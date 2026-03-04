ETV Bharat / international

ઈરાન યુદ્ધ: તેલના ભાવ વધતાં ટ્રમ્પે કહ્યું ‘અમેરિકન નૌકાદળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે’

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અરબી દ્વીપકલ્પ પર ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે છે અને પર્સિયન ગલ્ફને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે.

2 માર્ચ, 2026 ના રોજ 2026 પ્લેનેટ લેબ્સ પીબીસી દ્વારા લેવામાં આવેલી આ હેન્ડઆઉટ સેટેલાઇટ છબી હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પર બંદર અબ્બાસ બંદરમાંથી વિસ્ફોટ પછી ધુમાડો નીકળતો દર્શાવે છે. (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 4:49 PM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ અને તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે જો જરૂર પડે તો અમેરિકન નૌકાદળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે.

અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ સોમવારે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, અને ચેતવણી આપી હતી કે પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતા કોઈપણ જહાજોને "આગ લગાવવામાં આવશે" અથવા હુમલો કરવામાં આવશે. વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગના તેલ આ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા હોવાથી, યુદ્ધને કારણે ટ્રાફિકમાં વિક્ષેપને કારણે તેલના ભાવમાં વધુ વધારો થયો છે.

ટ્રમ્પે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ બ્રાન્ચને પર્સિયન ગલ્ફમાંથી તેલ અને અન્ય માલસામાન વહન કરતા ટેન્કરો માટે "ખૂબ જ વાજબી" રાજકીય જોખમ વીમો પૂરો પાડવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. રાજકીય જોખમ વીમો એ એક પ્રકારનું કવરેજ છે જેનો હેતુ કંપનીઓને અસ્થિર રાજકીય પરિસ્થિતિઓ, સરકારી કાર્યવાહી અથવા હિંસાને કારણે થતા નાણાકીય નુકસાનથી બચાવવાનો છે.

Strait Of Hormuz
Strait Of Hormuz (ETV Bharat Graphics)

યુએસ નેવી પાસે આ ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા આઠ વિનાશક અને ત્રણ નાના દરિયાકાંઠાના લડાયક જહાજો તૈનાત છે. આ જહાજોનો ઉપયોગ અગાઉ પ્રદેશ અને લાલ સમુદ્રમાં વેપારી શિપિંગને એસ્કોર્ટ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

હોર્મુઝની સામુદ્રધુની અરબી દ્વીપકલ્પ પર ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે આવેલું છે અને પર્સિયન ગલ્ફને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે. આ સામુદ્રધુનીમાં શિપિંગ લેન દરેક દિશામાં ફક્ત બે માઈલ પહોળા છે, પરંતુ વિશ્વના તેલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)નો આશરે 20 ટકા ભાગ તેમાંથી પસાર થાય છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું ‘અમેરિકન નૌકાદળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે’
ટ્રમ્પે કહ્યું ‘અમેરિકન નૌકાદળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે’ (Screengrab/TruthSocial)

આ સાંકડી ચોકપોઇન્ટ સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક અને ઈરાન જેવા મુખ્ય મધ્ય પૂર્વીય ઉત્પાદકોમાંથી તેલ નિકાસ માટેનો મુખ્ય માર્ગ છે, અને કતાર અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) થી LNG માટે વૈશ્વિક બજારમાં પહોંચવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે.

શનિવારે ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઈરાન પર હુમલો કર્યો ત્યારથી, વિશ્વની સૌથી મોટી શિપિંગ કંપનીઓ ઇટાલિયન-સ્વિસ MSC, ડેનમાર્કની માર્સ્ક, ફ્રાન્સની CMA CGM, જર્મનીની Hapag-Lloyd અને ચીનની Cosco એ તેમના જહાજોને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન શોધવાનો આદેશ આપ્યો છે.

એશિયાઈ વેપારના ટ્રેડમાં તેલના ભાવમાં થોડો વધારો થયો

બુધવારે એશિયાઈ વેપારના ટ્રેડમાં તેલના ભાવમાં થોડો વધારો થયો, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલી હિંસાને કારણે પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો હોવાથી આ સપ્તાહના મજબૂત વધારાને લંબાવ્યો. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ 0.5 ટકા વધીને $74.92 પર હતો. બ્રેન્ટ નોર્થ સી ક્રૂડ હજુ સુધી ટ્રેડ થઈ રહ્યું નહોતું. મંગળવારે, જુલાઈ 2024 પછી પહેલી વાર બ્રેન્ટ $85 પ્રતિ બેરલથી ઉપર વધ્યો, અને એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે ભાવ $100 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે.

પરંતુ બ્રેન્ટ પાછળથી $81.40 પ્રતિ બેરલ પર બંધ થયો, જે હજુ પણ 4.7 ટકા વધુ છે, કારણ કે ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે જો જરૂરી હોય તો યુએસ નેવી સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલ ટેન્કરોને એસ્કોર્ટ કરશે. મંગળવારે ઇક્વિટીમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો, પરંતુ ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ પછી વોલ સ્ટ્રીટે કેટલાક ફાયદા મેળવ્યા.

એશિયન દેશો સૌથી વધુ જોખમમાં

આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધન જૂથ ઝીરો કાર્બન એનાલિટિક્સ અનુસાર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તેલ અને ગેસ પુરવઠામાં વિક્ષેપથી એશિયન દેશો સૌથી વધુ જોખમમાં છે, જાપાન સૌથી વધુ જોખમમાં છે, ત્યારબાદ દક્ષિણ કોરિયા અને ભારત છે.

રિસર્ચ ગ્રુપે જણાવ્યું હતું કે, "ચાર એશિયન દેશો - ચીન, ભારત, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા - આ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા 75 ટકા તેલ અને 59 ટકા LNGનો હિસ્સો ધરાવે છે. ચીન અને ભારત આ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા તેલ અને LNG માટેના સૌથી મોટા એકમાત્ર સ્થળો છે."

"હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ટોચના તેલ અને ગેસ આયાત કરનારા દેશોમાં, જાપાનને વિક્ષેપનો સૌથી સીધો જોખમ છે, કારણ કે તે શિપિંગ રૂટ દ્વારા તેલ અને ગેસના વેપારનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે અને આયાતી તેલ અને ગેસ પર નિર્ભર છે. દક્ષિણ કોરિયા બીજા ક્રમે છે, ભારત ત્રીજા ક્રમે છે અને ચીન ચોથા ક્રમે છે," તેમણે ઉમેર્યું.

જ્યારે ચીન અને ભારત સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થતા તેલ અને LNG માટે સૌથી મોટા સિંગલ ડેસ્ટિનેશન છે, ત્યારે જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા પુરવઠાના આંચકાઓ માટે વધુ સંવેદનશીલ છે.

