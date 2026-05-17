ETV Bharat / international

ઈઝરાયલના હુમલામાં 7 ઓક્ટોબરના માસ્ટરમાઇન્ડનો ખાત્મો, હમાસ ચીફ એજેદ્દીન પરિવાર સહિત માર્યો ગયો

હમાસના એક સૂત્ર મુજબ એજેદ્દીન પોતાની પત્ની અને દીકરી સાથે માર્યો ગયો.

ગાઝા શહેરના રિમલ વિસ્તારમાં ઇઝરાયલી હુમલાના સ્થળે લોકો એકઠા થયા
ગાઝા શહેરના રિમલ વિસ્તારમાં ઇઝરાયલી હુમલાના સ્થળે લોકો એકઠા થયા (AFP)
author img

By AFP

Published : May 17, 2026 at 11:09 AM IST

|

Updated : May 17, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જેરુસલેમ: હમાસના આર્મ્ડ વિંગના ચીફ એજેદ્દીન અલ-દીનનું ઇઝરાયલી હુમલામાં મોત થયું હતું. ઇઝરાયલે તેને 7 ઓક્ટોબરના હુમલા પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઓળખાવ્યો હતો. ઇઝરાયલી સૈન્ય અને હમાસ બંનેએ આ અહેવાલની પુષ્ટિ કરી હતી.

મિલિટ્રીએ ખુદ અને શિન બેટ ડોમેસ્ટિક સિક્યોરિટી એજન્સીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, IDF અને ISA જાહેરાત કરે છે કે ગાઝા શહેરમાં એક ચોક્કસ સ્ટ્રાઇકમાં અલ-હદ્દાદને ઠાર મારવામાં આવ્યો.' હમાસના બે અધિકારીઓએ AFPને એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હદ્દાદ ઇઝરાયલી હુમલામાં માર્યો ગયો હતો.

હમાસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું: "વરિષ્ઠ કમાન્ડર... એજેદ્દી અલ-હદ્દાદનું ગાઝા શહેરમાં એક રહેણાંક એપાર્ટમેન્ટ અને સિવિલિયન કારને ટાર્ગેટ કરીને કરાયેલા ઈઝરાયલી સ્ટ્રાઈકમાં હત્યા કરવામાં આવી.' અલગથી, હમાસના સશસ્ત્ર પાંખના એક સભ્યએ તેના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. હમાસના અન્ય એક સ્ત્રોત અનુસાર, હદ્દાદ તેની પત્ની અને પુત્રી સાથે માર્યો ગયો હતો. AFP દ્વારા મેળવેલા ફોટામાં શોક મનાવતા લોકો હદ્દાદના મૃતદેહને હમાસના ધ્વજમાં લપેટીને એક ઇમારતના કાટમાળમાંથી બહાર કાઢતા દેખાય છે.

સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, હદ્દાદ "હમાસના લશ્કરી પાંખના છેલ્લા વરિષ્ઠ કમાન્ડરોમાંનો એક હતો જે 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડનું આયોજન અને અમલ કરવામાં સામેલ હતો." તેમાં વધુમાં કહેવાયું હતું કે, હદ્દાદ યુદ્ધ દરમિયાન ઇઝરાયલીઓને બંધક બનાવવામાં પણ સામેલ હતો. નિવેદનમાં કહેવાયું હતું કે: "હદ્દાદે હમાસના બંધક બનાવવાની સિસ્ટમને મેનેજ કરી અને પોતાને બચાવવા માટે બંધકો વચ્ચે જતો રહ્યો હતો."

'મુખ્ય સફળતા'
ઇઝરાયલના લશ્કરી વડા, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ઇયાલ ઝમીરે આ હત્યાને એક મોટી ઓપરેશનલ સફળતા ગણાવી હતી. એક અલગ નિવેદનમાં, ઝમીરે કહ્યું, "પાછા ફરતા બંધકો સાથેની મારી દરેક વાતચીતમાં, કટ્ટરપંથી લડવૈયા એજ્જદીન અલ-હદ્દાદનું નામ વારંવાર આવ્યું."

"આજે, અમે તેને ખતમ કરવામાં સફળ થયા. IDF તેના દુશ્મનોનો પીછો કરવાનું, તેમના પર હુમલો કરવાનું અને 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડમાં સામેલ તમામ લોકોને જવાબદાર ઠેરવવાનું ચાલુ રાખશે." સમગ્ર યુદ્ધ દરમિયાન, ઇઝરાયલે ઘણા હમાસ નેતાઓની હત્યાઓની જવાબદારી સ્વીકારી છે, જેમાં યાહ્યા સિનવારનો સમાવેશ થાય છે, જેને 7 ઓક્ટોબરના હુમલા પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવે છે.

તેમાં હમાસના સશસ્ત્ર પાંખના લાંબા સમયથી કમાન્ડર અને હુમલાના અન્ય મુખ્ય આયોજક મોહમ્મદ દેઈફનું પણ મોત થયું હતું. ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં લેબનોનમાં હમાસના લડવૈયા તેમજ જૂથ સાથે જોડાયેલા વરિષ્ઠ હિઝબુલ્લાહ કમાન્ડરોને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ હિઝબુલ્લાહ વડા હસન નસરાલ્લાહનો પણ સમાવેશ થાય છે.

હમાસના સશસ્ત્ર પાંખના આતંકવાદીઓએ 7 ઓક્ટોબરના રોજ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં - AFP અનુસાર, સત્તાવાર ઇઝરાયલી આંકડાઓ મુજબ 1,221 લોકો માર્યા ગયા હતા. લડવૈયાઓએ 251 લોકોનું અપહરણ પણ કર્યું હતું અને તેમને ગાઝા લઈ ગયા હતા.

હમાસ દ્વારા નિયંત્રિત પ્રદેશના આરોગ્ય મંત્રાલય અનુસાર, ઇઝરાયલના બદલો લેવાના લશ્કરી અભિયાન દરમિયાન ગાઝામાં 72,700 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ આંકડાઓને વિશ્વસનીય માને છે. ઓક્ટોબરમાં યુદ્ધવિરામ હોવા છતાં, ગાઝા રોજ હિંસાની ઘટનાઓ બની રહી.

પ્રદેશના આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 856 પેલેસ્ટિનિયનો માર્યા ગયા છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, ઇઝરાયલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે ગાઝામાં પાંચ સૈનિકો માર્યા ગયા છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : May 17, 2026 at 12:03 PM IST

TAGGED:

ISRAEL STRIKE ON GAZA
HAMAS ARMED WING CHIEF DEATH
HAMAS ISRAEL GAZA
HAMAS ISRAEL GAZA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.