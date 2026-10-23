ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અરાઘચીએ ન્યૂક્લિયર ડિલ પર મેક્રોનના વલણની ટીકા કરી
અરાઘચીએ કહ્યું- મેક્રોન 2015માં સમજૂતિમાં રહેવાની વકીલાત કરી હતી, તેને એક સ્થાપિત ઇન્ટરનેશનલ ફ્રેમવર્ક તરીકે રજૂ કર્યું હતું.
By ANI
Published : October 23, 2026 at 2:43 PM IST
તેહરાન: ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુએલ મેક્રોનની ટીકા કરી છે અને તેમના પર જોઇન્ટ કૉમ્પ્રિહેન્સિવ પ્લાન ઓફ એક્શન (JCPOA) વિશે ઊંધો વિચાર રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, જેને ખાસ કરીને ઇરાન ન્યૂક્લિયર ડિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
X પર વાત કરતા અરાઘચીએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મેક્રોનના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ બદલાવ તરફ ઇશારો કર્યો અને ફ્રાંસીસી નેતાને પોતાના વલણમાં સ્થિરતા બનાવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. અરાઘચીએ સોશિયલ મીડિયા X પર લખ્યુ, '2018માં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ઇરાનની ન્યૂક્લિયર ડીલમાંથી બહાર નીકળ્યા પહેલા મેક્રોને અમેરિકન કોંગ્રેસ સામે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, 'ફ્રાન્સ સંયુક્ત વ્યાપક કાર્ય યોજના (JCPOA) નહીં છોડે, કારણ કે અમે તેમના પર સહી કરી છે.'
આજે તે દાવો કરી રહ્યા છે કે તેમણે હંમેશા ઇરાનમાં 'કોઇ પણ રીતની ન્યૂક્લિયર એક્ટિવિટી'નો વિરોધ કર્યો છે. પ્રેસિડેન્ટ પોતાની વાત સીધી મુકે.' પોતાની પોસ્ટ સાથે ઇરાનના વિદેશ મંત્રીએ એક ઇમેજ શેર કરી છે જેમાં મેક્રોનના એપ્રિલ 2018માં અમેરિકન કોંગ્રેસમાં આપવામાં આવેલા ભાષણનો એક ભાગ હતો.
તે ભાષણ દરમિયાન ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ 2015ની સમજૂતિમાં રહેવાની વકીલાત કરી હતી અને તેને ઇરાનના ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામને સંપૂર્ણ સમાપ્ત કરવાની જગ્યાએ મોનિટર અને રેગ્યુલેટ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલા એક સ્થાપિત ઇન્ટરનેશનલ ફ્રેમવર્ક તરીકે રજૂ કરી હતી.
14 જુલાઇ, 2015ના રોજ P5+1 (ચીન, ફ્રાન્સ, રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટસ), યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને ઇરાન એક જોઇન્ટ કૉમ્પ્રિહેન્સિવ પ્લાન ઓફ એક્શન (JCPOA) પર પહોંચ્યા જેથી આ પાક્કુ કરી શકાય કે ઇરાનના ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ શાંતિપૂર્ણ હશે.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અલ જજીરા અનુસાર મેક્રોને જણાવ્યું કે, પેરિસે હંમેશા ઇરાનમાં કોઇ પણ રીતની ન્યૂક્લિયર એક્ટિવિટીનો વિરોધ કર્યો છે.' આ વચ્ચે અમેરિકન નાણા મંત્રી સ્કોટ બેસેન્ટે જણાવ્યું કે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇરાનની ફાઇનાન્શિયલ લાઇફલાઇનને ત્યાર સુધી ટાર્ગેટ કરતું રહેશે જ્યાર સુધી દેશની લીડરશિપ પોતાની એક્ટિવિટીને જાળવી રાખવા તેનો ઉપયોગ કરતું નથી.
બેસેન્ટે જણાવ્યું, 'ઇરાનની અર્થવ્યવસ્થા પર ફંદો કસાઇ રહ્યો છે અને ઇરાનના તથાકથિત સાથી પણ તેને બચાવી શકતા નથી. નાણા મંત્રાલય ત્યાર સુધી નરમ નહીં પડે જ્યાર સુધી ઇરાની સરકારનો ખજાનો ખાલી નથી થઇ જતો અને તેની વોર મશીન ચલાવનારી દરેક બાકી રહેલી ફાઇનાન્શિયલ લાઇફલાઇન સમાપ્ત નથી થતી.'
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