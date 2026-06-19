ઈરાને અમેરિકાને ચેતવણી આપતા કહ્યું, "અમે કરારના કોઈપણ ઉલ્લંઘનનો જડબાતોડ જવાબ આપીશું."
ગાલિબાફે ચેતવણી આપી હતી કે જો સામેનો પક્ષ ખરાબ વિશ્વાસ દર્શાવશે, કરાર તોડશે અથવા વધુ પડતી માંગણીઓ કરશે, તો તેમને જડબાતોડ જવાબનો સામનો કરવો પડશે.
By ANI
Published : June 19, 2026 at 8:56 AM IST
તેહરાન: ઈરાનના ટોચના વાટાઘાટકાર અને સંસદના સ્પીકર, મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકા અથવા તેના ભાગીદારો અંતિમ કરાર પર ચાલી રહેલી વાટાઘાટો દરમિયાન ખરાબ ઇરાદાથી કાર્ય કરશે, નવા સંમત માળખાનું ઉલ્લંઘન કરશે અથવા કોઈપણ વધારાની માંગણીઓ કરશે તો તેહરાન "કડક જવાબ" આપશે.
X પર એક પોસ્ટમાં, ગાલિબાફે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ મોજતબા ખામેની દ્વારા નિર્ધારિત શરતોને લાગુ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, પરંતુ કરારના કોઈપણ ઉલ્લંઘનનો કડક જવાબ આપશે.
گوشبفرمانیم، وظیفهٔ محولشده به ما توسط مقام معظم رهبری پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 18, 2026
در صورت بدعهدی، پیمانشکنی و زیادهخواهی طرف مقابل هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن نداریم.
یکبار در جنگ سیلی خوردند، اگر بخواهند دوباره همان مسیر را بروند سیلی محکمتری خواهند خورد.
ગાલિબાફે કહ્યું, "અમે તમારા આદેશ હેઠળ છીએ. સુપ્રીમ લીડર દ્વારા અમને સોંપાયેલ કાર્ય કરારની શરતોને પૂર્ણ કરવાનું છે. જો બીજી બાજુથી કોઈ ખરાબ ઈરાદો, કરારનો ભંગ અથવા વધુ પડતી માંગણીઓ હશે, તો અમે દુશ્મનને યોગ્ય જવાબ આપવામાં અચકાઈશું નહીં."
તેમણે કહ્યું, "યુદ્ધ દરમિયાન તેમને એક વાર થપ્પડ મારી હતી. જો તેઓ ફરીથી તે માર્ગ પર ચાલવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેમને વધુ જોરદાર થપ્પડ મારવામાં આવશે." આ ચેતવણી ત્યારે આપવામાં આવી છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન 60 દિવસની વાટાઘાટો શરૂ કરી રહ્યા છે.
આનો ઉદ્દેશ્ય નવા હસ્તાક્ષરિત માળખા કરારને એક વ્યાપક સોદામાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે, જેમાં પ્રતિબંધો, પરમાણુ પ્રતિબંધો, મિસાઇલ ક્ષમતાઓ અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવશે. અગાઉ તેમના ભાષણમાં, મોજતબા ખામેનીએ ચેતવણી પણ આપી હતી કે ભવિષ્યમાં થનારી સામ-સામેની વાટાઘાટોને એ સંકેત તરીકે અર્થઘટન ન કરવી જોઈએ કે અમેરિકાએ પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર્યું છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો વોશિંગ્ટન, ડી.સી. વધુ પડતી માંગણીઓ કરશે તો ઈરાન હાર માનશે નહીં. તેમણે કહ્યું, "જોકે, એ સ્પષ્ટ છે કે ભવિષ્યમાં થનારી વાટાઘાટોનો અર્થ દુશ્મન સમક્ષ હાર માનવા નહીં." યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જે.ડી. વાન્સે ગુરુવારે પુષ્ટિ આપી હતી કે ઔપચારિક વાટાઘાટોનો સમયગાળો 18 જૂને શરૂ થયો હતો, બંને પક્ષો સમજૂતી કરાર પર પહોંચ્યાના એક દિવસ પછી.
વાન્સે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "હું કહીશ કે 60-દિવસનો સમયગાળો સત્તાવાર રીતે આજે શરૂ થયો હતો, તેથી, હા, ડીલ ગઈકાલે શરૂ થઇ હતી." અમે આજથી 60-દિવસનો સમયગાળો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ.' વાન્સે કરારનો બચાવ કરતા કહ્યું કે અમેરિકાએ ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે નબળી બનાવી છે જ્યારે તેહરાનના કાયદેસર સ્વ-બચાવના અધિકારને જાળવી રાખ્યો છે.
વાન્સે કહ્યું, "અમે તેમની નોંધપાત્ર સંખ્યામાં બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને તેમના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ લોન્ચર્સનો નાશ કર્યો છે." તેમણે ઉમેર્યું કે કોઈપણ અંતિમ કરાર ઈરાનને એવી મિસાઇલો વિકસાવવાથી અટકાવશે જે પ્રદેશની બહારના દેશોને ધમકી આપી શકે છે.
ઉપરાષ્ટ્રપતિએ આ કરારને ઉર્જા બજારો અને દરિયાઈ સુરક્ષામાં સુધારો કરવા સાથે પણ જોડ્યો. વાન્સના મતે, રાત્રે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી 12.5 મિલિયન બેરલથી વધુ તેલ પસાર થયું, જે લડાઈ શરૂ થયા પછીનો સૌથી વધુ રેકોર્ડ જથ્થો છે.
તેમણે કહ્યું કે પ્રતિબંધો હળવા કરવા અને શિપિંગ રૂટ ફરીથી ખોલવાથી યુએસમાં તેલના ભાવ અને ગેસોલિનના ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે વહીવટીતંત્રની શાંતિ પહેલ પહેલાથી જ મૂર્ત આર્થિક લાભો આપી રહી છે