ઇઝરાયેલનો ઇરાનના વિશ્વના સૌથી મોટા કુદરતી ગેસ વિસ્તારમાં હુમલો, તેહરાને ગલ્ફ એનર્જી સાઇટ્સને નિશાન બનાવી વળતો જવાબ આપ્યો

ઇરાનના કુદરતી ગેસ વિસ્તારમાં હુમલો થયો તેમાં 1,800 ટ્રિલિયન ઘન ફૂટથી વધુ ગેસ છે. તે ઇરાનના ગેસ ભંડારના કૂલ 40%થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

તેહરાનમાં ઇરાનના સુરક્ષા વડા અલી લારીજાનીના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન લોકો ભેગા થયા હતા (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 8:26 AM IST

નવી દિલ્હી: મિડલ ઇસ્ટમાં યુદ્ધ ઝડપથી આગળ વધી ગયું છે. બુધવારે ઇઝરાયેલે ઇરાનમાં વિશ્વના સૌથી મોટા કુદરતી ગેસ વિસ્તાર પર હુમલો કર્યો છે. તેહરાને જવાબમાં ગલ્ફ વિસ્તારમાં એનર્જી સાઇટ્સને નિશાન બનાવી હતી અને વધુ આક્રમક હુમલાની ધમકી આપી હતી.

જેમ જેમ યુદ્ધ 20માં દિવસમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તાજેતરના હુમલાએ ઇંધણ પુરવઠા પર હુમલાની આશંકા વધારી દીધી છે જેને કારણે પહેલાથી જ અસ્થિર વૈશ્વિક બજારને વધુ મોટો ઝટકો લાગી શકે છે.

એસોસિએટેડ પ્રેસે આ બાબતથી પરિચિત વ્યક્તિના હવાલાથી જણાવ્યું કે, અમેરિકાને દક્ષિણ પાર્સ પર ઇઝરાયેલના હુમલાની યોજના વિશે જાણકારી આપવામાં આવી હતી પરંતુ તેને આ હુમલામાં ભાગ લીધો નહતો.

આ કુદરતી ગેસ વિસ્તાર ઇરાન (જેને સાઉથ પાર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) અને કતાર (જેને નોર્થ ફીલ્ડના નામથી ઓળખવામાં આવે છે) વચ્ચે વહેંચાયેલું છે, જેમાં 1,800 ટ્રિલિયન ઘન ફૂટથી વધુ ગેસ છે. તે ઇરાનના ગેસ ભંડારના કૂલ 40%થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

International Energy Agency (Graphic by: Phil Holm)

ઇરાનની વધુ હુમલાની ધમકી

ઇઝરાયેલે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ગુપ્તચર વડા ઇસ્માઇલ ખાતીબની હત્યા કર્યા પછી ઇરાને વધુ હુમલાની ધમકી આપી છે. આ હુમલાની યાદીમાં સૌથી નવો હુમલો છે, જે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા યુદ્ધ શરૂ થયા પછી તેના નેતૃત્ત્વનું નામો નિશાન મીટાવી દીધુ છે.

તેહરાને પોતાના સાઉથ પાર્સ વિસ્તાર પર થયેલા હુમલા બાદ જણાવ્યું કે,તે પોતાના ઊર્જા ક્ષેત્ર પર કોઇ પણ હુમલાનો જોરદાર જવાબ આપશે.

ઇરાની મીડિયા દ્વારા જાહેર એક નિવેદનમાં રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું, "અમે તમને ફરી એકવાર ચેતવણી આપીએ છીએ કે તમે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ઊર્જા માળખા પર હુમલો કરીને મોટી ભૂલ કરી છે,જો ફરીથી આવું પુનરાવર્તન થયું તો, તમારા ઊર્જા માળખા પર અને તમારા સહયોગીઓના ઊર્જા માળખા પર વધુ હુમલાઓ જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણપણે નાશ ન પામે ત્યાં સુધી બંધ નહીં થાય."

ઇઝરાયેલી સેનાએ સાઉથ પાર્સ હુમલા પર કોઇ ટિપ્પણી કરી નહતી. ઇરાનની જવાબી કાર્યવાહીની ધમકી કતારની સરકારી ઊર્જા કંપનીના તે નિવેદન બાદ આવી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે એક મિસાઇલ હુમલાથી આગ લાગી ગઇ છે જેના કારણે ગેસ સુવિધામાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે. દોહાએ બે ઇરાની રાજદ્વારીઓને હાંકી કાઢ્યા હતા.

