ઇઝરાયલ ઇરાનના મુખ્ય કુદરતી ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો કરવાનું ટાળશે, નેતન્યાહૂએ કહ્યું ‘સંઘર્ષને કારણે ઊર્જા બજારો પહેલાથી જ ઉથલપાથલ’

ગુરુવારે મોડી રાત્રે, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂએ જાહેરાત કરી હતી કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની વિનંતી પર, ઇઝરાયલ ઓફશોર ગેસ ક્ષેત્ર પર વધુ કોઈપણ હુમલા કરવાનું ટાળશે.

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ ગુરુવાર, ૧૯ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ જેરુસલેમમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન બોલી રહ્યા છે.
ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ ગુરુવાર, ૧૯ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ જેરુસલેમમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન બોલી રહ્યા છે. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : March 20, 2026 at 7:53 AM IST

જેરુસલેમ: ઇરાને ખાડીની આસપાસ તેલ અને કુદરતી ગેસ સુવિધાઓ પર હુમલાઓ વધારી દીધા પછી, ઇઝરાયલે એક મુખ્ય ઇરાની ગેસ ક્ષેત્ર પર વધુ હુમલાઓ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આ સંઘર્ષે ઉર્જા બજારો અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રને હચમચાવી નાખ્યું છે.

શુક્રવારે, ઇરાને ઇઝરાયલ પર તેના હુમલાઓ ચાલુ રાખ્યા, જેના કારણે લાખો લોકોને આશ્રયસ્થાનોમાં રહેવાની ફરજ પડી. ઉત્તર ઇઝરાયલના મોટા ભાગોમાં, હાઇફાથી ગેલિલી અને લેબનીઝ સરહદ સુધી, સાયરન વાગ્યા. ઇઝરાયલી સૈન્યના જણાવ્યા અનુસાર, આ એક તણાવપૂર્ણ દિવસ હતો, જેમાં ગુરુવારે જ એક ડઝનથી વધુ હુમલાઓ થયા હતા. ઇઝરાયલે શુક્રવારે વહેલી સવારે તેહરાન પર હવાઈ હુમલાઓનો જવાબ આપ્યો, જ્યારે ઇરાનીઓ પર્સિયન નવું વર્ષ, નૌરોઝની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા.

ઇરાનના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કબજો હોવાને કારણે વૈશ્વિક ઇંધણ પુરવઠો પહેલાથી જ દબાણ હેઠળ હતો. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ છે જેના દ્વારા વિશ્વના તેલનો પાંચમો ભાગ પરિવહન થાય છે.

ઈરાનના દક્ષિણ પાર્સ ગેસ ફિલ્ડ પર ઈસ્લામિક રિપબ્લિકના બદલો લેવાના હુમલાથી ઈંધણના ભાવમાં વધુ વધારો થયો છે અને ઈરાનના આરબ પડોશીઓ સીધા સંઘર્ષમાં સામેલ થવાનું જોખમ વધ્યું છે.

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વિનંતી પર, ઇઝરાયલ ઓફશોર ગેસ ફિલ્ડ પર વધુ કોઈ હુમલો કરશે નહીં.

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલે યુદ્ધ શરૂ કર્યું ત્યારથી, હવાઈ હુમલાઓમાં ટોચના ઈરાની નેતાઓ માર્યા ગયા છે અને દેશની લશ્કરી ક્ષમતાઓને ગંભીર રીતે નબળી પાડી છે. નેતન્યાહૂએ એક ટેલિવિઝન સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે ઈરાન હવે યુરેનિયમને સમૃદ્ધ બનાવવાની કે બેલિસ્ટિક મિસાઈલ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવતું નથી, જોકે તેમણે કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી.

તેમ છતાં, ઈરાન હવે યુદ્ધની શરૂઆતની અથડામણમાં માર્યા ગયેલા સર્વોચ્ચ નેતાના પુત્રના નેતૃત્વમાં મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ કરવા સક્ષમ છે.

