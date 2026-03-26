ઇઝરાયલે કહ્યું ‘હુમલામાં ઇરાની ગાર્ડ્સ નેવી કમાન્ડર અલીરેઝા તાંગસિરીનું મોત’

ઇઝરાયલના મતે, આઇઆરજીસી નેવી કમાન્ડર અલીરેઝા તાંગસિરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવા માટે જવાબદાર હતા.

ફાઇલ- IRGC નેવી કમાન્ડર અલીરેઝા તાંગસિરી
ફાઇલ- IRGC નેવી કમાન્ડર અલીરેઝા તાંગસિરી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 5:13 PM IST

નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે ગુરુવારે જાહેરાત કરી કે ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં ઇરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના નેવી કમાન્ડર અલીરેઝા તાંગસિરીનું મોત થયું છે. ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રધાન કાત્ઝે જણાવ્યું હતું કે રાતોરાત થયેલા હુમલામાં તાંગસિરી અન્ય વરિષ્ઠ નૌકાદળ કમાન્ડરો સાથે માર્યા ગયા હતા.

X પર એક પોસ્ટમાં, સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે કહ્યું, "IDF એ રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના નેવી કમાન્ડરને મારી નાખ્યો છે - જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ ટ્રાફિકને અવરોધવા અને માઇન્સ નાખવાના આતંકવાદી અભિયાન માટે સીધા જવાબદાર અધિકારી છે. આ આપણા અમેરિકન સાથીઓ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ છે, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવામાં IDFના સમર્થનનો સંકેત છે."

કાત્ઝે કહ્યું કે તાંગસિરી બોમ્બમારા માટે જવાબદાર હતો જેના કારણે જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા રોકાયા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ હુમલો ઈરાનના ટોચના લશ્કરી અધિકારીઓ માટે "સ્પષ્ટ સંદેશ" હોવો જોઈએ કે ઇઝરાયેલી સેના તેમનો શિકાર કરશે અને તેમને મારી નાખશે.

વધુમાં, ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ પ્રધાન યોવ કાત્ઝે X પર એક વિડિયોમાં કહ્યું, "IDF એ IRGC નૌકાદળના કમાન્ડરને તટસ્થ કર્યો, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં માઇન્સ બિછાવીને અને શિપિંગને અવરોધિત કરીને આતંકવાદી કૃત્યો કરવા માટે સીધા જવાબદાર હતા. આ તમામ વરિષ્ઠ IRGC અધિકારીઓ માટે સ્પષ્ટ સંદેશ છે: IDF તમારો શિકાર કરશે અને તમને બધાનો નાશ કરશે, એક પછી એક."

ઈરાને તાત્કાલિક તાંગસિરીના મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો ન હતો.

