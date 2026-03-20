ઇટાલી, જર્મની અને ફ્રાન્સે યુદ્ધવિરામ પછી જ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સહાયની ઓફર કરી

બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન અને નેધરલેન્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે તેઓ "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય પ્રયાસોમાં ફાળો આપવા તૈયાર છે."

ફાઇલ—૨૩ જૂન, ૨૦૨૫ ના રોજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના કિનારે આવેલા ખોર ફક્કન કન્ટેનર ટર્મિનલ પર ટેન્કર જોવા મળે છે. તે આ પ્રદેશનું એકમાત્ર કુદરતી ઊંડા પાણીનું બંદર છે અને શારજાહના અમીરાતમાં મુખ્ય કન્ટેનર બંદરોમાંનું એક છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક જળમાર્ગ છે જેના દ્વારા વિશ્વના કુલ તેલ ઉત્પાદનનો પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે. (AFP)
By AFP

Published : March 20, 2026 at 9:05 AM IST

લંડન: છ મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય શક્તિઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે "યોગદાન" આપવા તૈયાર છે, જોકે આમાંથી ત્રણ રાષ્ટ્રોએ ભાર મૂક્યો હતો કે આવી કોઈપણ પહેલ યુદ્ધવિરામ પછી જ થશે. બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન અને નેધરલેન્ડ્સે ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય પ્રયાસોમાં યોગદાન આપવા" તૈયાર છે.

જૂથે જણાવ્યું હતું કે તેઓ "પ્રારંભિક આયોજનમાં રોકાયેલા રાષ્ટ્રોની પ્રતિબદ્ધતાનું સ્વાગત કરે છે", જ્યારે "ખાડી ક્ષેત્રમાં નિઃશસ્ત્ર વાણિજ્યિક જહાજો પર ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા તાજેતરના હુમલાઓની સખત નિંદા કરે છે." જોકે, ઇટાલી, જર્મની અને ફ્રાન્સે ગુરુવારે પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ તાત્કાલિક લશ્કરી સહાયનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા નથી, પરંતુ યુદ્ધવિરામ પછી હાથ ધરવામાં આવનારી સંભવિત બહુપક્ષીય પહેલનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે.

આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે ઈરાન દ્વારા સ્ટ્રેટ પર અસરકારક નાકાબંધી કરવાથી આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા વાણિજ્યિક શિપિંગ સ્થગિત થઈ ગયું છે; શાંતિકાળમાં, આ માર્ગ વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)નો પાંચમો ભાગ વહન કરે છે. આ સંઘર્ષ - જે 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો હતો જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર બોમ્બમારો શરૂ કર્યો હતો - તેહરાને સમગ્ર ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં બદલો લેવા માટે હડતાળ શરૂ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યો હતો.

દસ ટેન્કર સહિત ત્રેવીસ વ્યાપારી જહાજોએ ઘટનાઓની જાણ કરી છે અથવા હુમલો કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠન અનુસાર, આ પરિસ્થિતિને કારણે લગભગ 3,200 જહાજો પર સવાર આશરે 20,000 ખલાસીઓ સ્ટ્રેટની પશ્ચિમમાં ફસાયેલા છે. સાથી રાષ્ટ્રો દ્વારા જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે, "અમે વધતા સંઘર્ષ અંગે અમારી ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરીએ છીએ."

નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "અમે ઈરાનને તેના ધમકીઓ, ખાણો નાખવા, ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ અને વ્યાપારી શિપિંગ માટે સ્ટ્રેટને અવરોધિત કરવાના અન્ય પ્રયાસો તાત્કાલિક બંધ કરવા હાકલ કરીએ છીએ." "નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા એ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, જેમાં 'સમુદ્રના કાયદા પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન' હેઠળ સ્થાપિત સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થાય છે. ઈરાનની કાર્યવાહીની અસર વિશ્વના તમામ ભાગોમાં, ખાસ કરીને સૌથી વધુ સંવેદનશીલ લોકો દ્વારા અનુભવાશે."

'લડાઇ મિશન' નહીં

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અન્ય મુખ્ય વૈશ્વિક શક્તિઓ અને નાટોને વાણિજ્યિક શિપિંગ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવામાં મદદ કરવા અપીલ કરી છે. જોકે, તેમણે હાલમાં તેમની અપીલને નકારી કાઢી છે, જોકે તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ વાતચીત અને આયોજન માટે ખુલ્લા રહે છે. ઇટાલીના સંરક્ષણ પ્રધાન ગુઇડો ક્રોસેટોએ જણાવ્યું હતું કે છ રાષ્ટ્રો દ્વારા આ ઘોષણાને "લડાઇ મિશન" તરીકે જોવી જોઈએ નહીં.

એક નિવેદનમાં, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "યુદ્ધવિરામ અને વ્યાપક બહુપક્ષીય પહેલ વિના હોર્મુઝમાં કોઈ પ્રવેશ થશે નહીં," ઉમેર્યું હતું કે "સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માટે આવા પ્રયાસ માટે કાનૂની માળખું પૂરું પાડવું યોગ્ય અને યોગ્ય રહેશે".

દરમિયાન, બર્લિનમાં, સંરક્ષણ પ્રધાન બોરિસ પિસ્ટોરિયસે જણાવ્યું હતું કે જર્મન સૈન્ય દ્વારા કોઈપણ સંભવિત સંડોવણી "યુદ્ધવિરામ પછીની પરિસ્થિતિ પર આધારિત રહેશે... તેમજ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય આદેશ હેઠળ ભાગ લઈ શકીએ છીએ કે કેમ તેના પર." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે કોઈપણ લશ્કરી તૈનાતી માટે સંસદીય મંજૂરીની પણ જરૂર પડશે.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે તેમનો દેશ યુએન સુરક્ષા પરિષદના કાયમી સભ્યો સાથે વાતચીત કરવાની યોજના ધરાવે છે જેથી ભવિષ્યની યોજનાઓ માટે યુએન માળખું સ્થાપિત કરી શકાય કે કેમ તે શોધવામાં આવે - એકવાર વર્તમાન દુશ્મનાવટ બંધ થઈ જાય - જેથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોનો સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત થાય.

ગુરુવારે યોજાયેલી યુરોપિયન સમિટ પછી બ્રસેલ્સમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું, "અમે એક પ્રારંભિક પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, અને આગામી દિવસોમાં, અમે જોઈશું કે તેમાં સફળ થવા માટે કોઈ અવકાશ છે કે નહીં."

એક બ્રિટિશ સંરક્ષણ અધિકારીએ બુધવારે એક બ્રીફિંગ દરમિયાન પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "ખતરોનું સ્તર એટલું ઊંચું છે કે મને નથી લાગતું કે ઘણા રાષ્ટ્રો આ સમયે આ જોખમી વાતાવરણમાં તેમના યુદ્ધ જહાજો મોકલવા તૈયાર હશે." એક સંરક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે લંડને યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડને "થોડી સંખ્યામાં" વધારાના લશ્કરી યોજકો મોકલ્યા છે જેથી "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈપણ પરિસ્થિતિ વિકસી શકે તે માટે યોજનાઓ અને વિકલ્પો તૈયાર કરવામાં મદદ મળે."

