ETV Bharat / international

'ઈરાન પરમાણુ સંવર્ધન ફરી શરૂ કરી રહ્યું ન હતું,' તુલસી ગબાર્ડે ટ્રમ્પના દાવાનું કર્યું ખંડન

તુલસી ગેબાર્ડે એમ પણ કહ્યું કે યુક્રેન સામેના યુદ્ધમાં રશિયાનું પલડું ભારે હોવાનું યુએસ ગુપ્તચર એજન્સીઓનું માનવું છે.

ડાબેથી: FBI ડિરેક્ટર કાશ પટેલ, ડિફેન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી ડિરેક્ટર જેમ્સ એડમ્સ અને નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર તુલસી ગબાર્ડ. (AP)
author img

By AFP

Published : March 19, 2026 at 12:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: યુ.એસ. ગુપ્તચર એજન્સીઓએ બુધવારે તારણ કાઢ્યું કે ઈરાન ગયા વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા નાશ પામેલા પરમાણુ સંવર્ધન ક્ષમતાઓનું પુનઃનિર્માણ કરી રહ્યું નથી. આ નિષ્કર્ષ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા તેમના વર્તમાન યુદ્ધને યોગ્ય ઠેરવવા માટે રજૂ કરાયેલા મુખ્ય દલીલથી વિપરીત છે.

ટ્રમ્પના સાથી અને રાષ્ટ્રીય ગુપ્તચર વિભાગના નિયામક, તુલસી ગબાર્ડ અને અન્ય અધિકારીઓ કોંગ્રેસ સમક્ષ હાજર થયા ત્યારે ત્રણ અઠવાડિયા લાંબા યુદ્ધની પૃષ્ઠભૂમિ અને પરિણામો અંગે મિશ્ર આકલન રજૂ કર્યું. તેણીએ એવું પણ આકલન કર્યું કે ઈરાનનું નેતૃત્વ અકબંધ છે. જૂન 2025 માં થયેલા યુએસ હડતાલનો ઉલ્લેખ કરતા, ગેબાર્ડે સેનેટ ગુપ્તચર સમિતિ સમક્ષ પોતાની લેખિત જુબાનીમાં જણાવ્યું: "ઓપરેશન મિડનાઈટ હેમરના પરિણામે, ઈરાનનો પરમાણુ સંવર્ધન કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હતો."

"ત્યારથી તેમની સંવર્ધન ક્ષમતાઓને ફરીથી બનાવવા માટે કોઈ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા નથી," ગબાર્ડે લખ્યું. તેણીએ કેમેરા સામે આ નિષ્કર્ષનું પુનરાવર્તન કર્યું નહીં. ડેમોક્રેટિક સેનેટર દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે, ગબાર્ડે નોંધ્યું કે સુનાવણી દરમિયાન તેમની પાસે તેમની સંપૂર્ણ જુબાની વાંચવા માટે પૂરતો સમય નહોતો, પરંતુ તેણીએ આકલન પર વિવાદ કર્યો ન હતો.

ટ્રમ્પે વારંવાર ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેમણે "નિકટવર્તી ખતરાને કારણે" 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇઝરાયલ સાથે સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર હુમલો કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જૂન 2025 ના બોમ્બ ધડાકા પછી, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે યુ.એસ.એ ઈરાનની પરમાણુ સુવિધાઓનો સંપૂર્ણ નાશ કરી દીધો હતો; જો કે, તેમના તાજેતરના યુદ્ધના પગલે, તેમણે આ વલણ જાળવી રાખ્યું છે કે તેહરાન પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવાથી થોડા અઠવાડિયા દૂર છે, અને તેથી તેમણે પગલાં લેવા પડશે.

યુએન પરમાણુ નિરીક્ષક અને મોટાભાગના નિરીક્ષકોએ આ દાવાને સમર્થન આપ્યું નથી કે ઈરાન પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવાની ધાર પર છે. હુમલાના થોડા દિવસો પહેલા, ઈરાન ટ્રમ્પના દૂતો સાથે કરાર માટે વાટાઘાટોમાં રોકાયેલું હતું. સેનેટરોએ આ ચર્ચાઓ વિશે પૂછ્યું ત્યારે, CIA ડિરેક્ટર જોન રેટક્લિફે કહ્યું, "એ સ્પષ્ટ હતું કે વાટાઘાટો કરતી વખતે પણ ઈરાનનો કરારનું સન્માન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો."

'ધ વર્લ્ડ્સ પોલીસમેન'

ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસવુમન તરીકે, ગબાર્ડ પોતે ઈરાન સાથે યુદ્ધનો સ્પષ્ટ વિરોધી રહ્યો છે. મંગળવારે, તેમના એક વરિષ્ઠ સહાયક, જોસેફ કેન્ટે વિરોધમાં રાષ્ટ્રીય આતંકવાદ વિરોધી કેન્દ્રના ડિરેક્ટર તરીકેના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ઈરાન તરફથી કોઈ "નિકટવર્તી ખતરો" નથી અને ટ્રમ્પને ઇઝરાયલ અને વિવિધ મીડિયા આઉટલેટ્સ દ્વારા ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા છે.

