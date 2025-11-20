ઇઝરાયલે ફરી ગાઝા અને ખાન યુનિસમાં કરી ભયાનક એરસ્ટ્રાઈક: 25 લોકોના મોત, 77 ઘાયલ થયા
તાજેતરમાં ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળ યુદ્ધવિરામ થયો, અનેક વૈશ્વિક નેતાઓની હાજરીમાં આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા.
Published : November 20, 2025 at 7:54 AM IST
તેલ અવીવ : ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળોએ બુધવારે ગાઝા સિટી અને ખાન યુનિસ પર ચોક્કસ હુમલા કર્યા, જેમાં 25 લોકો માર્યા ગયા અને 77 ઘાયલ થયા. અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળોએ દાવો કર્યો હતો કે ખાન યુનિસમાં કાર્યરત તેના સૈનિકો પર ઘણા આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જે યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન છે. જવાબમાં, ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળોએ ગાઝામાં આતંકવાદી સ્થળ પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું.
ઇઝરાયલી સેના દ્વારા હવાઈ હુમલા
અલ જઝીરાએ લેબનોનના જાહેર આરોગ્ય મંત્રાલયને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે મંગળવારે અગાઉ, ઇઝરાયલી સેનાએ દક્ષિણ લેબનોનમાં પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિર પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલે ગાઝામાં 393 હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળના યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. 280 લોકો માર્યા ગયા અને 672 ઘાયલ થયા.
❌ ANOTHER CEASEFIRE VIOLATION: Several terrorists were identified crossing the yellow line and approaching IDF troops in northern Gaza, posing an immediate threat.— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2025
Following identification, the IDF eliminated the terrorists to neutralize the threat.
ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ
ગયા મહિને, હમાસે અમેરિકાની મધ્યસ્થી હેઠળના યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યા બાદ ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ ગાઝામાં હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં નવ લોકો માર્યા ગયા હતા. ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલી સૈન્યને ગાઝા પટ્ટીમાં તાત્કાલિક, શક્તિશાળી હુમલો કરવાનો આદેશ આપ્યા બાદ આ ઘટનાક્રમ બન્યો છે, એમ તેમના કાર્યાલયે એક ટૂંકા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલે ગાઝા પર હુમલો કરવાના તેના નિર્ણયની અમેરિકાને જાણ કરી હતી.
⭕️ Several terrorists opened fire toward IDF soldiers operating in Khan Yunis. This action constitutes a violation of the ceasefire agreement.— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2025
In response the IDF began striking terrorist targets across Gaza. https://t.co/JGqE9bu9R5
એક લશ્કરી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હમાસના આતંકવાદીઓએ કહેવાતી યલો લાઇનની પૂર્વમાં ઇઝરાયલી દળો પર હુમલો કર્યો હતો, જે ગાઝાના ઇઝરાયલી કબજા હેઠળના ભાગને બાકીના એન્ક્લેવથી અલગ કરે છે. અહેવાલો અનુસાર, રફાહ વિસ્તારમાં તૈનાત સૈનિકો પર રોકેટ-સંચાલિત ગ્રેનેડ (RPG) અને સ્નાઈપર ફાયરનો હુમલો થયો હોવાના અહેવાલ છે. હુમલા બાદ, ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે ચેતવણી આપી હતી કે હમાસે ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળો (IDF) ના કર્મચારીઓને નિશાન બનાવવા બદલ ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. કાત્ઝે કહ્યું, "ઇઝરાયલ સંપૂર્ણ બળથી જવાબ આપશે."
તેમની ટિપ્પણીના થોડા સમય પછી, ગાઝા સિવિલ ડિફેન્સે અહેવાલ આપ્યો કે ગાઝા શહેરના અલ-સબ્રા વિસ્તારમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલો થયો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ મહિલાઓ અને એક પુરુષનું મોત થયું હતું. દક્ષિણ શહેર ખાન યુનિસમાં થયેલા બીજા હુમલામાં બે બાળકો અને એક મહિલા સહિત પાંચ લોકો માર્યા ગયા.
ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં 69,513 લોકો માર્યા ગયા
ઓક્ટોબર 2023માં શરૂ થયેલા ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 69,513 લોકો માર્યા ગયા છે અને 170,745 ઘાયલ થયા છે. અલ જઝીરા અનુસાર, 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ હમાસના હુમલામાં ઇઝરાયલમાં કુલ 1,139 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 250 થી વધુ લોકોને કેદી બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...