંની એક Nvidiaના શેરમાં ગુરુવારે પ્રી-માર્કેટ ટ્રેડિંગ દરમિયાન 10%નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
કોલેટ ક્રેસ સંભાળશે જવાબદારી
Nvidiaના વર્તમાન એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) કોલેટ ક્રેસની વચગાળાના CEO તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેઓ સપ્ટેમ્બર 2013થી કંપની સાથે જોડાયેલા છે અને અગાઉ સિસ્કો (Cisco) અને માઈક્રોસોફ્ટ (Microsoft) જેવી મોટી ટેક કંપનીઓમાં નાણાકીય ભૂમિકાઓ સંભાળી ચૂક્યા છે. કાયમી CEOની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી ક્રેસ વચગાળાના વડા તરીકે કામ કરશે; આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ CFO તરીકેની પોતાની જવાબદારી પણ સંભાળતા રહેશે.
બોર્ડને વ્યવસાયિક સાતત્ય અંગે વિશ્વાસ
કંપનીના બોર્ડે હાર્વે સી. જોન્સને તેના પ્રથમ બોર્ડ ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જોન્સે જણાવ્યું હતું કે, ક્રેસને કંપનીના કામકાજ, ગ્રાહક આધાર અને નાણાકીય સ્થિતિની ઊંડી સમજ છે. બોર્ડને વિશ્વાસ છે કે નેતૃત્વમાં ફેરફાર હોવા છતાં, કંપનીનું કામકાજ, ગ્રાહકો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાઓ અને નવા ઉત્પાદનો લોન્ચ કરવાની યોજનાઓ કોઈપણ અવરોધ વિના ચાલુ રહેશે.
Nvidiaના વડાનું રાજીનામું કેટલું મહત્વનું છે?
63 વર્ષીય હુઆંગને તેમના અંગત સંબંધો અને તેના કારણે કંપની પર પડી શકે તેવી સંભવિત અસરો અંગે સખત તપાસનો સામનો કરવો પડ્યો છે. નોંધનીય છે કે હુઆંગે 1993માં Nvidiaની સહ-સ્થાપના કરી હતી. તેમણે કંપનીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ચિપ્સના અગ્રણી સપ્લાયરમાં પરિવર્તિત કરી છે અને તેઓ વૈશ્વિક AI ઉદ્યોગની સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાંના એક ગણાય છે.
Nvidiaના બોર્ડમાં કોણ છે? જે હુઆંગના કામકાજ પર રાખે છે દેખરેખ?
Nvidiaમાં પરંપરાગત અર્થમાં કોઈ 'બોર્ડ ચેરમેન' નથી હોતા; તેના બદલે, ત્યાં એક 'લીડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર' (મુખ્ય સ્વતંત્ર નિર્દેશક) હોય છે. હુઆંગ સિવાય, બોર્ડના તમામ 10 સભ્યો સ્વતંત્ર છે. ભારતીય મૂળના ડૉ. આરતી શાહ, એલી લિલીના ભૂતપૂર્વ સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ચીફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ ડિજિટલ ઓફિસર, આ બોર્ડના મુખ્ય સભ્ય છે અને કંપનીની ઓડિટ કમિટી અને કોમ્પેન્સેશન કમિટી બંનેમાં સેવા આપે છે.
જેન્સને CEO પદ છોડ્યા બાદ Nvidiaના શેરમાં લગભગ 10%નો ઘટાડો
CEO જેન્સન હુઆંગના રાજીનામા પછી Nvidiaના શેરમાં ભારે વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે રોકાણકારો વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન ચિપમેકર કંપનીમાં નેતૃત્વના શૂન્યાવકાશ અંગે ચિંતિત થયા હતા. આ વેચાણથી કંપનીના બજાર મૂડીકરણમાંથી સેંકડો અબજો ડોલરનો નાશ થવાની ધમકી મળી હતી.
જેન્સન હુઆંગના CEO પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા પછી Nvidia ના શેર ગુરુવારે રાતોરાત અને પ્રી-માર્કેટ ટ્રેડિંગ દરમિયાન ઘટ્યા હતા, કારણ કે રોકાણકારોએ ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય સુધી કંપનીનું નેતૃત્વ કરનાર વ્યક્તિની અચાનક વિદાય પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
યાહૂ ફાઇનાન્સના ડેટા અનુસાર, રાતોરાત ટ્રેડિંગમાં શેર 7.76% ઘટીને લગભગ $160.25 પર પહોંચી ગયો હતો. બુધવારે તે $173.73 પર બંધ થયો હતો.
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