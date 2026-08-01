આ વખતે અમેરિકાનો એટેક સહન નહીં કરી શકે ઈરાન, ટ્રમ્પે આપી નવી તબાહીની ધમકી
અહેવાલો અનુસાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર હુમલાનો આદેશ આપ્યો છે, જે આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં શરૂ થઈ શકે છે
Published : August 1, 2026 at 4:05 PM IST
તેહરાન: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સામે નવા લશ્કરી હુમલાની તૈયારીઓનો આદેશ આપ્યો છે.
અમેરિકન અધિકારીઓને ટાંકીને, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે શુક્રવારે અહેવાલ આપ્યો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે નવા હુમલાઓ તૈયાર રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જે આ સપ્તાહના અંતમાં શરૂ થઈ શકે છે.
આ બધાની વચ્ચે, ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે, જો તેના પર હુમલો કરવામાં આવે છે, તો તે સમગ્ર પ્રદેશમાં ઊર્જા ઉત્પાદન, સંગ્રહ અથવા વિતરણ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ઇઝરાયલી માળખાગત સુવિધાઓ અને યુએસ સિસ્ટમોને નિશાન બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
આ નિવેદન એવા અહેવાલો પછી આવ્યું છે જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે, વોશિંગ્ટન અને તેલ અવીવ સંયુક્ત રીતે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે એક નવું લશ્કરી અભિયાન શરૂ કરી શકે છે. ઈરાની સુરક્ષાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ શુક્રવારે તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે ઈરાની માળખાગત સુવિધાઓ પર સંભવિત હુમલાઓ અંગે પશ્ચિમી મીડિયાના અહેવાલો "એક પ્રકારના પાગલપન" સમાન છે.
તસ્નીમના જણાવ્યા અનુસાર, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેહરાન ઇઝરાયલમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થળો અને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ ઊર્જા સંપત્તિઓ પર હુમલો કરવા માટે એક વ્યાપક બદલો લેવાની વ્યૂહરચના ઘડી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો ઉશ્કેરવામાં આવે તો ઈરાન અમેરિકા સામે હુમલો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
ઈરાની અધિકારીએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે દેશની સેનાએ આવા ઓપરેશન્સને અંજામ આપવાની ક્ષમતા અને દ્રઢ સંકલ્પ બંને દર્શાવ્યા છે, જે 40 દિવસના સંઘર્ષ અને ત્યારબાદના અભિયાનો દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું. આ ચેતવણી સંભવિત લશ્કરી ઉગ્રતા અંગે વધતી અટકળોને પગલે આપવામાં આવી છે, જે અહેવાલો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાની લક્ષ્યો પર નવા હુમલાઓની તૈયારીઓનો આદેશ આપ્યો છે.
અમેરિકન અધિકારીઓને ટાંકીને, ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવા હુમલાઓનો આદેશ આપ્યો છે જે આ સપ્તાહના અંતમાં શરૂ થઈ શકે છે. તેમણે તેહરાનને ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો તે વાટાઘાટોના ટેબલ પર પાછા નહીં ફરે તો તેને મોટી લશ્કરી કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે.
શુક્રવારે કેમ્પ ડેવિડ ખાતે કેબિનેટની બેઠકમાં બોલતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આગામી લશ્કરી કાર્યવાહીનો સંકેત આપ્યો હતો. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન પર વિનાશક બળથી હુમલો કરશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકા આ વખતે હુમલો કરશે, તો ઈરાનને એવા પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે જે તે સહન કરી શકશે નહીં.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તાજેતરના નિવેદનો બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે વધતા સંઘર્ષને ઉજાગર કરે છે, જેનાથી ચિંતા વ્યક્ત થાય છે કે ત્યારબાદ લશ્કરી કાર્યવાહી એક મોટો પ્રાદેશિક સંઘર્ષ શરૂ કરી શકે છે, જે સમગ્ર પ્રદેશમાં મહત્વપૂર્ણ ઊર્જા સંપત્તિ અને વ્યૂહાત્મક માળખાને અસર કરી શકે છે.
(ઇનપુટ: ANI)
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