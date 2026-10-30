બોસ્નિયામાં EU શાંતિ મિશન ઓપરેશન દરમિયાન ઇટાલિયન હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, 4 લોકોના મોત; 11 ઘાયલ
યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સ (EUFOR)એ જણાવ્યું કે ગુરૂવાર સાંજે બોસ્નિયા અને હર્જેગોવિનામાં રૂટિન ટ્રેનિંગ દરમિયાન એક ઇટાલિયન ચિનૂક મિલિટ્રી હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે.
By ANI
Published : October 30, 2026 at 9:33 AM IST
સારાજેવો: યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સ (EUFOR)એ જણાવ્યું કે ગુરૂવાર સાંજે બોસ્નિયા અને હર્જેગોવિનામાં રૂટિન ટ્રેનિંગ દરમિયાન એક ઇટાલિયન ચિનૂક મિલિટ્રી હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. આ દુર્ઘટનામાં ચાર સર્વિસ મેમ્બરના મોત થયા છે જ્યારે 11 અન્ય ઘાયલ થયા છે.
આ જીવલેણ ક્રેશ 29 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ બ્રોકો પાસે ગોરિસ સેક્ટરમાં થયું હતું. યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સ પબ્લિક અફેર્સ ઓફિસ તરફથી જાહેર એક ઓફિશિયલ નિવેદનમાં આ કન્ફર્મ કર્યું કે 11 ઘાયલ લોકોની હાલત સ્થિર છે અને તેમણે મેડિકલ મદદ મળી રહી છે.
નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે બોસ્નિયા અને હર્જેગોવિનાથી લોકલ ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસ,યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સ લાઇજન અને ઓબ્ઝર્વેશન ટીમના લોકો સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પીડિતોને બચાવ્યા અને તેમણે બ્રકોના મેડિકલ સેન્ટરમાં પહોંચાડ્યા હતા.
યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સે કન્ફર્મ કર્યું કે આ ઘટના દરમિયાન કોઇ પણ નાગરિક ઘાયલ થયો નથી અને ના તો લોકોના ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્કચર પ્રોપર્ટી કે ગાડીઓને કોઇ નુકસાન થયું છે. પીસકીપિંગ મિશને જણાવ્યું કે દુર્ઘટનાનું યોગ્ય કારણ જાણવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. ફોર્સે જણાવ્યું કે ફેક્ટ્સ વેરિફાઇ થયા બાદ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવશે.
યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સે લોકોને અપીલ કરી કે તે વેરિફાઇ વગરની અફવાઓ ન ફેલાવે અથવા તેમાં સામેલ સર્વિસ મેમ્બર્સની ઓળખ અને રાષ્ટ્રીયતા વિશે અંદાજો ન લગાવે અને લોકોને સલાહ આપવામાં આવી કે અપડેટ માટે ઓફિશિયલ પ્લેટફોર્મને જુવે.
યુરોપિયન યુનિયન ફોર્સે મૃતકોના પરિવારજનો અને મિત્રો પ્રત્યે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ પણ બોસ્નિયા અને હર્જેગોવિનામાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા X પર એક પોસ્ટમાં મેલોનીએ પીડિતો, તેમના સંબંધીઓ અને સમગ્ર વિસ્તારમાં શાંતિ જાળવી રાખવા માટે તૈનાત તમામ લોકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
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