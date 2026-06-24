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ઇઝરાયલે હથિયારો માટે અમેરિકા પર નિર્ભરતામાંથી પોતાને મુક્ત કરવું જોઈએ: નેતન્યાહૂ

નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે, આપણે ખુદના સ્વતંત્ર હથિયાર ઉત્પાદન સિસ્ટમની જરૂર છે. આપણે આપણા હથિયારો ખુદ બનાવવા પડશે.

ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ
ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ (File-IANS)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 7:44 AM IST

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તેલ અવીવ: ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું છે કે ઇઝરાયલે પોતાની સ્વદેશી શસ્ત્રો ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ વિકસાવીને લશ્કરી જરૂરિયાતો માટે અમેરિકા પરની નિર્ભરતાનો અંત લાવવો જોઈએ. નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે ઇરાન અને તેના પ્રાદેશિક સાથીઓ સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ માટે આ પરિવર્તન મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

વેસ્ટ બેન્કના ગુશ એટ્ઝિઓનમાં રિઝર્વ કોમ્બેટ અધિકારીઓ સાથેની બેઠકમાં બોલતા, નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અમારા અમેરિકન મિત્રો તરફથી અમને મળેલા સમર્થન - અને મેં જે મેળવ્યું છે તેની હું ખૂબ પ્રશંસા કરું છું. જોકે, આજે હું કહું છું કે અમને અમારી પોતાની સ્વતંત્ર શસ્ત્રો ઉત્પાદન પ્રણાલીઓની જરૂર છે. આપણે પોતાના હથિયાર ખુદ બનાવવા પડશે."

સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર વાત કરતા, ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાને ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "આપણે હાલમાં ઈરાન અને તેના પ્રોક્સીઓ (તેના ઇશારે કામ કરતા જૂથો)નો સામનો કરી રહ્યા છીએ. આપણે તેમના પર જોરદાર હુમલા કર્યા છે. આ મામલો હજુ પૂરો થયો નથી, પરંતુ બધું આપણી તાકાત પર નિર્ભર છે. આગામી 30 વર્ષોમાં આપણી સ્થિતિ આપણી તાકાત પર નિર્ભર રહેશે; તેથી જ આપણે અત્યારે આપણી ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ."

નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલ માટે સ્વતંત્ર શસ્ત્રો ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ પ્રાપ્ત કરવાની તેમની મહત્વાકાંક્ષા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. જોકે, નેતન્યાહૂએ આગામી દાયકામાં ધીમે ધીમે અમેરિકન સૈન્ય મદદ ઘટાડવાની નીતિ અપનાવી છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તણાવ વધ્યો છે.

ઇઝરાયલે તેની કાર્યકારી સ્વતંત્રતા પર સંભવિત અમેરિકન પ્રતિબંધો અંગે વધતી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, ખાસ કરીને જ્યારે વોશિંગ્ટન તેહરાન સાથે કરાર કરી રહ્યું છે જેનો ઇઝરાયલ મોટાભાગે વિરોધ કરે છે.

ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાને કહ્યું, "આપણે નિર્ભરતામાંથી મુક્ત થવાની, સતત આપણી શક્તિ વધારવાની, અદ્યતન ટેકનોલોજીને સામેલ કરવા અને તમારા જેવા ભાવિ પેઢીના કમાન્ડરોને તૈયાર કરવાની જરૂર છે - કારણ કે, આખરે, આ જ આપણી સ્થિતિ નક્કી કરશે."

આ નિવેદન ગયા અઠવાડિયે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન અમેરિકાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી બાદ આવ્યું છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ઇઝરાયલને સુરક્ષિત રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સંરક્ષણ શસ્ત્રોનો બે તૃતીયાંશ ભાગ અમેરિકા દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો અને ફંડ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.

'ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ' અનુસાર, અમેરિકા અને ઇઝરાયલના પ્રતિનિધિઓએ તાજેતરમાં નવા 10-વર્ષીય સુરક્ષા સહયોગ માળખા પર વાતચીત શરૂ કરી છે જેનો ઉદ્દેશ્ય હાલની વ્યવસ્થાને ધીમે ધીમે બદલીને પરસ્પર ભાગીદારીમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે.

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