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ઇઝરાયલે ટ્રમ્પની હત્યાના "નવા" ઇરાની કાવતરા વિશે માહિતી શેર કરી: રિપોર્ટ્સ

આ અહેવાલો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે ફરી એકવાર થયેલા હુમલાઓએ ફરી યુદ્ધની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (File/AP)
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By AFP

Published : July 10, 2026 at 9:21 AM IST

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વોશિંગ્ટન: ગુરુવારે યુએસ મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, ઇઝરાયલે આ અઠવાડિયે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યા કરવા માટે ઈરાન દ્વારા એક નવી અને "ખાસ" યોજના વિશે અમેરિકા સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરી હતી.

આ અહેવાલો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંપૂર્ણ પાયે યુદ્ધ શરૂ થવાની આશંકા વચ્ચે આવ્યા છે, અને ટ્રમ્પે નાટો સમિટ પછી તુર્કી છોડવા માટે જૂના વિમાનનો ઉપયોગ કરવાનો આઘાતજનક નિર્ણય લીધો છે.

સીએનએન, આ બાબતથી પરિચિત અનામી સ્ત્રોતોને ટાંકીને, અહેવાલ આપ્યો છે કે વોશિંગ્ટન ટ્રમ્પની હત્યા કરવાની સંભવિત યોજનાઓ વિશે ગુપ્ત માહિતી પર સતત નજર રાખી રહ્યું હતું, "પરંતુ ઇઝરાયલની ચેતવણી નવી હતી અને ચોક્કસ કાવતરા સાથે સંબંધિત હતી."

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે પણ અનામી સ્ત્રોતોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ગુપ્ત માહિતી "નવા" કાવતરાનો ઉલ્લેખ કરે છે. જાન્યુઆરી 2020 માં તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાની જનરલ કાસિમ સુલેમાનીની હત્યાનો આદેશ આપવા બદલ બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.

જ્યારે AFP એ આ અહેવાલો વિશે વ્હાઇટ હાઉસનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે એક અનામી અધિકારીએ બુધવારે ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું.

નાટો સમિટમાંથી ઘરે પરત ફરતી વખતે એરફોર્સ વન પર પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓ અમેરિકન નેતાને એટલે કે મને ખતમ કરવા માંગે છે. હું કોઈક યાદીમાં છું. મને આજે સવારે ખબર પડી કે હું તેમની દરેક યાદીમાં છું."

ટ્રમ્પે તુર્કી છોડવા માટે તેમના જૂના એરફોર્સ વન વિમાનનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જ્યાં સમિટ યોજાઈ હતી. તેમણે કતારથી બ્રિટનમાં મળેલું પોતાનું નવું જેટ પહેલેથી જ મોકલી દીધું હતું, જ્યાં તેમણે વોશિંગ્ટનની યાત્રા માટે વિમાન બદલ્યા હતા.

તેમની પહેલી વિદેશ યાત્રામાં નવા જેટમાં સ્વિચ કરવાથી એવી અટકળો ફેલાઈ હતી કે તે સુરક્ષા સુવિધાઓના અભાવને કારણે થયું છે - ખાસ કરીને અમેરિકાએ તુર્કીની સરહદે આવેલા ઈરાન પર નવા હુમલા કર્યા પછી.

બુધવારે મોડી રાત્રે ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે યુએસ સિક્રેટ સર્વિસની વિનંતી પર "સુરક્ષા સાવચેતી" તરીકે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ટ્રમ્પે સુરક્ષા પ્રશ્નો ટાળ્યા પરંતુ ઈરાન દ્વારા અગાઉના કથિત હત્યાના પ્રયાસોનો ઉલ્લેખ કર્યો.

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