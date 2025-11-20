ETV Bharat / international

ઇઝરાયલે ફરી ગાઝા અને ખાન યુનિસમાં કરી ભયાનક એરસ્ટ્રાઈક: 25 લોકોના મોત, 77 ઘાયલ થયા

તાજેતરમાં ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળ યુદ્ધવિરામ થયો, અનેક વૈશ્વિક નેતાઓની હાજરીમાં આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ઇઝરાયલી સેના દ્વારા હવાઈ હુમલા (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 7:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તેલ અવીવ : ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળોએ બુધવારે ગાઝા સિટી અને ખાન યુનિસ પર ચોક્કસ હુમલા કર્યા, જેમાં 25 લોકો માર્યા ગયા અને 77 ઘાયલ થયા. અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળોએ દાવો કર્યો હતો કે ખાન યુનિસમાં કાર્યરત તેના સૈનિકો પર ઘણા આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જે યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન છે. જવાબમાં, ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળોએ ગાઝામાં આતંકવાદી સ્થળ પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું.

ઇઝરાયલી સેના દ્વારા હવાઈ હુમલા

અલ જઝીરાએ લેબનોનના જાહેર આરોગ્ય મંત્રાલયને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે મંગળવારે અગાઉ, ઇઝરાયલી સેનાએ દક્ષિણ લેબનોનમાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિર પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલે ગાઝામાં 393 હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળના યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. 280 લોકો માર્યા ગયા અને 672 ઘાયલ થયા.

ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ

ગયા મહિને, હમાસે અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળના યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યા બાદ ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ ગાઝામાં હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં નવ લોકો માર્યા ગયા હતા. ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલી સૈન્યને ગાઝા પટ્ટીમાં તાત્કાલિક, શક્તિશાળી હુમલો કરવાનો આદેશ આપ્યા બાદ આ ઘટનાક્રમ બન્યો છે, એમ તેમના કાર્યાલયે એક ટૂંકા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલે ગાઝા પર હુમલો કરવાના તેના નિર્ણયની અમેરિકાને જાણ કરી હતી.

એક લશ્કરી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હમાસના આતંકવાદીઓએ કહેવાતી યલો લાઇનની પૂર્વમાં ઇઝરાયલી દળો પર હુમલો કર્યો હતો, જે ગાઝાના ઇઝરાયલી કબજા હેઠળના ભાગને બાકીના એન્ક્લેવથી અલગ કરે છે. અહેવાલો અનુસાર, રફાહ વિસ્તારમાં તૈનાત સૈનિકો પર રોકેટ-સંચાલિત ગ્રેનેડ (RPG) અને સ્નાઈપર ફાયરનો હુમલો થયો હોવાના અહેવાલ છે. હુમલા બાદ, ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે ચેતવણી આપી હતી કે હમાસે ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળો (IDF) ના કર્મચારીઓને નિશાન બનાવવા બદલ ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. કાત્ઝે કહ્યું, "ઇઝરાયલ સંપૂર્ણ બળથી જવાબ આપશે."

તેમની ટિપ્પણીના થોડા સમય પછી, ગાઝા સિવિલ ડિફેન્સે અહેવાલ આપ્યો કે ગાઝા શહેરના અલ-સબ્રા વિસ્તારમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલો થયો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ મહિલાઓ અને એક પુરુષનું મોત થયું હતું. દક્ષિણ શહેર ખાન યુનિસમાં થયેલા બીજા હુમલામાં બે બાળકો અને એક મહિલા સહિત પાંચ લોકો માર્યા ગયા.

ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં 69,513 લોકો માર્યા ગયા

ઓક્ટોબર 2023માં શરૂ થયેલા ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 69,513 લોકો માર્યા ગયા છે અને 170,745 ઘાયલ થયા છે. અલ ​​જઝીરા અનુસાર, 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ હમાસના હુમલામાં ઇઝરાયલમાં કુલ 1,139 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 250 થી વધુ લોકોને કેદી બનાવવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

ISRAELI AIRSTRIKES IN GAZA
ISRAEL AND PALESTINE CEASEFIRE
ISRAELI DEFENSE FORCES IDF
ISRAELI ARMY AIRSTRIKES
ISRAEL HAMAS CONFLICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.