ઇઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો, રાજધાની તેહરાનમાં વિસ્ફોટો

સાક્ષીઓનું કહેવું છે કે તેમણે ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં વિસ્ફોટ સાંભળ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 12:34 PM IST

દુબઈ: શનિવારે ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, એમ પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું. વિસ્ફોટ અંગે તાત્કાલિક કોઈ સરકારી ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી. આ વિસ્ફોટ એવા સમયે થયો છે જ્યારે તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને લઈને ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે.

ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, "ઇઝરાયલે ઇરાન સામે નિવારક મિસાઇલ હુમલો કર્યો છે." આ હુમલાના ફૂટેજ ઇરાનમાં સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આકાશમાં ધુમાડાના ગોટા ઉડતા જોવા મળ્યા હતા. એક યુએસ અધિકારીએ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલને જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે આ હુમલામાં ભાગ લીધો હતો અને ઇરાન સામે પણ હુમલાઓ કરી રહ્યું છે.

ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળોએ સોશિયલ મીડિયા પર હુમલા વિશે માહિતી શેર કરી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "છેલ્લા થોડા મિનિટોમાં, સમગ્ર ઇઝરાયલમાં સાયરન વાગ્યા હતા, અને સેલ્યુલર ઉપકરણોને સલામત સ્થળોની નજીક રહેવા માટે અગાઉથી સૂચનાઓ સાથે સીધા જ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી."

ઇઝરાયલી રાષ્ટ્ર તરફ મિસાઇલો છોડવાની સંભાવના માટે જનતાને તૈયાર કરવા માટે આ એક સક્રિય ચેતવણી છે. IDF ભાર મૂકે છે કે જનતાને સલામત સ્થળોની નજીક રહેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે.

પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે આજે (શનિવાર) સવારે 8:00 વાગ્યાથી હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ માર્ગદર્શિકામાં તાત્કાલિક સુધારો કરવામાં આવશે. આ ફેરફારોના ભાગ રૂપે, દેશના તમામ વિસ્તારોને સંપૂર્ણ પ્રવૃત્તિથી આવશ્યક પ્રવૃત્તિમાં રૂપાંતરિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ માર્ગદર્શિકામાં આવશ્યક ક્ષેત્રો સિવાય શિક્ષણ, મેળાવડા અને કાર્યસ્થળો પર પ્રતિબંધોનો સમાવેશ થાય છે. જાહેર જનતાએ સત્તાવાર હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ ચેનલ પર પ્રકાશિત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા નેશનલ ઇમરજન્સી પોર્ટલ અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ એપ્લિકેશન પર અપડેટ કરવામાં આવશે.

