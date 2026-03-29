ઇઝરાયેલના હવાઇ હુમલામાં લેબનોનમાં યુદ્ધનું કવરેજ કરતા 3 પત્રકારના મોત

ઇઝરાયેલી સેનાએ અલ-મનાર ટીવીના યુદ્ધનું રિપોર્ટિંગ કરતા પત્રકાર પર હિઝબુલ્લાહના એજન્ટ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ઇઝરાયેલના હવાઇ હુમલામાં પત્રકાર શોએબના મોત બાદ એક પત્રકાર બળી ગયેલી કાર સાથે જોવા મળે છે
ઇઝરાયેલના હવાઇ હુમલામાં પત્રકાર શોએબના મોત બાદ એક પત્રકાર બળી ગયેલી કાર સાથે જોવા મળે છે (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 10:51 AM IST

બૈરૂત: દક્ષિણ લેબનોન પર થયેલા એક ઇઝરાયેલી હવાઇ હુમલામાં ત્રણ પત્રકારના પણ મોત થયા છે. આ પત્રકાર ઇઝરાયેલ અને હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધનું કવરેજ કરતા હતા. આ માહિતી તેમની ટીવી ચેનલોએ આપી છે.

હિઝબુલ્લાહની અલ-મનાર ટીવીએ જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ લેબનોનમાં લાંબા સમયથી તેમના સંવાદદાતા અલી શોએબનું મોત થયું છે. ઇઝરાયેલી સેનાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે શોએબ પર હિઝબુલ્લાહના ગુપ્ત એજન્ટ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, તેના પુરાવા રજૂ કરી શક્યા નહતા.

શોએબ લગભગ ત્રણ દાયકાથી અલ-મનાર ટીવી માટે દક્ષિણ લેબનોનનું કવરેજ કરતા હતા અને જાણીતા યુદ્ધ સંવાદદાતા હતા.

અલ-મનાર ટીવી સંવાદદાતા અલી શોએબનું ઇઝરાયેલના હવાઇ હુમલામાં મોત થયું હતું
અલ-મનાર ટીવી સંવાદદાતા અલી શોએબનું ઇઝરાયેલના હવાઇ હુમલામાં મોત થયું હતું (AP)

બૈરૂત સ્થિત પાન-આરબ ચેનલ અલ-મયાદીન ટીવીએ જણાવ્યું હતું કે રિપોર્ટર ફાતિમા ફતૌનીનું દક્ષિણ જેઝીનમાં થયેલા હવાઇ હુમલામાં તેમના ભાઇ મોહમ્મદ સાથે (એક વીડિયો પત્રકાર) મોત થયું છે. ફાતિમા હુમલા પહેલા લાઇવ રિપોર્ટિંગ કરતી હતી. લેબનોનના ટોચના અધિકારીઓએ આ હુમલાની નિંદા કરી છે. રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ અઉને એક ઘોર ગુનો ગણાવ્યો છે જે પત્રકારોની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા તમામ કાયદા અને સમજૂતિનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

ઇઝરાયેલી સેનાએ દાવો કર્યો હતો કે શોએબ 'દક્ષિણ લેબનોનમાં કામ કરતા (ઇઝરાયેલી) સૈનિકોની જગ્યાનો પર્દાફાશ કરવા માટે વ્યવસ્થિત કાર્ય કરતો હતો.' ઇઝરાયેલી સેનાએ શોએબ પર હિઝબુલ્લાહના લડાકાઓ સાથે સંપર્ક રાખવા અને ઇઝરાયેલી સૈનિક તથા નાગરિકો વિરૂદ્ધ ભડકાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે,તેમણે કોઇ વિગતવાર માહિતી આપી નહતી. અલ-મનાર ટીવીએ ઇઝરાયેલના આરોપો પર કોઇ જવાબ આપ્યો નથી પરંતુ પોતાના સંવાદદાતાને ઘટનાઓ અંગે તેમના વિશ્વસનીય રિપોર્ટિંગ માટે ખાસ ગણાવ્યો હતો.

ઇઝરાયેલનો આ દાવો ગાઝામાં હમાસ વિરૂદ્ધ યુદ્ધ દરમિયાન પેલેસ્ટાઇન પત્રકારો પર ઇઝરાયેલી સેના દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપ જેવો જ હતો; ત્યારે પણ સેનાએ તે પત્રકારોને નિશાન બનાવતા હમાસના લડાકા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જે રિપોર્ટર તરીકે કામ કરતા હતા. ઇઝરાયેલી સેનાએ પોતાના નિવેદનમાં બે અન્ય લોકોનો કોઇ ઉલ્લેખ કર્યો નથી જેમનું આ હુમલામાં મોત થયું હતું.

2 માર્ચે ઇઝરાયેલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી ઇઝરાયેલી વાયુ સેનાએ હિઝબુલ્લાહના નાગરિક ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા છે જેમાં અલ-મનાર ટીવીની ઓફિસ અને આ ગ્રુપના અલ-નૂર રેડિયો સ્ટેશન પણ સામેલ છે.

શનિવારનો આ હુમલો, મધ્ય બેરૂતમાં એક એપાર્ટમેન્ટ પર ઇઝરાયેલી હવાઇ હુમલાના કેટલાક દિવસ બાદ થયો હતો. આ હુમલામાં અલ-મનાર ટીવીના રાજકીય કાર્યક્રમના પ્રમુખ મોહમ્મદ શેરી અને તેમના પત્નીનું મોત થયું હતું. આ મોતની સાથે આ વર્ષે લેબનોનમાં માર્યા ગયેલા પત્રકાર અને મીડિયા કર્મીઓની કૂલ સંખ્યા વધીને પાંચ થઇ ગઇ છે.

ઇઝરાયેલી સેનાના એક અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું, હિઝબુલ્લાહે છેલ્લા 24 કલાકમાં 250 મિસાઇલ છોડી છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે તેમાંથી મોટાભાગની મિસાઇલોનું નિશાન દક્ષિણ લેબનોનમાં તૈનાત ઇઝરાયેલી સૈનિક હતા અને માત્ર 23 મિસાઇલ જ ઇઝરાયેલની સરહદમાં દાખલ થઇ હતી.

મૃત્યુઆંક વધ્યો

બૈરૂતમાં આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં 47 લોકોના મોત થયા છે અને 112 લોકો ઘાયલ થયા છે. 2 માર્ચથી અત્યાર સુધી 1,189 લોકોના મોત થયા છે. લેબનોનના આરોગ્ય પ્રધાન રાકન નાસેરેદ્દીને જણાવ્યું હતું કે શનિવારે ઇઝરાયેલી હુમલામાં નવ પેરામેડિકલના કર્મચારીના મોત થયા છે જે સ્વાસ્થ્ય સેવા સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓ વચ્ચે મૃતકોની સંખ્યા વધીને 51 થઇ ગઇ છે. ઇઝરાયેલી સેનાએ જણાવ્યું કે દક્ષિણ લેબનોનમાં થયેલા બે હુમલામાં તેના 9 સૈનિક ઘાયલ થયા છે.

