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'અમે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી લોકપ્રિય કપલ', G7 સમિટમાં PM મોદીને મળીને બોલ્યાં મેલોની

જ્યારે G-7 સમિટમાં નેતાઓ ગ્રુપ ફોટો માટે ભેગા થયા, ત્યારે મેલોની અને પીએમ મોદી એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા જોવા મળ્યા

જ્યારે G-7 સમિટમાં નેતાઓ ગ્રુપ ફોટો માટે ભેગા થયા, ત્યારે મેલોની અને પીએમ મોદી એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા જોવા મળ્યા
જ્યારે G-7 સમિટમાં નેતાઓ ગ્રુપ ફોટો માટે ભેગા થયા, ત્યારે મેલોની અને પીએમ મોદી એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરતા જોવા મળ્યા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 8:23 PM IST

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એવિયન (ફ્રાન્સ): "હૉટ માઈક" (ખુલ્લા માઈક્રોફોન) પર કેદ થયેલી વાયરલ ક્ષણમાં, ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની G7 સમિટ દરમિયાન પીએમ મોદી સાથે મજાક કરતા સંભળાયા. સમિટમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરતી વખતે, મેલોનીએ કહ્યું કે, "અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી ફેમસ કપલ ​​છીએ..." બંને નેતાઓ સત્તાવાર પ્રવાસો અને કાર્યક્રમો દરમિયાન તેમની મિત્રતા માટે જાણીતા છે.

અગાઉ, ઇટાલીની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ મેલોનીને 'મેલોડી' ટોફીનું પેકેટ ભેટમાં આપ્યું હતું, જે 'મેલોની'ને મળતું આવે છે. તે ક્ષણ તરત જ વાયરલ થઈ ગઈ, લાખો વ્યૂઝ મળ્યા. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સંબંધોને "ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી" સુધી પહોંચાડ્યા.

અગાઉ, યુરોન્યૂઝે એક ક્લિપ શેર કરી જેમાં મેલોનીએ તેના સાથી G7 નેતાઓને કહ્યું હતું કે, તેમણે એક મહિના પહેલા ધૂમ્રપાન છોડી દીધું છે. આ પહેલા, 14 ઓક્ટોબરના રોજ, તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ રેસેપ તૈયપ એર્દોઆને મેલોનીને વચન આપ્યું હતું કે, તેઓ તેમને ધૂમ્રપાન છોડવા માટે મનાવવાનો માર્ગ શોધી કાઢશે.

પોલિટિકો અનુસાર, ઇટાલિયન દૈનિક ઇલ પોલિટિકો અને અન્ય મીડિયા આઉટલેટ્સ દ્વારા પ્રકાશિત ફૂટેજને ટાંકીને એર્દોઆને મેલોનીને કહ્યું, "તમે ખૂબ સારા દેખાવ છો. પણ મારે તમને ધૂમ્રપાન બંધ કરાવવું પડશે." જોકે, તેની બાજુમાં ઉભેલા ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને તરત જ એર્દોઆનની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. હસતાં હસતાં તેમણે કહ્યું, "તે અશક્ય છે!"

"મને ખબર છે, મને ખબર છે," મેલોનીએ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ધૂમ્રપાન છોડવાથી તેઓ ઓછાં મિલનસાર બની શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, "હું કોઈને મારવા માંગતી નથી."

દરમિયાન, G7 નેતાઓએ મંગળવારે વૈશ્વિક ડ્રગ હેરફેર નેટવર્ક્સ, મની લોન્ડરિંગ કામગીરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓ સામે સંયુક્ત કાર્યવાહી વધારવાનું વચન આપ્યું. તેમણે દરિયાઈ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા, ગેરકાયદેસર નાણાં રોકવા અને ગુનાહિત જૂથોને જાહેર અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં ઘૂસણખોરી કરતા અટકાવવા માટે અનેક પગલાં અપનાવ્યા.

ફ્રાન્સમાં 52મી G7 સમિટમાં અપનાવવામાં આવેલા ઘોષણાપત્રમાં, નેતાઓએ ઝડપથી વધી રહેલા વૈશ્વિક ડ્રગ વેપારને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને લોકશાહી સંસ્થાઓ માટે વધતા જતા ખતરા તરીકે ઓળખાવ્યો.

ઘોષણામાં જણાવાયું, "અમે, G7 નેતાઓ, ડ્રગ હેરફેર સામેની અમારી લડાઈને વધુ તીવ્ર બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ,"

ભાગીદાર રાષ્ટ્રો બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ કોરિયાએ પણ નિવેદનને ટેકો આપ્યો. ઘોષણાપત્ર અનુસાર, ડ્રગ ઉત્પાદનના રેકોર્ડ સ્તર, સંગઠિત ગુના જૂથોની અનુકૂલનક્ષમતા અને વધતી જતી વૈશ્વિક માંગને કારણે સરહદો પાર કાર્યરત અને આંતરરાષ્ટ્રીય નબળાઈઓનો ઉપયોગ કરતા ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક્સના વિસ્તરણને વેગ મળ્યો છે.

નેતાઓએ ભાર મૂક્યો કે આ નેટવર્ક્સનો સામનો કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ આવશ્યક છે અને ડ્રગ વેપારના પુરવઠા અને માંગ બંને બાજુઓને સંબોધતા પુરાવા-આધારિત, સંપૂર્ણ-સરકારી અભિગમ પ્રત્યે તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

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