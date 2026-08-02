ETV Bharat / international

ટ્રમ્પની ચેતવણીથી ઈરાન ભડક્યું, ખાડીમાં ગેસ ક્ષેત્રોને નિશાન બનાવવાની આપી ધમકી

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાન પર મોટા હુમલાની ધમકી આપી ત્યાર બાદ પ્રતિક્રિયા આપતા તેહરાને વળતો કડક જવાબ આપ્યો.

ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી (IANS)
author img

By ANI

Published : August 2, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: ઈરાને શનિવારે અમેરિકાને કોઈપણ સાહસિક કાર્યવાહી સામે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જો અમેરિકાના દળો ઈરાનના કોઈપણ સ્થળે નવા હુમલા કરશે તો તે કડક જવાબ આપશે, જેનાથી સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધશે.

આ ચેતવણી શુક્રવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટિપ્પણી બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ તેહરાન સાથેની વાટાઘાટો પર તેમનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે અને તેમણે વધુ હુમલાઓની ધમકી આપી હતી, જો જરૂર પડી તો અમેરિકા તેના પર હુમલો કરશે.

ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર, તુર્કીના વિદેશ પ્રધાન હકન ફિદાન અને સાઉદી વિદેશ પ્રધાન પ્રિન્સ ફૈઝલ બિન ફરહાન સાથે અલગ-અલગ કરેલી ટેલિફોનિક વાતચીતમાં આ સંદેશ આપ્યો હતો. અરાઘચીના ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ મુજબ, તેમણે પાકિસ્તાની અને તુર્કીના અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે ઈરાન કોઈપણ હુમલાનો સખત જવાબ આપશે અને તેઓ અમેરિકાના અસ્થિર કરનારા કાર્યોના પગલાની અસરની સાથે સાથે પ્રદેશમાં વધતી અસ્થિરતાના જોખમની અસરની પણ સમીક્ષા કરશે.

સાઉદી વિદેશ મંત્રી સાથેની વાતચીત દરમિયાન, અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરકા કે ઈઝરાયલનો કોઈપણ હુમલો કે એવું ઓપરેશન કે જેમાં ગલ્ફ દેશોની સંડોવણી જણાશે તો તેહરાન તેની સામે પણ યોગ્ય જવાબ આપશે. કુવૈતી સેનાએ ઈરાનમાં અનેક મુખ્ય સ્થળોએ છોડેલા દુશ્મન ડ્રોનને અટકાવવા અને નાશ કરવાના અહેવાલ આપ્યાના કલાકો પછી આ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. કાટમાળ પડવાથી ઉત્તર કુવૈતમાં એક સરકારી ઇમારત અને બુબિયાન ટાપુ પર નાગરિક સંપત્તિને નુકસાન થયું હતું, જોકે કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી.

વધુમાં, ઈરાનની ટોચની સુરક્ષા સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા એક મીડિયા આઉટલેટે ચેતવણી આપી હતી કે ઈરાનના ઉર્જા માળખા પર કોઈપણ અમેરિકન હુમલાથી સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ઓઈલ પ્લાન્ટ તેમજ કતાર અને ઇઝરાયલમાં ગેસ ક્ષેત્રો પર ઈરાની હુમલા થશે, અને દાવો કર્યો હતો કે "બધું બળીને રાખ થઈ જશે."

શુક્રવારે કેમ્પ ડેવિડ ખાતે મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ હજુ પણ માને છે કે જેરેડ કુશનર, ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સહિત અમેરિકાના વાટાઘાટકારો ઈરાન સાથે સોદો કરી શકે છે. તેમ છતાં, તેમણે તેહરાન પ્રત્યે નિરાશા વ્યક્ત કરી અને તેના પર વારંવાર તેના વચનો તોડવાનો આરોપ લગાવ્યો.

વર્તમાન સંઘર્ષ વૈશ્વિક ઉર્જા બજારોને ખળભળાટ મચાવી રહ્યો છે. જુલાઈમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના વાયદામાં 24%નો વધારો થયો હતો, જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત તેલ પરિવહન કોરિડોરમાંના એકમાં વાણિજ્યિક શિપિંગ અટકી ગયું છે.

  1. આ વખતે અમેરિકાનો એટેક સહન નહીં કરી શકે ઈરાન, ટ્રમ્પે આપી નવી તબાહીની ધમકી
  2. ટ્રમ્પે ફરી દાવો ‘ટેરિફની ધમકી આપીને ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ અટકાવ્યું’

TAGGED:

IRAN WARNS
US ATTACKS
IRAN WARNS US ATTACKS
અમેરિકા યુરાન યુદ્ધ
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.