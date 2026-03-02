ETV Bharat / international

મસ્કત સમુદ્રમાં એક માનવરહિત બોટ તેલ ટેન્કર સાથે અથડાઈ, એક ભારતીયનું મોત

ઓઇલ ટેન્કર MKD VYOM પર માનવરહિત બોટ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો.

ઈરાનનો દુબઈ પર હુમલો
ઈરાનનો દુબઈ પર હુમલો (AP)
By PTI

Published : March 2, 2026 at 9:00 PM IST

દુબઈ: ઓમાનના મસ્કત પ્રાંતના દરિયાકાંઠે સોમવારે વિસ્ફોટકોથી ભરેલી માનવરહિત બોટ એક તેલ ટેન્કર સાથે અથડાતાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું, અહેવાલો અનુસાર. ઓમાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "મેરીટાઇમ સિક્યુરિટી સેન્ટરે અહેવાલ આપ્યો છે કે મસ્કત પ્રાંતના દરિયાકાંઠે 52 નોટિકલ માઇલ દૂર એક માનવરહિત બોટ દ્વારા તેલ ટેન્કર MKD VYOM પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો."

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ હુમલામાં એન્જિન રૂમમાં વિસ્ફોટ થયો હતો અને ત્યારબાદ આગ લાગી હતી, જેમાં એક ક્રૂ સભ્યનું મોત થયું હતું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બાકીના 21 ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. મંત્રાલયે મૃતકની રાષ્ટ્રીયતા જાહેર કરી નથી, પરંતુ સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તે ટેન્કરના ક્રૂનો ભારતીય સભ્ય હતો.

"આ હુમલામાં મુખ્ય એન્જિન રૂમમાં આગ અને વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં એક ભારતીય ક્રૂ સભ્યનું મોત થયું હતું," ઓમાન ઓબ્ઝર્વરે અહેવાલ આપ્યો છે. બચાવાયેલા ક્રૂમાં 16 ભારતીય નાગરિકો, ચાર બાંગ્લાદેશી નાગરિકો અને એક યુક્રેનિયન નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે.

એક દિવસ પહેલા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બીજા એક તેલ ટેન્કર, એમવી સ્કાયલાઇટ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં ચાર ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હતા. ઓમાનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ક્રૂ સભ્યો ભારત અને ઈરાનના નાગરિકો હતા.

સોમવારે, ઓમાનમાં ભારતીય મિશનએ જણાવ્યું હતું કે તે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે, જેઓ એમવી સ્કાયલાઇટ સાથે સંકળાયેલી ઘટના બાદ ગુમ થયેલા ક્રૂ સભ્યોને શોધવા માટે શોધ કામગીરી ચલાવી રહ્યા છે.

