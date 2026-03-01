ETV Bharat / international

અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈનું મોત, ઈરાની મીડિયાએ કરી પુષ્ટિ

તસ્નીમ અને ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીઓએ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુંની પુષ્ટિ કરી છે.

ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈનું મૃત્યું
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈનું મૃત્યું (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 8:08 AM IST

|

Updated : March 1, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તેહરાન: ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈ અમેરિકા અને ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં મોત થયા છે. ઈરાની મીડિયાએ ખામેનેઈના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. તસ્નીમ અને ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીઓએ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. ખામેનેઈના મૃત્યુથી ઈરાનમાં રાજકીય અસ્થિરતા ફેલાઈ શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ ઈરાનમાં 40 દિવસનો શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

અગાઉ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈ શનિવારે તેહરાનમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટમાં મૃત્યું પામ્યા હતા. જોકે, ઈરાની અધિકારીઓએ આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા, તેમને "માનસિક યુદ્ધ" ગણાવ્યા હતા.

દરમિયાન, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) સાથે સંકળાયેલી સમાચાર એજન્સી ફાર્સ અનુસાર, સુપ્રીમ નેતા ખામેનેઈની પુત્રી, જમાઈ અને પૌત્ર એક હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

કોણ હતા ખામેનેઈ ?

આયતુલ્લાહ અલી હુસૈની ખામેનેઈનો જન્મ 19 એપ્રિલ, 1939ના રોજ ઈરાનના પવિત્ર શહેર મશહદમાં થયો હતો. તેઓ એક અગ્રણી ઇરાકી મુસ્લિમ નેતા અને અઝરબૈજાનીના પુત્ર હતા. તેમનો પરિવાર પહેલા ઈરાનના તબરીઝમાં સ્થાયી થયો અને પછી મશહદ ગયો, જે એક લોકપ્રિય યાત્રાધામ હતું, જ્યાં ખામેનીના પિતા એક મસ્જિદનું સંચાલન કરતા હતા.

ખામેનીએ ચાર વર્ષની ઉંમરે કુરાન શીખીને પોતાનું શિક્ષણ શરૂ કર્યું અને મશહદની ​​પ્રથમ ઇસ્લામિક શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. તેમણે હાઇ સ્કૂલ પૂર્ણ કરી નહીં, તેના બદલે ધાર્મિક શાળાઓમાં હાજરી આપી અને તે સમયના પ્રખ્યાત ઇસ્લામિક વિદ્વાનો, જેમ કે તેમના પિતા અને શેખ હાશિમ ગઝવિની પાસેથી સૂચના મેળવી. પછીના વર્ષોમાં, તેમણે નજફ અને કોમમાં ઉચ્ચ શિક્ષણના પ્રખ્યાત શિયા કેન્દ્રોમાં પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો.

કોમમાં, તેમણે આયતુલ્લાહ ખામેનેઈ સહિત ઘણા અન્ય પ્રખ્યાત મુસ્લિમ વિદ્વાનો પાસેથી શીખ્યા અને તેમની સાથે સંકળાયેલા રહ્યા, જેઓ ઈરાનના શાહના વિરોધ માટે યુવાનોમાં લોકપ્રિય હતા. ખામેનેઈ ન્યાયશાસ્ત્રના અભ્યાસક્રમો અને જાહેર ધર્મશાસ્ત્રના અર્થઘટન વર્ગો શીખવ્યા, જેનાથી તેઓ રાજાશાહીથી નિરાશ થઈ રહેલા યુવાન વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચી શક્યા.

આ દરમિયાન, MI6 અને CIA દ્વારા 1953માં થયેલા બળવા બાદ રાજાશાહી સંપૂર્ણ સત્તામાં પાછી આવી ગઈ હતી, જેમાં લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલા વડા પ્રધાન મોહમ્મદ મોસાદેગને ઈરાની તેલ ઉદ્યોગનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યા બાદ પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

રાજકીય કાર્યકર્તા તરીકે, ખામેનીને શાહની ગુપ્ત પોલીસ (SAVAK) દ્વારા વારંવાર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને દક્ષિણપૂર્વ ઈરાનના દૂરના શહેર ઈરાનશહરમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ 1978ના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લેવા પાછા ફર્યા હતા જેના કારણે પહલવી શાસનનો અંત આવ્યો હતો.

ખામેનેઈએ શાહ મોહમ્મદ રેઝા પહલવી વિરુદ્ધ ક્રાંતિકારી ચળવળમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી અને રાજાશાહીના પતન પહેલાં ઘણી વખત તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઈરાની ક્રાંતિ પછી, તેમણે ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનમાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી હતી. 1981માં, સદ્દામ હુસૈન હેઠળ ઈરાન-ઈરાક યુદ્ધ દરમિયાન, ખામેનીને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. તે જ વર્ષે, તેઓ એક હત્યાના પ્રયાસમાં બચી ગયા જેમાં તેમનો જમણો હાથ આંશિક રીતે લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો. તેમણે 1989 સુધી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપી.

ખામેનેઈ 1989 માં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા બન્યા

1989 માં રૂહોલ્લાહ ખોમેનેઈના મૃત્યુ પછી, ખામેની ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે ચૂંટાયા. ત્યારબાદ તેમની રાજકીય શક્તિમાં વધારો થયો, અને તેઓ વેલાયત-એ-ફકીહ, અથવા ઇસ્લામિક ન્યાયશાસ્ત્રીના વાલીપણાના સિદ્ધાંત હેઠળ ઈરાનની રાજકીય વ્યવસ્થામાં અંતિમ નિર્ણય લેનાર બન્યા.

ખામેનેઈ તે ક્રાંતિ પાછળની વૈચારિક શક્તિ હતી જેણે પહલવી રાજાશાહીનો અંત આણ્યો , પરંતુ ખામેનેઈ જ ઈરાનમાં લશ્કરી અને અર્ધલશ્કરી પ્રણાલીઓનું નિર્માણ કર્યું જે ઈરાનના રક્ષાની સાથે-સાથે તેની સરહદોની બહાર પ્રભાવ પાડે છે.

Last Updated : March 1, 2026 at 8:16 AM IST

TAGGED:

AYATOLLAH ALI KHAMENEI KILLED
WHO IS KHAMENEI
KHAMENEI KILLED
AMERICA ISRAEL ATTACKS
AYATOLLAH ALI KHAMENEI KILLED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.