પ્રદેશમાં શિપિંગ માટેના ખતરાને સમજીને, સંયુક્ત આરબ અમીરાતના દરિયાકાંઠે એક જહાજમાં આગ લાગી ગઈ અને કતાર નજીક બીજા જહાજને નુકસાન થયું. સ્ટ્રેટને બાયપાસ કરવાના પ્રયાસો પર પણ દબાણ આવ્યું છે: લાલ સમુદ્ર પર સાઉદી રિફાઇનરી પર ઈરાની ડ્રોને હુમલો કર્યો, જેનો દેશ વૈકલ્પિક માર્ગ તરીકે ઉપયોગ કરવાની આશા રાખતો હતો.

આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ થોડા સમય માટે પ્રતિ બેરલ $119 થી ઉપર વધી ગયા, જે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી 60% થી વધુ વધારો છે. કુદરતી ગેસના ભાવ માટે યુરોપિયન બેન્ચમાર્કમાં પણ તીવ્ર વધારો થયો, જે ગયા મહિનામાં લગભગ બમણો થયો.

ગલ્ફ નેશન્સ પર ઈરાનના હુમલાઓ અંગે યુએન સુરક્ષા પરિષદની બેઠક

યુએનમાં બહેરીનના રાજદૂત જમાલ અલ રૂવાઈએ જણાવ્યું હતું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે ગુરુવારે બંધ બારણે એક ઈમરજન્સી બેઠક યોજી હતી, જેમાં ગલ્ફ રાષ્ટ્રોએ ભાર મૂક્યો હતો કે ઈરાને તેમના પરના હુમલા બંધ કરવા જોઈએ. જમાલ અલ રૂવાઈએ યુએનની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થામાં આરબ રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિ તરીકે સેવા આપે છે.

જોકે, ઈરાને પીછેહઠ કરવાના કોઈ સંકેતો દર્શાવ્યા નથી. સાઉદી અરેબિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે લાલ સમુદ્રના બંદર શહેર યાનબુમાં સ્થિત તેની SAMREF રિફાઇનરી પર હુમલો થયો છે. સાઉદી અરેબિયાએ અગાઉ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બાયપાસ કરવાના પ્રયાસમાં પશ્ચિમ તરફ લાલ સમુદ્ર તરફ મોટા પ્રમાણમાં તેલ મોકલવાનું શરૂ કર્યું હતું.

કુદરતી ગેસનો મુખ્ય વૈશ્વિક સ્ત્રોત કતાર - એ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની મિસાઈલોએ તેની રાસ લફાન લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) સુવિધાને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે; આનાથી તેની નિકાસ ક્ષમતામાં આશરે 17 ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને તેના પરિણામે વાર્ષિક $20 બિલિયનનું મહેસૂલ નુકસાન થવાનો અંદાજ છે. આ નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે સમારકામમાં પાંચ વર્ષ જેટલો સમય લાગવાની ધારણા છે, જોકે અગાઉના હુમલાઓને કારણે સુવિધા પર ઉત્પાદન પહેલાથી જ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાને કુવૈતમાં બે તેલ રિફાઇનરીઓ અને અબુ ધાબીમાં ગેસ પ્લાન્ટને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા.

નેતન્યાહૂએ દાવો કર્યો કે ઈરાની સૈન્યને ભારે નુકસાન થયું છે

ગુરુવારે યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, નેતન્યાહૂએ કહ્યું: "ઈરાનની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી સંપૂર્ણપણે નકામી થઈ ગઈ છે, અને તેમની નૌકાદળ સમુદ્રના ઊંડાણમાં ગાયબ થઈ ગઈ છે... તેમની હવાઈ દળ લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી છે."

તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે ઈરાની લોકો 'ઈસ્લામિક રિપબ્લિક' સામે ઉભા થશે જેણે લગભગ અડધી સદીથી તેમના પર શાસન કર્યું છે. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, કોઈ સંગઠિત પ્રતિકારના કોઈ સંકેતો મળ્યા નથી; જાન્યુઆરીમાં, ઈરાની અધિકારીઓએ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનોને નિર્દયતાથી કચડી નાખ્યા હતા.

