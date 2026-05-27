ઇઝરાયલે બકરીદ પહેલા હમાસના લશ્કરી નેતા મુહમ્મદ ઓદેહને મારી નાખ્યો
ઇઝરાયલી પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને સંરક્ષણ પ્રધાન કાત્ઝે જણાવ્યું હતું કે હુમલાનું લક્ષ્ય હમાસના લશ્કરી પાંખના નવા નેતા હતા.
By ANI
Published : May 27, 2026 at 3:38 PM IST
તેલ અવીવ: ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળો (IDF) એ ગાઝામાં આતંકવાદી સંગઠન હમાસના લશ્કરી પાંખના નવા નેતા મુહમ્મદ ઓદેહને મારી નાખવાનો દાવો કર્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, ઓદેહ 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ્સમાંનો એક હતો.
ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન કાર્યાલયે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝના નિર્દેશ પર કરવામાં આવી હતી. ઓદેહે 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડ દરમિયાન હમાસના ગુપ્તચર સ્ટાફના વડા તરીકે સેવા આપી હતી અને લગભગ એક અઠવાડિયા પહેલા ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળો (IDF) ના હુમલામાં માર્યા ગયેલા એઝેદીન અલ-હદ્દાદના સ્થાને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
ઓદેહ અસંખ્ય ઇઝરાયલી નાગરિકો અને IDF સૈનિકોની હત્યા, અપહરણ અને ઘાયલ થવા માટે પણ જવાબદાર હતા. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી, જેમાં 7 ઓક્ટોબર, 2023ના હત્યાકાંડમાં સામેલ તમામ લોકોને ખતમ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે હવે હમાસના લશ્કરી પાંખના નેતા અને 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડના ગુનેગારોમાંના એક મુહમ્મદ ઓદેહ પર હુમલો કર્યો છે. અમે તે બધા સુધી પહોંચીશું."
દરમિયાન, અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલે ગઈકાલે તેની કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવ્યા પછી દક્ષિણ લેબનોનમાં તેના હુમલા ચાલુ રાખ્યા હતા. બુર્જ રાહલ પર બે હવાઈ હુમલા થયા હતા, અને ટાયર જિલ્લાના કવથારિયાત અલ-રુઝમાં ભારે હુમલો થયો હતો. ઇઝરાયલી સેનાએ ટાયર જિલ્લાના શ્રીફા શહેર પર બે હવાઈ હુમલા અને બુર્જ રાહલ પર એક હવાઈ હુમલો પણ કર્યો હતો. અલ જઝીરા અનુસાર, અસ-સવાન શહેરમાં ત્રણ અને મરજાઉન જિલ્લાના કાબરીખામાં એક હવાઈ હુમલા થયાના અહેવાલ છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મંગળવારે દક્ષિણ લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં 31 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 40 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. અન્ય અહેવાલો અનુસાર, આ હુમલાઓ ઇઝરાયલી પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ રવિવારે સૈન્યને હિઝબુલ્લાહ સામે હુમલા વધુ તીવ્ર બનાવવાનો આદેશ આપ્યા પછી જ કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ, એક યુએસ અધિકારીએ સંકેત આપ્યો હતો કે વોશિંગ્ટન વધતા ડ્રોન હુમલાઓ વચ્ચે ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી જૂથ સામે મોટા ઓપરેશનને મંજૂરી આપશે.
નેતન્યાહુએ એક વીડિયો નિવેદનમાં કહ્યું, "આપણે હિઝબુલ્લાહ સામે યુદ્ધમાં છીએ. તાજેતરના અઠવાડિયામાં જ, આપણા બહાદુર લડવૈયાઓએ 600 થી વધુ આતંકવાદીઓને ખતમ કરી દીધા છે. પરંતુ આપણે ધીમા પડી રહ્યા નથી. તેનાથી વિપરીત, મેં તેમને વધુ જોરથી પેડલ દબાવવાની સૂચના આપી છે."