યુદ્ધના મુદ્દા પર ગબાર્ડ પર હુમલો કરતા, એક ડેમોક્રેટે દલીલ કરી કે તે એ દર્શાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે કે ઈરાન દ્વારા ઉભો થયેલો વર્તમાન ખતરો 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ પછીના ભયના સ્તર કરતાં વધી ગયો છે. ડેમોક્રેટિક સેનેટર માઈકલ બેનેટે ટિપ્પણી કરી, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમે વિશ્વના પોલીસમેન નથી. તેમણે તે જ મુદ્દા પર ઝુંબેશ ચલાવી હતી."

"હવે, તેમણે અમને વિશ્વના પોલીસમેન - તેના જ્યુરી, તેના ન્યાયાધીશ અને તેના જલ્લાદમાં ફેરવી દીધા છે," તેમણે ઉમેર્યું. સેનેટરોને સંબોધતા, ગેબાર્ડે નોંધ્યું કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં કરવામાં આવેલા હુમલાઓમાં ઈરાનને ભારે નુકસાન થયું છે - નુકસાનમાં તેના લાંબા સમયથી સેવા આપતા સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લા અલી ખામેનીનું મૃત્યુ પણ શામેલ છે; આ હોવા છતાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિક કાર્યરત છે.

"યુએસ ગુપ્તચર સમુદાયનું મૂલ્યાંકન છે કે જ્યારે ઈરાની શાસન પોતે અકબંધ રહે છે, ત્યારે તેના નેતૃત્વ અને લશ્કરી ક્ષમતાઓને લક્ષ્ય બનાવીને કરવામાં આવેલા હુમલાઓથી તે નોંધપાત્ર રીતે નબળું પડી ગયું છે," ગેબાર્ડે કહ્યું. તેણીએ આગળ કહ્યું, "જો કોઈ પ્રતિકૂળ શાસન બચી જાય છે, તો તે તેના લશ્કરી, મિસાઇલ અને યુએવી (માનવરહિત હવાઈ વાહન, અથવા ડ્રોન) દળોને ફરીથી બનાવવા માટે બહુ-વર્ષીય પ્રયાસ શરૂ કરશે."

રશિયા હાથ ઊંચો

અન્ય તારણો ઉપરાંત, ગબાર્ડે મૂલ્યાંકન કર્યું કે રશિયા યુક્રેન પર તેના ચાર વર્ષ લાંબા યુદ્ધને ચાલુ રાખી રહ્યું છે - એક યુદ્ધ જેને ટ્રમ્પે પદ સંભાળ્યા પછી સમાપ્ત કરવાનું વચન આપ્યું હતું, મુખ્યત્વે કિવ પર સમાધાન સુધી પહોંચવા માટે દબાણ કરીને.

"યુએસ ગુપ્તચર સંસ્થાનું આકલન છે કે યુક્રેન સામેના યુદ્ધમાં રશિયાનો હાથ ઉપર રહેવાનો છે," ગબાર્ડે જણાવ્યું. તેણીએ ઉમેર્યું, "મોસ્કો અને કિવ વચ્ચે યુએસના નેતૃત્વમાં વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. સમાધાન સિવાય, મોસ્કો યુદ્ધ ચાલુ રાખે તેવી શક્યતા છે."

ગબાર્ડે નોંધ્યું કે જો યુક્રેન અથવા અન્યત્ર તણાવ વધશે, તો તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે, જે સંભવિત રીતે પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ તરફ દોરી શકે છે. તેણીએ વધુમાં અવલોકન કર્યું કે ચીન ઝડપથી તેની સેનાનું આધુનિકીકરણ કરી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય તાઇવાન પર કબજો કરવાનો છે. એક સ્વ-શાસિત લોકશાહી જેના પર બેઇજિંગ પોતાનો દાવો કરે છે.

જોકે, યુએસ ઇન્ટેલિજન્સનું મૂલ્યાંકન છે કે ચીન કોઈપણ સંઘર્ષને ટાળીને તાઇવાન સાથે શાંતિપૂર્ણ પુનઃ એકીકરણ માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવવાનું પસંદ કરશે. ટ્રમ્પ આગામી અઠવાડિયામાં ચીનની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. એક પ્રવાસ જે તેમણે અગાઉ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે મુલતવી રાખ્યો હતો.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
TULSI GABBARD CONTRADICTS TRUMP
NUCLEAR ENRICHMENT
GABBARD OPPOSES TRUMP ON IRAN NUKE
IRAN NOT RESUMING NUCLEAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.