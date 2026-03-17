ઈરાનની 'ડાન્સિંગ મિસાઈલ' સેજ્જિલે પહેલીવાર મચાવ્યો કહેર, ઈઝરાયલનું આયરન ડોમ પણ થયું ફેલ

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, ઈરાને પહેલીવાર તેની અત્યાધુનિક સેજ્જિલ બેલિસ્ટિક મિસાઈલનો ઉપયોગ કર્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 6:45 PM IST

તેહરાન: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભીષણ સંઘર્ષે ત્યારે ભયાનક વળાંક લીધો જ્યારે ઈરાનની સૈન્ય (IRGC) એ પહેલીવાર ઇઝરાયલી અને યુએસ લક્ષ્યો પર તેની સૌથી અદ્યતન બેલિસ્ટિક મિસાઇલ - 'સેજિલ' - નો સીધો ઉપયોગ કર્યો. 15 માર્ચ, 2026 ના રોજ થયેલા આ હુમલાએ વિશ્વભરની સુરક્ષા એજન્સીઓને આઘાતમાં મૂકી દીધી છે. નિષ્ણાંતો માને છે કે આ મિસાઇલ ઈરાનના શસ્ત્રાગારમાં સૌથી ઘાતક હથિયાર છે.

સેજ્જિલ મિસાઇલ શું છે અને તેની ક્ષમતા શું છે?

સેજ્જિલ બે તબક્કાની, ઘન-ઇંધણવાળી મધ્યમ-અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે. તેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા તેની ઘન-ઇંધણ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ છે. જૂની મિસાઇલ સિસ્ટમોમાં પ્રવાહી બળતણ ભરવું પડતું હતું - એક પ્રક્રિયા જેને પૂર્ણ કરવામાં કલાકો લાગતા હતા અને ઉપગ્રહો દ્વારા તેને પકડી શકાતી હતી. તેનાથી વિપરીત, સેજ્જિલને માત્ર થોડી મિનિટોમાં લોન્ચ માટે તૈયાર કરી શકાય છે અને મોબાઇલ લોન્ચરનો ઉપયોગ કરીને લગભગ ગમે ત્યાંથી ફાયર કરી શકાય છે.

સેજ્જિલની મુખ્ય વિશેષતાઓ

  • રેન્જ: તેની સ્ટ્રાઇક રેન્જ 2,000 કિલોમીટર સુધીની છે, જે સમગ્ર ઇઝરાયલ - તેમજ યુરોપના કેટલાક ભાગો તેની પહોંચમાં છે.
  • સ્પીડ: ઇરાનથી લોન્ચ થયા પછી, તે ફક્ત 7 થી 10 મિનિટમાં ઇઝરાયલ પહોંચી શકે છે.
  • વજન: તેનું વજન આશરે 23,600 કિલોગ્રામ છે અને તે 700 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટકો વહન કરવામાં સક્ષમ છે.

તેને "ડાન્સિંગ મિસાઇલ" કેમ કહેવામાં આવે છે?

યુદ્ધમેદાનમાં, આ મિસાઇલને "ડાન્સિંગ મિસાઇલ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેનું કારણ તેની અસાધારણ ચપળતા છે. જેમ જેમ મિસાઇલ તેના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધે છે, તે હવામાં તેના માર્ગને બદલવામાં સક્ષમ છે. ઇઝરાયલના 'આયર્ન ડોમ' અને યુ.એસ. ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ મિસાઈલના સીધા માર્ગનું અનુમાન લગાવી તેને નષ્ટ કરે છે જો કે, સેજિલ "ડાન્સ" જેવી રીતે તેના માર્ગમાં ફેરફાર કરીને આ સિસ્ટમોથી બચી જાય છે. તેને અટકાવવી એ વિશ્વની સૌથી અત્યાધુનિક રડાર સિસ્ટમો માટે પણ એક ભયંકર પડકાર છે.

યુદ્ધની તાજેતરની સ્થિતિ

અહેવાલો અનુસાર, આ મિસાઇલ હુમલાએ ઇઝરાયલી લશ્કરી સ્થાપનો તેમજ ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં સ્થિત યુએસ બેઝને નિશાન બનાવ્યા છે. 17 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, અહેવાલો સૂચવે છે કે આ ભીષણ સંઘર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર, મોજતબા ખામેનેઈ દ્વારા કમાન સંભાળ્યા પછી હુમલાઓની તીવ્રતા વધી ગઈ છે.

એક વૈશ્વિક કટોકટી

આ યુદ્ધના પરિણામો ફક્ત મધ્ય પૂર્વ પૂરતા મર્યાદિત નથી. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નાકાબંધી કરવાની ધમકી આપી છે. આ એક એક મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ છે જ્યાંથી વિશ્વનો એક તૃતીયાંશ તેલ પુરવઠો પસાર થાય છે. પરિણામે, વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 ની સપાટીને વટાવી ગયા છે, જેના કારણે ભારત સહિત વિશ્વભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાનો ભય છે.

