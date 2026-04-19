ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધમાં 3468 લોકોના મોત, તમામ એજન્સીઓનાં આંકડા અલગ-અલગ
સત્તાવાર આંકડાઓમાં થયો વધારો, 12 એપ્રિલના 3375ના મૃત્યુઆંક બાદ શનિવારે જાહેર થયેલા નવા આંકડાએ ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો, માનવાધિકાર સંસ્થાઓનો દાવો છે કે મૃતકોની સંખ્યા 3636ને પાર.
Published : April 19, 2026 at 1:37 PM IST
તેહરાન: ઈરાનની સરકારી સંસ્થા 'ફાઉન્ડેશન ઓફ માર્ટીર્સ એન્ડ વેટરન્સ અફેર્સ' એ શનિવારના રોજ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી હતી કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથેના તાજેતરના યુદ્ધમાં ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના કુલ 3468 નાગરિકો અને સૈનિકો માર્યા ગયા છે. આ ઘટસ્ફોટ એવા સમયે થયો છે જ્યારે સંઘર્ષમાં બે સપ્તાહનો યુદ્ધવિરામ ચાલી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં તેહરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હવાઈ હુમલા સાથે શરૂ થયેલા આ યુદ્ધના આંકડાઓને લઈને સત્તાવાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર સંસ્થાઓના દાવાઓ વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે.
સત્તાવાર આંકડામાં થયો વધારો
ઈરાનની સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી ISNA ફાઉન્ડેશનના વડા અહેમદ મૌસવીના હવાલાથી જણાવ્યું હતું કે, "તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા સંઘર્ષ દરમિયાન કુલ 3468 લોકોના મોત થયા છે." આ અગાઉ 12 એપ્રિલના રોજ ઈરાનની Legal Medicine Organisationના વડા દ્વારા જાહેર કરાયેલા 3375ના મૃત્યુઆંક કરતાં લગભગ 93નો વધારો દર્શાવે છે. સરકારી સંસ્થાઓએ હજુ સુધી મૃતકોમાં કેટલા નાગરિકો અને કેટલા લશ્કરી જવાનોનો સમાવેશ થાય છે તેનું વર્ગીકરણ કર્યું નથી.
માનવાધિકાર સંસ્થાના આંકડા સત્તાવાર દાવા કરતાં વધુ
દરમિયાન, અમેરિકા સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સી (HRANA) એ 7 એપ્રિલના રોજ જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા લોકોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 3636 છે. આ સંસ્થાએ વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આ મૃત્યુઆંકમાં 1701 સામાન્ય નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 254 બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત 1221 લશ્કરી જવાનો અને 714 એવા લોકોના મોત નોંધાયા છે જેમનું વર્ગીકરણ હજુ સુધી શક્ય બન્યું નથી.
સ્વતંત્ર તપાસ પર પ્રતિબંધ
ફ્રેન્ચ સમાચાર એજન્સી AFPએ જણાવ્યું છે કે ઈરાનમાં સમાચારોના રિપોર્ટિંગ અંગેના કડક પ્રતિબંધોના કારણે તેઓ હુમલાના સ્થળો સુધી પહોંચી શક્યા નથી. આ કારણોસર, ઈરાની સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવી અથવા માનવાધિકાર સંસ્થાઓના દાવાઓને સમર્થન આપવું આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા માટે લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. હાલમાં લાગુ થયેલા બે સપ્તાહના યુદ્ધવિરામ છતાં હજુ સુધી વિદેશી પત્રકારોને યુદ્ધગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ યુદ્ધની શરૂઆત ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંતમાં ત્યારે થઈ હતી જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના લડાકુ વિમાનોએ ઈરાનની રાજધાની તેહરાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં લક્ષ્યાંકિત હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. આ હુમલાઓને લઈને મધ્ય-પૂર્વના ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો.
