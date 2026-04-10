ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાને કેબિનેટને ‘લેબનોન સાથે સીધી વાતચીત શરૂ કરવા’નું આદેશ આપ્યા
આ નિવેદન એક દિવસ પછી આવ્યું છે જ્યારે ઇઝરાયેલે લેબનોન પર યુદ્ધની શરૂઆતથી સૌથી મોટા પાયાના હુમલા કર્યા હતા.
By AFP
Published : April 10, 2026 at 7:14 AM IST
જેરુસલેમ: ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ગુરુવારે જણાવ્યું કે તેમણે પોતાના કેબિનેટને લેબનોન સાથે સીધી વાતચીત શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેનો હેતુ હિઝબુલ્લાહને નિશસ્ત્ર કરવો અને બંને દેશો વચ્ચે "શાંતિ સંબંધો" સ્થાપિત કરવાનો છે.
તેમના કાર્યાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “લેબનોનની વારંવારની વિનંતીઓને ધ્યાનમાં લઈને, મેં ગઈકાલે કેબિનેટને લેબનોન સાથે શક્ય તેટલી જલદી સીધી વાતચીત શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.”
“વાતચીતનું કેન્દ્ર હિઝબુલ્લાહને નિશસ્ત્ર કરવા અને ઇઝરાયેલ તેમજ લેબનોન વચ્ચે શાંતિ સંબંધો સ્થાપિત કરવા પર હશે. ઇઝરાયેલ આજે લેબનોનના વડાપ્રધાનના બેઈરુતને વિનશસ્ત્રીકરણ (demilitarise) કરવાના આહ્વાનનું સ્વાગત કરે છે,” નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે.
લેબનોનના સરકારી અધિકારીએ એએફપીને જણાવ્યું કે, દેશ વાતચીતમાં ત્યારે જ જોડાઈ શકે છે જ્યારે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત થાય. ઇઝરાયેલી મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યા છે કે, ઇઝરાયેલના અમેરિકામાં રાજદૂત યેચિયેલ લેઈટર વાતચીતમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે અને આ વાતચીત “ગોળીબાર વચ્ચે” થશે, એટલે કે ઇઝરાયેલ લેબનોન પરના હુમલા રોકશે નહીં.
આ નિવેદન એક દિવસ પછી આવ્યું છે જ્યારે ઇઝરાયેલે હિઝબુલ્લાહ સાથેના યુદ્ધની શરૂઆત (2 માર્ચ) પછી લેબનોન પર સૌથી મોટા પાયાના હુમલા કર્યા હતા, જેમાં અધિકારીઓ અનુસાર 300થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે.
નેતન્યાહુના નિવેદન પહેલાં બુધવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વ્હાઇટ હાઉસના એન્વોય સ્ટીવ વિટકોફ સાથે વાતચીત થઈ હતી. અમેરિકી પ્રકાશન એક્સિયોસ અનુસાર, વરિષ્ઠ અમેરિકી અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વિટકોફે નેતન્યાહુને લેબનોન પરના હુમલાઓને “શાંત” કરવા અને વાતચીત શરૂ કરવા વિનંતી કરી હતી. એક વરિષ્ઠ ઇઝરાયેલી અધિકારીએ જણાવ્યું કે સીધી વાતચીત આગામી અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનમાં શરૂ થશે.
લેબનોનના રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ ઔનએ ગત મહિને યુદ્ધવિરામ અને વાતચીત શરૂ કરવાના આહ્વાનનું સ્વાગત કર્યું હતું. લેબનોનના કેબિનેટે ગુરુવારે સુરક્ષા દળોને બેઈરુતમાં હથિયારોને માત્ર રાજ્ય સંસ્થાઓ સુધી મર્યાદિત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, જે હિઝબુલ્લાહ માટે ચેતવણી છે.
લેબનોનના વડાપ્રધાન નવાફ સલામે કેબિનેટની બેઠક પછી કહ્યું, “સેના અને સુરક્ષા દળોને તાત્કાલિક બેઈરુત ગવર્નરેટમાં રાજ્યના અધિકારનું પૂર્ણ અમલ કરવા અને હથિયારોને માત્ર કાયદેસર અધિકારીઓના હાથમાં જ મર્યાદિત કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.”
લેબનોન સરકારે માર્ચની શરૂઆતમાં, ઇઝરાયેલ સાથે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ જ, હિઝબુલ્લાહની યુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ આ નિર્ણયથી ઈરાન-સમર્થિત જૂથની યુદ્ધ કાર્યવાહીઓ રોકાઈ નથી. બેઈરુતે ગત વર્ષે પણ આ જૂથને નિશસ્ત્ર કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. હિઝબુલ્લાહ લેબનોનના 1975-90ના આંતરવિગ્રહ પછી એકમાત્ર જૂથ છે જે પોતાના હથિયારો રાખી શક્યું છે.
ડિસેમ્બરમાં, લેબનોન અને ઇઝરાયેલના સિવિલિયન પ્રતિનિધિઓએ દાયકાઓ પછી પ્રથમ વખત સીધી વાતચીત કરી હતી, જે યુદ્ધવિરામ નિરીક્ષણ વ્યવસ્થાનો ભાગ હતી. તે પહેલાં બંને દેશો, જેમની વચ્ચે કોઈ સત્તાવાર કૂટનીતિક સંબંધ નથી, વાતચીતમાં યુદ્ધ અધિકારીઓને સામેલ કરવા પર આગ્રહ રાખતા હતા.