સાઉદી અરેબિયાએ પણ કહ્યું કે તેણે પૂર્વમાં ઊર્જા માળખાને નિશાન બનાવતા ડ્રોનને અટકાવ્યા છે, જ્યારે એક બેલેસ્ટિક મિસાઇલનો કાટમાળ રિયાધની દક્ષિણમાં એક રિફાઇનરી નજીક પડ્યો હતો.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા વાહનવ્યવહારના લગભગ સંપૂર્ણ વિક્ષેપને કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થયો હતો, જે ફરી એકવાર વધ્યો છે. ગુરૂવારે ક્રૂડ માટે મુખ્ય અમેરિકન બેન્ચમાર્કમાં ત્રમ ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો છે.

'કાયર હત્યા'

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને જણાવ્યું કે, તેમણે તેમના અમેરિકન સમકક્ષ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને કતારના અમીર સાથે વાત કરી છે અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને લક્ષ્ય બનાવતા હુમલા રોકવાનું આહવાન કર્યું છે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "નાગરિક વસ્તી અને તેમની આવશ્યક જરૂરિયાતો, સાથે જ ઊર્જા પુરવઠાની સુરક્ષાને સૈન્ય તણાવથી સુરક્ષિત રાખવી જોઇએ." ઇરાનના સુરક્ષા પ્રમુખ અલી લારીજાનીના મોત બાદ ખાતિબની હત્યા થઇ છે, કારણ કે ઇઝરાયેલ વરિષ્ઠ ઇરાની અધિકારીઓને ખતમ કરવા માટે ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે.

ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયને ખાતિબની હત્યાને 'કાયરતાપૂર્ણ હત્યા' ગણાવી હતી જ્યારે દેશના નવા સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનેઇએ બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિએ લેખિત મેસેજમાં કહ્યું, 'વહાયેલા લોહીના દરેક ટીંપાની કિંમત ચુકવવી પડશે.'

મોજતબા ખામેનેઇ યુદ્ધની શરૂઆતના હુમલામાં પિતા અલી ખામેનેઇના મોત બાદ સત્તા સંભાળ્યા પછી જાહેરમાં દેખાયા નથી. સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, લારીજાનીને કોમ શહેરમાં તીર્થયાત્રીઓ વચ્ચે લોકપ્રિય દરગાહમાં દફનાવવામાં આવશે.

વોશિંગ્ટનમાં, અમેરિકાના ઇન્ટેલિજન્સ ચીફ તુલસી ગબાર્ડે કોંગ્રેસને જણાવ્યું કે ઇરાની સરકાર અકબંધ રહી છે પરંતુ મોટાભાગે નબળી બની ગઇ છે. સાથે જ તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેહરાને ન્યુક્લિયર એનરિચમેન્ટ ફરી શરૂ કર્યું નથી.

ઇઝરાયેલે ઇરાન અને તેના સહયોગી નેતાઓને નિશાન બનાવવાની રણનીતિ અપનાવી છે જેમાં 2024માં હિઝબુલ્લાહના પ્રમુખ નસરૂલ્લાહ અને ગાઝા યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી હમાસના મોટા નેતા સામેલ છે. આ નુકસાન છતાં, ઇરાને વળતો જવાબ આપતા હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે.

ઇમરજન્સી કર્મચારીઓએ જણાવ્યું કે, મધ્ય ઇઝરાયેલમાં ઇરાની મિસાઇલ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે જે વિદેશી મજૂર હતો. આ સાથે જ દેશમાં મૃતકઆંક 15 થઇ ગયો છે. આખી રાત કેટલીક જગ્યાએ હુમલા થયા છે જ્યારે ઇરાની મીડિયાએ તેહરાન સહિત કેટલાક વિસ્તારમાં નવેસરથી બોમ્બમારો થયાના સમાચાર આપ્યા છે.

આ સંઘર્ષ પુરા મિડલ ઇસ્ટમાં ફેલાઇ ગયો છે જેમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા છે જ્યારે લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. લેબનોનમાં, ઇઝરાયેલના હુમલાઓએ મધ્ય બેરૂતને કેટલીક વખત નિશાન બનાવ્યું છે જેમાં જાનહાનિના અહેવાલો છે, કારણ કે હિઝબુલ્લાહ સાથેની લડાઇ વધુ તીવ્ર બની ગઇ છે.

આ દેશ ત્યારે સંઘર્ષમાં સામેલ થઇ ગયો જ્યારે ઇરાન સમર્થિક એક ઉગ્રવાદી સંગઠને અલી ખામેનેઇના મોત બાદ ઇઝરાયેલ પર રોકેટ છોડ્યા હતા. (AFP ઇનપુટ સાથે)

