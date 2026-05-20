'સખત પરિશ્રમ સફળતાની ચાવી છે': જ્યોર્જિયા મેલોનીએ હિન્દી કહેવત ટાંકી, કહ્યું, 'ભારત-ઇટાલી સંબંધો વધુ ગાઢ બની રહ્યા છે'
Published : May 20, 2026 at 9:17 PM IST
રોમ: ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ પીએમ મોદીની મુલાકાત અને ભારત-ઇટાલીના મજબૂત સંબંધોની પ્રશંસા કરી. મુલાકાત દરમિયાન, મેલોનીએ પીએમ મોદી સમક્ષ એક હિન્દી કહેવત ટાંકી. ભારત-ઇટાલી સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "સખત પરિશ્રમ એ સફળતાની ચાવી છે."
"પીએમ મોદીની મુલાકાત આપણા સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય છે."
પીએમ મોદીનો ઉલ્લેખ કરતા મેલોનીએ કહ્યું, "તમારી મુલાકાત અમારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. તે આપણા દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરશે." ઇટાલીના વડા પ્રધાને કહ્યું, "આ લાંબા સમયથી ચાલતી ભાગીદારીનું છેલ્લું પાનું નહીં હોય જે તમે મજબૂત નિશ્ચય સાથે આગળ ધપાવી રહ્યા છો. અમે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છીએ."
" parishram safalta ki kunji hai: il duro lavoro è la chiave del successo. ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre relazioni”.@GiorgiaMeloni cita una frase indiana, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Villa Pamphilj con il primo ministro indiano @narendramodi pic.twitter.com/wemxzItBxG— Sostenitori Governo Meloni (@iostoconGiorgia) May 20, 2026
મેલોનીએ એક હિન્દી કહેવતનો ઉપયોગ કર્યો
તેણીએ કહ્યું, "'પરિશ્રમ' એક ભારતીય શબ્દ છે જે આ ભાવનાને સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરે છે. તેનો અર્થ સખત મહેનત થાય છે. હું જાણું છું કે ભારતમાં આ શબ્દનો ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. એક લોકપ્રિય કહેવત પણ છે: 'પરિશ્રમ હી સફળતા કી કી હૈ'. તેનો અર્થ એ છે કે સખત મહેનત સફળતા તરફ દોરી જાય છે, અને આપણે આ જ ફિલસૂફી સાથે આપણો સંબંધ મજબૂત કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં સખત મહેનત સર્વોપરી બને છે."
#WATCH | Rome: " परिश्रम ही सफलता की कुंजी है," italian pm giorgia meloni uses the hindi proverb to describe pm modi's visit and india-italy relations.— ANI (@ANI) May 20, 2026
italian pm giorgia meloni says, "this visit of yours is an honour for us. it opens a new page in the relations with our…
અમારું લક્ષ્ય પરસ્પર સહયોગ વધારવાનું છે
મેલોનીએ કહ્યું, "અમારું લક્ષ્ય અમારા બંને દેશો વચ્ચે ઘણા ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગ વધારવાનું છે. અમે આ અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. અદ્યતન ઉત્પાદન, માળખાગત સુવિધા, ઊર્જા, અવકાશ અર્થતંત્ર અને સંરક્ષણ એ સહકારના ક્ષેત્રો છે જેના પર અમે ખંતપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છીએ. મહત્વપૂર્ણ ખનિજો, કૃષિ-ઉદ્યોગ, દરિયાઈ પરિવહન અને પ્રવાસન અને સંસ્કૃતિ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."
