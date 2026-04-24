લેબનોન અને ઇઝરાયલ ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધવિરામ ત્રણ અઠવાડિયા માટે બંધ રાખવા સંમત થયા છે: ટ્રમ્પ

ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકામાં ઇઝરાયલી અને લેબનીઝ રાજદૂતો વચ્ચેની બેઠક ખૂબ જ સારી રહી, અને યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની જાહેરાત કરી.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (file photo-AFP)
Published : April 24, 2026 at 5:05 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં થયેલી વાતચીત બાદ, ઇઝરાયલ અને લેબનોન ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ ઉગ્રવાદી જૂથ વચ્ચે ત્રણ અઠવાડિયા માટે યુદ્ધવિરામ લંબાવવા સંમત થયા છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકામાં ઇઝરાયલી અને લેબનીઝ રાજદૂતો વચ્ચેની બેઠક ફળદાયી રહી. જોકે, ઓવલ ઓફિસમાં થયેલી બેઠક દરમિયાન, ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે "તેઓએ હિઝબુલ્લાહ વિશે પણ વિચારવું પડશે."

જોકે, ઈરાન સમર્થિત જૂથે વાટાઘાટોનો વિરોધ કર્યો છે, અને શરૂઆતનો યુદ્ધવિરામ, દાયકાઓમાં ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચેની પ્રથમ સીધી રાજદ્વારી વાટાઘાટો, ગયા શુક્રવારે અમલમાં આવી ત્યારથી ઘણી વખત ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતના 10 દિવસનો યુદ્ધવિરામ સોમવારે સમાપ્ત થવાનો હતો.

"યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હિઝબુલ્લાહથી પોતાનો બચાવ કરવા માટે લેબનોન સાથે કામ કરશે," ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. તેમણે બાદમાં ઓવલ ઓફિસમાં કહ્યું કે તેઓ આગામી થોડા અઠવાડિયામાં વોશિંગ્ટનમાં ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને લેબનીઝ રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ ઓઉન સાથે મુલાકાત કરશે.

ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલને સ્વ-બચાવનો અધિકાર છે અને "જો તેમના પર ગોળીબાર કરવામાં આવશે, તો તેઓ પણ તે જ કરશે." ટ્રમ્પની સાથે અમેરિકામાં ઇઝરાયલી અને લેબનીઝ રાજદૂતો તેમજ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ અને વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો પણ હતા.

ઇઝરાયલી રાજદૂત યેચિએલ લિટરે કહ્યું, "અમને આશા છે કે તમારા નેતૃત્વ હેઠળ, અમે નજીકના ભવિષ્યમાં ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે શાંતિ કરારને ઔપચારિક બનાવી શકીશું."

