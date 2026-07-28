ETV Bharat / international

ઈરાનના એરબિલમાં ઉપરાછાપરી ધડાકા, અમેરિકન કૉન્સ્યુલેટ સહિત અનેક જગ્યાએ વિસ્ફોટ

અહેવાલો અનુસાર, સમગ્ર એરબિલમાં ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા

અહેવાલો અનુસાર, સમગ્ર એરબિલમાં ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા
અહેવાલો અનુસાર, સમગ્ર એરબિલમાં ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા (IANS)
author img

By ANI

Published : July 28, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

એરબિલ: મંગળવારે સવારે ઉત્તરી ઇરાકના એરબિલમાં અનેક વિસ્ફોટ થયા, જેમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ નજીક વિસ્ફોટનો પણ સમાવેશ થાય છે, કારણ કે ઈરાની ડ્રોન દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારમાં અનેક સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ સૂત્રોને ટાંકીને, અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, ઓછામાં ઓછા ચાર ઈરાની ડ્રોન દ્વારા ઉત્તરી ઇરાકના ખલીફાન અને સોરાન વિસ્તારોમાં સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે એરબિલના ઉત્તર-પૂર્વમાં સ્થિત છે. આ હુમલાઓને કારણે લક્ષિત સ્થળોએ અને તેની આસપાસ ભારે આગ લાગી હતી; પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ સ્થળોની નજીક બે ડ્રોન ક્રેશ થયા હતા.

સ્થાનિક ઇરાકી મીડિયાને ટાંકીને, અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે યુએસ કૉન્સ્યુલેટની આસપાસના વિસ્તાર સહિત સમગ્ર એર્બિલમાં ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટ સાંભળવામાં આવ્યા હતા. શંકાસ્પદ ઈરાની ડ્રોન હુમલાના જવાબમાં, પોલીસ સૂત્રોએ અલ જઝીરાને જણાવ્યું હતું કે, દસથી વધુ યુએસ યુદ્ધ વિમાનો અને ડ્રોન એર્બિલ ઉપર ઉડતા જોવા મળ્યા હતા.

વધુમાં, ઈરાનના સરકારી બ્રૉડકાસ્ટર IRIB એ ઈરાકી સ્ત્રોતોને ટાંકીને, અનબાર પ્રાંતમાં યુએસ ડ્રોનના વિનાશની જાણકારી આપી, જ્યારે સ્થાનિક મીડિયાએ હદીથા ડેમ નજીક યુએસ ડ્રોન ક્રેશ થયાની છબીઓ પ્રકાશિત કરી હતી.

આ હુમલાઓ ઉપરાંત, ઉત્તર અને પશ્ચિમ ઇરાકમાં નોંધપાત્ર લશ્કરી ગતિવિધિઓ પણ થઈ હતી. IRIB એ સુલેમાનિયાહમાં ખોર મોર ગેસ ફિલ્ડ પર હુમલો થયો હોવાનો અહેવાલ આપ્યો હતો. આ હુમલાઓ એવા સમયે થયા હતા જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું હતું કે, જો ચાલુ રાજદ્વારી પ્રયાસો નિષ્ફળ જાય તો તેઓ ઈરાન સામે ગંભીર લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે.

જોકે, એક્સિઓસના અહેવાલ મુજબ, તેમણે પુષ્ટિ કરી હતી કે, તેમણે વાટાઘાટોને બીજી તક આપવા માટે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર આયોજિત હુમલાઓ અટકાવી દીધા છે. એક્સિઓસે અહેવાલ આપ્યો છે કે, વર્તમાન વાટાઘાટો એક નવા કરાર પર પહોંચવા પર કેન્દ્રિત છે જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલશે અને ઈરાન સાથે વ્યાપક પરમાણુ કરાર માટે વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરશે.

વાટાઘાટો મુખ્યત્વે ઈરાન અને ઓમાન દ્વારા સંચાલિત થઈ રહી છે, જેમાં કતાર, પાકિસ્તાન, ઇજિપ્ત અને ટ્રમ્પના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને વરિષ્ઠ સલાહકાર જેરેડ કુશનર પણ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. એક્સિઓસ સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે જ્યારે રાજદ્વારી પસંદગીનો માર્ગ રહે છે, તો જો વાટાઘાટોનું કોઈ પરિણામ ન આવે તો લશ્કરી કાર્યવાહી એક વિકલ્પ રહે છે. ટ્રમ્પે એક્સિઓસને કહ્યું, "અમે ઈરાન સાથે ખૂબ જ ગાઢ વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. જો તેઓ સફળ ન થાય, તો અમે ખૂબ જ કડક લશ્કરી કાર્યવાહી તરફ પાછા ફરીશું."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ ડિપ્લોમસી માટે કેટલો સમય આપવા તૈયાર છે, ત્યારે ટ્રમ્પે એક્સિઓસને કહ્યું, "બહુ સમય નથી. તે કાં તો ઝડપથી આગળ વધશે અથવા બિલકુલ નહીં." એક્સિઓસના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે મધ્યસ્થી પ્રયાસોમાં સામેલ દેશો અને ઘણી પ્રાદેશિક સરકારો દ્વારા વાટાઘાટોને બીજી તક આપવાની વિનંતીઓ બાદ તેમણે આયોજિત યુએસ હુમલાઓને રોકવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

IRAN ATTACK IN ERBIL
IRANIAN DRONES TARGET IRAQ
IRAN ATTACK ON US CONSULATE
EXPLOSIONS ROCK ERBIL
IRANIAN DRONES TARGET IRAQ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.