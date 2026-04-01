ઇઝરાયલી સંરક્ષણ કંપનીએ ભારતને લાઇટ મશીન ગન (LMGs) નો પહેલો જથ્થો પહોંચાડ્યો
આ ડિલિવરી IWI અને અદાણી ગ્રુપ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસ અને નાના શસ્ત્રો અને દારૂગોળાના ભારતના પ્રથમ ખાનગી ઉત્પાદક, PLR સિસ્ટમ્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 3:29 PM IST
જેરુસલેમ: ઇઝરાયલના એક પ્રખ્યાત નાના શસ્ત્ર ઉત્પાદકે 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પહેલ હેઠળ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર સાથે લાઇટ મશીન ગન (LMGs) ની પ્રથમ બેચ ભારતને પહોંચાડી છે.
ઇઝરાયલ વેપન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (IWI) એ તાજેતરમાં એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે 41,000 યુનિટ માટેના મોટા કરારનો ભાગ, 2,000 NEGEV 7.62x51 LMGs ની પ્રથમ બેચ ગયા અઠવાડિયાના અંતમાં ડિલિવર કરવામાં આવી હતી, જેમાં વધારાના 4,000 યુનિટ આ વર્ષના અંતમાં ડિલિવર કરવામાં આવશે. આ ડિલિવરી IWI અને અદાણી ગ્રુપ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસ PLR સિસ્ટમ્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી; તે નાના શસ્ત્રો અને દારૂગોળો બનાવતી ભારતની પ્રથમ ખાનગી કંપની છે.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સિદ્ધિ ભારતના 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પહેલ હેઠળ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયાના સફળ સમાપનને અનુસરે છે, અને ભારતના સંરક્ષણ ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને ટેકો આપતા, કરારના સમયપત્રક અને ગુણવત્તાના ઉચ્ચતમ ધોરણો અનુસાર અદ્યતન સિસ્ટમો પહોંચાડવા માટે IWI ની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે."
NEGEV 7.62x51, તેના વર્ગમાં સૌથી હળવા 7.62 mm લાઇટ મશીન ગનમાંની એક, સેમી-ઓટોમેટિક મોડ સાથે, ઇઝરાયલ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (IDF) દ્વારા તૈનાત કરવામાં આવે છે. તે કઠોર ઓપરેશનલ વાતાવરણમાં વિશ્વસનીય બનવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને ઉચ્ચ ચોકસાઈ અને અસરકારક લક્ષ્ય જોડાણ પ્રદાન કરે છે. તેની હળવા ડિઝાઇન અને 7.62 mm દારૂગોળોનો ઉપયોગ તેને મજબૂત બખ્તરમાં પ્રવેશ કરવા સક્ષમ બનાવે છે, જે તેને શહેરી યુદ્ધ અને મહત્વપૂર્ણ મિશન માટે યોગ્ય બનાવે છે.
આ શસ્ત્ર અર્ધ-સ્વચાલિત અને સંપૂર્ણ સ્વચાલિત બંને સ્થિતિઓ પ્રદાન કરે છે અને ઓપરેશનલ લવચીકતા માટે હેલિકોપ્ટર, વાહનો અને નૌકા પ્લેટફોર્મ પર માઉન્ટ કરી શકાય છે. પિકાટિની રેલ્સ અને ટ્રીટિયમ નાઇટ સાઇટ્સથી સજ્જ, તે ઓછા પ્રકાશની પરિસ્થિતિઓમાં સારા લક્ષ્ય નિર્ધારણ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે નાટો ધોરણોનું પાલન તેની મજબૂતાઈને સુનિશ્ચિત કરે છે.
પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે NEGEV LMGs કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ હથિયાર સિસ્ટમ સાથે પણ સુસંગત છે, જેનો હેતુ તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓમાં ધમકીઓનો ચોક્કસ જોડાણ સક્ષમ કરીને ઓપરેશનલ અસરકારકતા વધારવાનો છે. ભારત-ઇઝરાયલ સંરક્ષણ સંબંધોના વિસ્તરણ વચ્ચે, PLR સિસ્ટમ્સે 170,000 ક્લોઝ-ક્વાર્ટર બેટલ (CQB) કાર્બાઇન્સ સપ્લાય કરવાનો કરાર પણ મેળવ્યો છે, જેમાં પ્રથમ 18,000 યુનિટ આ વર્ષે ડિલિવર કરવામાં આવશે. ભારત અને ઇઝરાયલે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં સંરક્ષણ, ઔદ્યોગિક અને તકનીકી સહયોગ વધારવા માટે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેનાથી સહ-વિકાસ અને સહ-ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અદ્યતન તકનીકની વહેંચણી શક્ય બનશે.
આ પણ વાંચો: