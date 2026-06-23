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પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાક્રમ પર ચર્ચા કરવા માટે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પાકિસ્તાન પહોંચ્યા

મુલાકાત દરમિયાન, બંને પક્ષો દ્વિપક્ષીય સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવા માર્ગો શોધશે.

૨૩ જૂન, ૨૦૨૬, મંગળવારના રોજ પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં એક માણસ રસ્તાની બાજુમાં આવેલા સ્વાગત બોર્ડ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો છે. બોર્ડ પર ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન (મધ્યમાં), પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારી (જમણે) અને શાહબાઝ શરીફના ચિત્રો છે.
૨૩ જૂન, ૨૦૨૬, મંગળવારના રોજ પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં એક માણસ રસ્તાની બાજુમાં આવેલા સ્વાગત બોર્ડ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો છે. બોર્ડ પર ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન (મધ્યમાં), પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારી (જમણે) અને શાહબાઝ શરીફના ચિત્રો છે. (AP)
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By PTI

Published : June 23, 2026 at 5:44 PM IST

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ઇસ્લામાબાદ: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન મંગળવારે એક દિવસની મુલાકાત માટે પાકિસ્તાન પહોંચ્યા. આ મુલાકાતનો હેતુ ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે થયેલા કરારની તમામ શરતોનો સંપૂર્ણ અમલ કરવાનો અને પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાનો છે.

સરકારી ટીવી ચેનલ પીટીવી અનુસાર, ઈરાની નેતા નૂર ખાન એર બેઝ પર ઉતર્યા હતા, જ્યાં તેમનું સ્વાગત રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારી, વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ કર્યું હતું.

આ ઉપરાંત, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી પણ મસ્કતથી પહોંચ્યા હતા. તેઓ સંસદના અધ્યક્ષ અને મુખ્ય વાટાઘાટકાર મોહમ્મદ બાઘેરી ગાલિબાફ સાથે મસ્કત ગયા હતા, જ્યાં તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંચાલન પર ઓમાની નેતાઓ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાટાઘાટો કરી હતી.

વિદેશ મંત્રાલયે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન વડા પ્રધાન શરીફના આમંત્રણ પર "રાજકીય મુલાકાત" કરી રહ્યા છે.

રાજ્ય મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ખાસ વિમાન "મીનાબ 168" માં ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યા હતા. આ મુલાકાતનો હેતુ અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકો, ખાસ કરીને મીનાબ સ્કૂલના 168 વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો છે, જેઓ આ હુમલાઓમાં માર્યા ગયા હતા.

તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પેઝેશ્કિયાન રાષ્ટ્રપતિ ઝરદારીને મળશે અને વડા પ્રધાન શરીફ સાથે વાતચીત કરશે. નાયબ વડા પ્રધાન ઇશાક ડાર, સેનેટના અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય સભાના અધ્યક્ષ પણ તેમની સાથે મુલાકાત કરશે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે આ તેમની બીજી પાકિસ્તાન મુલાકાત છે.

રવાના થતાં પહેલાં, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે તેમની મુલાકાતનો હેતુ "આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ કરારનો સંપૂર્ણ અમલ કરવાનો" હતો. સરકારી પ્રેસ ટીવી પરના અહેવાલ મુજબ, તેમણે કહ્યું કે આ કરાર પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિરતા અને સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, પેઝેશ્કિઆને ચેતવણી આપી હતી કે "સંવાદની સફળતા સંમત જવાબદારીઓની સંપૂર્ણ સ્વીકૃતિ અને યોગ્ય અમલીકરણ પર આધારિત છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ માર્ગ પર પ્રગતિનું પ્રમાણ સંમત જવાબદારીઓની વાસ્તવિક પરિપૂર્ણતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. કરારો સિવાય માત્ર નિવેદનો, સંવાદને આગળ વધારવા માટે કંઈ કરતા નથી."

વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મુલાકાત દરમિયાન, બંને પક્ષો દ્વિપક્ષીય સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરશે અને વેપાર, ઉર્જા, સરહદ સુરક્ષા, લોકો-થી-લોકોના આદાનપ્રદાન અને પ્રાદેશિક જોડાણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવા માર્ગો શોધશે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ચાલી રહેલી રાજદ્વારી ચર્ચાઓ તેમજ પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસની ચર્ચા કરવાની એક મહત્વપૂર્ણ તક પણ પૂરી પાડશે.

તેમની મુલાકાત સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની વાટાઘાટો પછી થઈ છે, જ્યાં બંને પક્ષો 60 દિવસની અંદર અંતિમ કરાર પર પહોંચવા માટે એક રોડમેપ પર સંમત થયા હતા.

રવિવાર અને સોમવારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં લેક લ્યુસર્ન સમિટમાં ઉચ્ચ સ્તરીય વાટાઘાટો ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર (MoU) હેઠળ યોજાઈ હતી. પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને અન્ય વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર વાતચીત આગળ વધારવા માટે ગુરુવારે અમેરિકા અને ઈરાન દ્વારા આ સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.

ઈરાની નેતાની મુલાકાતને કારણે ઈસ્લામાબાદમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી હતી. શહેરમાં લોકોની અવરજવર અટકાવવા અને બહાર જવાથી રોકવા માટે સરકારે રાજધાનીમાં બસ ટર્મિનલ બંધ કરી દીધા હતા. રેડ ઝોનને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે.

ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટ અને ફેડરલ બંધારણીય અદાલતે પણ સુનાવણી મુલતવી રાખી હતી, કારણ કે બંને કોર્ટ ભારે સુરક્ષાવાળા રેડ ઝોનમાં સ્થિત છે, જ્યાં આજે લોકોને પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી. પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને અન્ય વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર વાતચીત આગળ વધારવા માટે અમેરિકા અને ઈરાને ગુરુવારે ઈસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

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