ઈરાન સામે ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ: ઈટાલીએ અમેરિકાને હવાઈ મથકોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર
ઇટાલીમાં લશ્કરી થાણાઓના યુ.એસ.ના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતા કરારો હેઠળ કોઈપણ કામગીરી શરૂ કરતા પહેલા રોમ સાથે ઔપચારિક રીતે સલાહ લેવી ફરજિયાત છે.
Published : March 31, 2026 at 6:53 PM IST
રોમ: એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઇટાલીએ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા આક્રમણ સાથે જોડાયેલા ઓપરેશન્સ માટે સિસિલીમાં સિગોનેલા એર બેઝનો ઉપયોગ કરવા માટે યુએસ લશ્કરી સાધનોને મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે આ ઇનકાર થોડા દિવસો પહેલા જારી કરવામાં આવ્યો હતો અને મધ્ય પૂર્વમાં આગળ વધતા પહેલા બેઝ પર ઉતરાણ કરવા માટે નિર્ધારિત અમેરિકન વિમાનો, જેમાં બોમ્બર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે, તે અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે કહ્યું કારણ કે તે જાહેરમાં બોલવા માટે અધિકૃત નથી.
ઇટાલીમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતા કરારો હેઠળ, કોઈપણ કામગીરી શરૂ થાય તે પહેલાં રોમ પાસેથી ઔપચારિક પરામર્શ અને મંજૂરી જરૂરી છે. અધિકારીએ કહ્યું કે વિનંતીને નકારી કાઢવામાં આવી હતી કારણ કે ઇટાલિયન અધિકારીઓને સમયસર જાણ કરવામાં આવી ન હતી અને યુએસ સાધનોમાં બોમ્બર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીની સરકારે વચન આપ્યું છે કે કોઈપણ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે સંસદીય મંજૂરીની જરૂર પડશે. ઇટાલીના સંરક્ષણ મંત્રાલયે તાત્કાલિક આ નિર્ણય પર કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી.
