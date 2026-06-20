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ઈરાને ફરી હૉર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કર્યું, લેબનોનમાં ઈઝરાયેલી હુમલાઓના જવાબમાં લીધો નિર્ણય

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલા શાંતિ કરાર પર જોખમના એંધાણ

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલા શાંતિ કરાર પર જોખમના એંધાણ
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલા શાંતિ કરાર પર જોખમના એંધાણ (AP)
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By PTI

Published : June 20, 2026 at 10:25 PM IST

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દુબઈ: લેબનોનમાં ઇઝરાયલના સતત હુમલાઓ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના શાંતિ કરારને જોખમમાં મૂકી શકે છે. ઇઝરાયલના હુમલાના જવાબમાં, ઇરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે શનિવારે ફરીથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધું છે. આ પગલાની જાહેરાત કરતા, ઇરાની સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે લેબનોનમાં ઇઝરાયલના સતત હુમલાઓ, તેમજ અમેરિકાના "બદનિયત" અને સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના વચનોના સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘનને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રાજ્ય ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત થયેલા એક નિવેદનમાં, ઇરાની સૈન્યએ ચેતવણી આપી હતી કે, "જો આક્રમણ ચાલુ રહેશે તો વધુ પગલાં લેવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે."

જહાજોને સ્ટ્રેટથી દૂર રહેવાની ચેતવણી

ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) નેવીએ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ છે, જહાજોને જળમાર્ગથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી છે કારણ કે તેમની સલામતી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. એક નિવેદનમાં, IRGC નેવીએ લેબનોનમાં ઇઝરાયલના હુમલાઓ અને અમેરિકા દ્વારા તેના યુદ્ધવિરામના વચનોથી પાછી ખેંચીને આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ બંધ કરવાના કારણો તરીકે ટાંક્યા હતા.

નોંધનીય છે કે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વચગાળાના કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી, જહાજો અને તેલ ટેન્કરો હોર્મુઝના મહત્વપૂર્ણ ચોકપોઈન્ટમાંથી પસાર થવા લાગ્યા હતા.

દરમિયાન, ઇઝરાયલે દક્ષિણ લેબનોન પર તેના હુમલાઓ તીવ્ર બનાવ્યા છે. શનિવારે ઇઝરાયલી હુમલામાં બે બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 16 લોકો માર્યા ગયા હતા.

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જઈ રહ્યું છે ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ

જોકે, ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝનએ અહેવાલ આપ્યો છે કે યુદ્ધના મુદ્દા પર અમેરિકા સાથે વાટાઘાટો કરી રહેલ ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જઈ રહ્યું છે જેથી અમેરિકા વચગાળાના કરાર હેઠળ આપેલા વચનો પૂર્ણ કરે તેવી માંગ કરી શકાય.

ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં, અમે બીજા પક્ષ પર તેની પ્રતિબદ્ધતાઓનું સન્માન કરવા અને તેઓ તેમની જવાબદારીઓ કેવી રીતે પૂર્ણ કરવાની યોજના ધરાવે છે તે અંગે સ્પષ્ટતા મેળવવા દબાણ કરવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ." પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે જો અમેરિકા તેના વચનો પૂર્ણ કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો ઈરાન જરૂરી પગલાં લેશે.

ઈરાને અમેરિકાને વિનંતી કરી છે કે ઇઝરાયલને લેબનોન અંગે યુદ્ધવિરામ કરાર લાગુ કરવા દબાણ કરે. આ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઈરાની અધિકારીઓ ચાલુ વાટાઘાટોમાં લેબનોન મુદ્દાને સામેલ કરી રહ્યા છે.

જેડી વાન્સ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની મુલાકાત લેશે

આ દરમિયાન, યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે જણાવ્યું છે કે તેઓ ઈરાન અંગે વાટાઘાટો માટે ટૂંક સમયમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જવાની અપેક્ષા રાખે છે. ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં, વાન્સે કહ્યું, "હું આગામી થોડા દિવસોમાં ત્યાં જવાની અપેક્ષા રાખું છું, પરંતુ જેમ તમે જાણો છો, તેમાં હંમેશા નાજુક સંતુલન અને રાજદ્વારી પ્રોટોકોલનો સમાવેશ થાય છે."

વાન્સે સંકેત આપ્યો કે ઈરાનને લગતા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી વાટાઘાટો રવિવારે થઈ શકે છે. યુએસના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને ટ્રમ્પના જમાઈ, જેરેડ કુશનર, હાલમાં ચર્ચા માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં છે. અમેરિકાને વિશ્વાસ છે કે ઈરાન અંગે યુદ્ધવિરામ જાળવી શકાય છે. એવા કોઈ પુરાવા નથી કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી રહ્યું છે.

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ટેકનિકલ સ્તરની વાટાઘાટો રવિવારે યોજાશે

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ટેકનિકલ સ્તરની વાટાઘાટો રવિવારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બર્ગનસ્ટોકમાં થશે. એક નિવેદનમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ઇસ્લામાબાદમાં સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, 21 જૂને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બર્ગેનસ્ટોકમાં ટેકનિકલ સ્તરની વાટાઘાટો યોજાશે." નિવેદનમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન અને કતારના મધ્યસ્થી યુએસ અને ઈરાની પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચામાં ભાગ લેશે.

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