વિદેશી પત્રકારો સમક્ષ કરવામાં આવેલી વડા પ્રધાનની ટિપ્પણી, ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂ બંને માટે અત્યંત મુશ્કેલ સમય દરમિયાન આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, એક ટોચના યુએસ ગુપ્તચર અધિકારીએ તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું, અને દાવો કર્યો હતો કે ઇઝરાયલ જ ટ્રમ્પને આ યુદ્ધમાં ધકેલી રહ્યો હતો. વધુમાં, 'સાઉથ પાર્સ' પર ઇઝરાયલી હુમલાઓના બદલામાં, ઈરાને પ્રદેશના તેલ અને ગેસ ભંડારને લક્ષ્ય બનાવીને વળતો હુમલો શરૂ કર્યો.

"મેં કોઈને ગેરમાર્ગે દોર્યા નથી," નેતન્યાહૂએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, “અને મને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ઈરાનને તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ વિકસાવવાથી રોકવાની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત વિશે સમજાવવાની જરૂર નહોતી.”

જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ જનરલ ડેન કેને અહેવાલ આપ્યો કે યુએસ દળો હવે હુમલા કરવા માટે ઈરાની ક્ષેત્રમાં વધુ ઊંડાણમાં ઘૂસી રહ્યા છે. અમેરિકન ફાઇટર જેટ સ્ટ્રેટમાં ઈરાની જહાજોનો પીછો કરી રહ્યા છે અને ભૂગર્ભ શસ્ત્રો સંગ્રહ સુવિધાઓ પર 5,000 પાઉન્ડના મોટા બોમ્બ ફેંકી રહ્યા છે.

'રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ' ના નિવેદનને ટાંકીને, ઈરાનની સરકારી ટેલિવિઝન ચેનલે અહેવાલ આપ્યો કે દેશની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ એક F-35 ફાઇટર જેટને તોડી પાડ્યું હતું. દરમિયાન, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન પર લડાઇ મિશન પૂર્ણ કર્યા પછી F-35 વિમાનને કટોકટી ઉતરાણ કરવાની ફરજ પડી હતી. કમાન્ડના પ્રવક્તા કેપ્ટન ટિમ હોકિન્સે જણાવ્યું હતું કે વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું છે, પાઇલટની સ્થિતિ "સ્થિર" છે અને ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ઈરાનમાં સૈનિકો તૈનાત કરી રહ્યા નથી

ઈરાને દક્ષિણ પાર્સ પર ઇઝરાયલી હુમલાની નિંદા કરી છે. દક્ષિણ પાર્સ વિશ્વના સૌથી મોટા ગેસ ક્ષેત્રનો ઈરાની ભાગ છે, જે પર્શિયન ગલ્ફમાં દરિયા કિનારે સ્થિત છે અને ઈરાન અને કતારની સંયુક્ત માલિકીનું છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સી અનુસાર, ઈરાનમાં ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો લગભગ 80% કુદરતી ગેસમાંથી આવે છે; તેથી, આ હુમલો દેશના વીજ પુરવઠા માટે ખતરો છે.

ઇઝરાયલને દક્ષિણ પાર્સ પર હુમલો કરવાનું ટાળવાની વિનંતી કર્યા પછી, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો ઈરાન કતાર પર તેના હુમલા ચાલુ રાખશે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સમગ્ર ગેસ ક્ષેત્રને "સંપૂર્ણપણે નાશ" કરશે. બાદમાં, જ્યારે ઈરાનમાં યુએસ ભૂમિ સૈનિકો તૈનાત કરવાની શક્યતા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો: "ના. હું ક્યાંય સૈનિકો તૈનાત કરી રહ્યો નથી."

યુદ્ધના ત્રીજા અઠવાડિયામાં મૃત્યુઆંક વધ્યો

યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાનમાં 1,300 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. લેબનીઝ સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી જૂથ સામે ઇઝરાયલી હુમલાઓને કારણે લેબનોનમાં દસ લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે; સરકારનો દાવો છે કે આ હુમલાઓમાં 1,000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. ઇઝરાયલે 500 થી વધુ હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદીઓને માર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે.

ઇઝરાયલમાં, ઈરાની મિસાઈલ હુમલામાં 15 લોકો માર્યા ગયા છે. વધુમાં, રાત્રિના સમયે ઈરાની મિસાઈલ હુમલા દરમિયાન કબજા હેઠળના પશ્ચિમ કાંઠે ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા. આ સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 13 યુએસ સૈનિકો પણ માર્યા ગયા છે.

