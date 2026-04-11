ઇઝરાયલ લેબનોન મંત્રણામાં હિઝબુલ્લાહ સાથે યુદ્ધવિરામની ચર્ચા કરશે નહીં: રાજદૂત

ઇઝરાયલે જણાવ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો યુદ્ધવિરામ - જે વાટાઘાટો શનિવારે ઇસ્લામાબાદમાં શરૂ થવાની છે - તે લેબનોનને લાગુ પડતો નથી.

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ ગુરુવાર, ૧૯ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ જેરુસલેમમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન બોલી રહ્યા છે. (AP)
By AFP

Published : April 11, 2026 at 7:40 AM IST

વોશિંગ્ટન: ઇઝરાયલે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે જ્યારે તે આવતા અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનમાં લેબનોન સરકાર સાથે વાટાઘાટો કરશે, ત્યારે તે હિઝબુલ્લાહ સાથે યુદ્ધવિરામની ચર્ચા કરશે નહીં. ઇઝરાયલી અને લેબનોન રાજદૂતોએ મંગળવારે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શરૂ થનારી વાટાઘાટોનું આયોજન કરવા માટે વાત કરી હતી.

ઇઝરાયલી રાજદૂત યેચિએલ લેઇટરે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલે લેબનોન સરકાર સાથે "ઔપચારિક શાંતિ વાટાઘાટો શરૂ કરવા સંમતિ આપી છે" - એક રાષ્ટ્ર જેની સાથે તે હાલમાં કોઈ રાજદ્વારી સંબંધો જાળવી રાખતો નથી.

એક નિવેદનમાં, તેમણે કહ્યું, "ઇઝરાયલે હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી સંગઠન સાથે યુદ્ધવિરામની ચર્ચા કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, જે ઇઝરાયલ સામે હુમલા કરવાનું ચાલુ રાખે છે અને બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે શાંતિમાં મુખ્ય અવરોધ રહે છે." 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર હુમલા બાદ, ઇઝરાયલે લેબનોન સામે મોટા પાયે હુમલાઓ શરૂ કર્યા અને જમીન પર આક્રમણ કર્યું; આ પગલાં હિઝબુલ્લાહ (ઈરાન સમર્થિત શિયા મુસ્લિમ ચળવળ) દ્વારા ઇઝરાયલ પર છોડવામાં આવેલા રોકેટના બદલામાં લેવામાં આવ્યા હતા.

હિઝબુલ્લાહ સાથે યુદ્ધવિરામ વિના, વાટાઘાટોનું મુખ્ય કેન્દ્ર ઇઝરાયલની લેબનીઝ સરકાર પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે તે ચોક્કસ પગલાં અંગેની માંગણીઓ હશે; લેબનીઝ સરકારે વર્ષોથી હિઝબુલ્લાહ પર લગામ લગાવવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે, જોકે તેણે તાજેતરમાં તેના પ્રયાસો વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. ઇઝરાયલે પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેનો યુદ્ધવિરામ - જે વાટાઘાટો શનિવારે ઇસ્લામાબાદમાં શરૂ થવાની છે - તે લેબનોનને લાગુ પડતો નથી.

લેબનીઝ અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલી દુશ્મનાવટમાં 1,950 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. ફક્ત બુધવારે (જે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામનો પહેલો સંપૂર્ણ દિવસ હતો), ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં 350 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.

