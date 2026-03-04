ETV Bharat / international

ઈરાનના ડ્રોન હુમલામાં 4 અમેરિકી સૈનિકના મોત, પેન્ટાગોને યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ચાર સૈનિકોના ફોટા કર્યા જાહેર

પેન્ટાગોને ઈરાન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ચાર અમેરિકી સૈનિકોના ફોટા જાહેર કર્યા છે, જેમાંથી બેની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી.

ઈરાનના ડ્રોન હુમલામાં અમેરિકી સૈન્યના 4 સૈનિકનું મોત
ઈરાનના ડ્રોન હુમલામાં અમેરિકી સૈન્યના 4 સૈનિકનું મોત (Photo/X/@USArmyReserve)
By ANI

Published : March 4, 2026 at 10:17 AM IST

વૉશિંગ્ટન ડીસી: પેન્ટાગોને રવિવારે ઈરાની ડ્રોન હુમલામાં માર્યા ગયેલા છ અમેરિકી સૈનિકોમાંથી ચારની ઓળખ કરી છે, અને તેમના ફોટા જાહેર કર્યા છે. આ સૈનિકોમાં કેપ્ટન કોડી ખોર્ક (35), સાર્જન્ટ ફર્સ્ટ ક્લાસ નોહ ટિએટજેન્સ (42), સાર્જન્ટ ફર્સ્ટ ક્લાસ નિકોલ એમોર (39) અને સાર્જન્ટ ડેક્લાન કોડી (20)નો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય સૈનિકોને 103મા સસ્ટેનમેન્ટ કમાન્ડમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જે આયોવામાં આર્મી રિઝર્વ સસ્ટેનમેન્ટ યુનિટ છે, જે ખોરાક, બળતણ, પાણી, દારૂગોળો, પરિવહન સાધનો અને પુરવઠો પૂરો પાડે છે.

રવિવારના હુમલામાં માર્યા ગયેલા અન્ય બે સૈનિકોની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી. કુવૈતના પોર્ટ શુઆઈબામાં એક કમાન્ડ સેન્ટર પર ડ્રોનથી હુમલો થતાં આ અમેરિકી સૈનિકો માર્યા ગયા હતા.

એપીના અહેવાલ મુજબ, આર્મી સેક્રેટરી ડેનિયલ ડ્રિસ્કોલે કહ્યું, "આ બધા પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ આપણા દેશની રક્ષા માટે બહાદુરીથી સ્વૈચ્છિક સેવા આપી હતી, અને તેમના બલિદાનને ક્યારેય ભૂલાશે નહીં." રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સૈનિકોના મોત વિશે કહ્યું કે, "દુઃખની વાત છે કે, આ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં વધુ મૃત્યુ થશે. આવું જ થાય છે."

