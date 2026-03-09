ETV Bharat / international

ઇઝરાયેલનો બેરૂતની એક હોટલ પર હુમલો, લેબનોનમાં એક જ અઠવાડિયામાં 400 લોકોના મોત

ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહે ખામેનેઇની હત્યાના જવાબમાં ઇઝરાયેલ પર હુમલો કરતા લેબનોનમાં હુમલા વધ્યા હતા.

ઇઝરાયેલની એરસ્ટ્રાઇક બાદની સ્થિતિ
ઇઝરાયેલની એરસ્ટ્રાઇક બાદની સ્થિતિ (AFP)
AFP

March 9, 2026

બેરૂત: ઇઝરાયેલે મધ્ય બેરૂતમાં એક હોટલ પર હુમલો કર્યો છે. હિઝબુલ્લાહ સાથે નવા યુદ્ધની શરૂઆત બાદ આ શહેરના સેન્ટર પર પ્રથમ હુમલો હતો. લેબનોને જણાવ્યું હતું કે, ગયા અઠવાડિયામાં લગભગ 400 લોકોના મોત થયા છે.

લેબનોન મિડલ ઇસ્ટના યુદ્ધમાં ત્યારે સામેલ થયું જ્યારે ઇરાન સમર્થિત આતંકવાદી ગ્રુપ હિઝબુલ્લાહે અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલામાં ઇરાનાના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇની હત્યાના જવાબમાં ઇઝરાયેલ પર હુમલો કર્યો હતો.

2024ના યુદ્ધવિરામ છતાં ઇઝરાયેલે હિઝબુલ્લાહને ટાર્ગેટ કરતા હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. આ અઠવાડિયે લેબનોનમાં કેટલાક હુમલા કર્યા છે અને સરહદી વિસ્તારમાં સૈનિકો મોકલ્યા છે. હિઝબુલ્લાહે કહ્યું કે તેણે વારંવાર ઉત્તર ઇઝરાયેલને નિશાન બનાવ્યું છે જેમાં હાઇફામાં એક નેવલ બેઝ પર હુમલો કરવો અને નાહરિયા શહેર તરફ ડ્રોન મોકલવાનું સામેલ છે. આ વચ્ચે ઇઝરાયેલની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ લેબનોનમાં લડાઇમાં તેના બે સૈનિક માર્યા ગયા ચે. 2 માર્ચે શરૂ થયેલા નવા હુમલા બાદ તેની સેનામાં આ પ્રથમ મોત છે.

ઇઝરાયેલે લેબનીઝ રહેવાસીઓને લિટાની નદીની દક્ષિણે આવેલા વિસ્તારને છોડવાની ફરી અપીલ કરી છે, જે ઘણા સેંકડો ચોરસ કિલોમીટર (માઇલ)માં ફેલાયેલું છે.

લેબનોનના આરોગ્ય પ્રધાન રાકન નાસેરેદ્દીને જણાવ્યું હતું કે લેબનોન પર ઇઝરાયેલી હુમલાઓમાં ગયા અઠવાડિયામાં 394 લોકો માર્યા ગયા છે જેમાં 83 બાળક અને 42 મહિલાઓ પણ સામેલ છે.

સામાજિક બાબતોના પ્રધાન હાનીન સઇદે જણાવ્યું હતું કે 517,000 વિસ્થાપિત લોકોએ મંત્રાલયની એક વેબસાઇટ પર પોતાના નામ રજિસ્ટર કરાવ્યા છે જેમાં સરકારી શેલ્ટરમાં 117,228 લોકો સામેલ છે.

આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, બેરૂતમાં સિટી સેન્ટર પર ઇઝરાયેલે એરસ્ટ્રાઇક કરી છે જેમાં એક હોટલના રૂમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે અને 10 અન્ય ઘાયલ થયા છે.

45 વર્ષના ટેક્સી ડ્રાઇવર અબુ હુસેને પોતાની ડેમેજ કાર બતાવતા જણાવ્યું, "હું પોતાના બાળકો સાથે સુરક્ષિત રહેવા માટે દક્ષિણી સબર્બ્સથી અહીં આવ્યો હતો અને અહીં હવાઇ હુમલો થઇ ગયો." બોમ્બમારાગ્રસ્ત સીફ્રન્ટ હોટલમાં AFPના એક ફોટોગ્રાફરે ચોથા માળ પર એક રૂમમાં તૂટેલા કાચ અને સળગેલી દિવાલો જોઇ હતી જ્યારે સિક્યુરિટી ફોર્સે તે જગ્યાને ઘેરી લીધી હતી.

ઇઝરાયેલની સેનાએ કહ્યું કે તેણે બેરૂતની એક હોટલમાં મીટિંગ કરતા ઇરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની કુદ્સ ફોર્સના પાંચ કમાન્ડરને નિશાન બનાવતા સચોટ હુમલો કર્યો હતો. ઘટનાસ્થળે હાજર એક સુરક્ષા અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે AFPને જણાવ્યું હતું કે, હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા રેસક્યૂ કરનારાઓએ હોટલમાંથી ત્રણ મૃતદેહ કબ્જે કર્યા છે.

રાઉશ એરિયા એક મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળ છે અને ઇઝરાયેલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે અગાઉના યુદ્ધ દરમિયાન ઇઝરાયેલની સ્ટ્રાઇથી બચેલું હતું જેને નવેમ્બર 2024માં સીઝફાયર ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મેડિટેરેનિયન દરિયા કિનારા પાસે આ વિસ્તારમાં અનેક હોટલ છે જે હવે તે બેઘર લોકોથી ભરાયેલી છે જે લેબનોનમાં પોતાના ઘર છોડીને આવ્યા છે.

એક લેબનોની અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે AFPને જણાવ્યું હતું કે, "શનિવારથી રવિવાર સુધી રાત્રે બેરૂતથી તુર્કી જવા માટે નીકલેલા રશિયન વિમાનમાં રાજદ્વારીઓ અને દૂતાવાસના કર્મચારીો સહિત કુલ 117 ઇરાનીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા."

ઇઝરાયેલી સેનાએ કહ્યું કે તેણે ગયા અઠવાડિયામાં 600થી વધુ હિઝબુલ્લાહના લક્ષ્યો પર હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં 200 લોકો માર્યા ગયા છે. ઇઝરાયેલે વધુમાં જણાવ્યું કે હિઝબુલ્લાહને નિશાન બનાવીને લેબનોનમાં 100થી વધુ હવાઇ હુમલા કર્યા છે.

