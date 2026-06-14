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ઈરાન ટોલ વિના હોર્મુઝ ખોલશે, લેન્ડમાઈન હટાવવાનું કામ કરવામાં આવશેઃ અમેરિકી અધિકારી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રવિવારે ઈરાન સાથે શાંતિ સમજૂતીનો વિશ્વાસ છે.

હોર્મુઝની સામુદ્રધુની
હોર્મુઝની સામુદ્રધુની (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 1:40 PM IST

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વોશિંગ્ટન ડીસી : અમેરિકાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ રવિવારે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે એક ખૂબ સારી અને મજબૂત શાંતિ સમજૂતી કરવા જઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત ઈરાને સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝ કોઈપણ જાતના ટોલ વિના ખોલવાનો રહેશે.

અધિકારીઓએ ANI ને આપેલી માહિતીમાં જણાવ્યું કે, “રાષ્ટ્રપતિએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે અને આજે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાનની ટિપ્પણી પરથી પણ લાગે છે કે અમારી પાસે એક સોદો છે. આ સોદો ખૂબ સારો અને મજબૂત છે. જી-7 દેશોએ પણ કહ્યું છે કે ડીલ આગળ વધ્યા પછી તેઓ ઘણું બધું કરી શકે તેમ છે.”

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જી-7 દેશોમાં ખાસ કરીને બ્રિટન અને ફ્રાન્સ પાસે ડિ-માઇનિંગ (બારૂદી સુરંગો દૂર કરવાની) જબરદસ્ત ક્ષમતા છે અને તેમણે આ માટે સ્વૈચ્છિક ગઠબંધનની રચના કરી છે. “ઈરાન હોર્મુઝ સામુદ્રધુની ટોલ વિના ખોલે કે તરત જ અમેરિકા પોતાની નાકાબંધી હટાવી દેશે. આ કાર્યવાહી સાથે-સાથે થશે. ત્યારબાદનો તબક્કો સામુદ્રધુનીમાંથી ખાણો હટાવવાનો રહેશે. બ્રિટન અને ફ્રાન્સના જહાજ પહેલાથી જ નજીકના પાણીમાં તૈનાત છે, જેથી સ્ટ્રેટ ખુલતાની સાથે જ સુરંગો દૂર કરવાની કામગીરીમાં અમે ઊંડાણથી જોડાઈ જઈશું.”

આ દરમિયાન, ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદાના સવાલ પર અધિકારીઓએ કહ્યું કે જી-7 સમિટ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન મોદી વચ્ચે આ મુદ્દે ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. “પીએમ મોદી ભારતની વૈશ્વિક ભૂમિકાને લઈને અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી છે. અમેરિકા ઉર્જા, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો અને કૃષિ પેદાશો ભારતને મોટા પ્રમાણમાં વેચવા ઈચ્છે છે. અમને લાગે છે કે એક સંભવિત વેપાર સોદો આ જ દિશાનો હિસ્સો છે.”

તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે જી-7 સમિટમાં સોદો પૂરો થઈ જશે નહીં, પરંતુ નેતાઓ એ સમજી શકશે કે હાલ અમે ક્યાં ઊભા છીએ અને આવતા અઠવાડિયામાં સોદાને આગળ ધપાવવા માટે શું જરૂરી છે. એક અમેરિકી ટીમ ટૂંક સમયમાં ભારત મોકલવામાં આવશે જે આ દિશામાં ટેકનિકલ ચર્ચાઓ કરશે. અધિકારીએ કહ્યું, “હું પોતે આવતા અઠવાડિયે ભારત જઈશ. અમેરિકા અને ભારત કુદરતી આર્થિક ભાગીદાર છે અને બંને દેશો એકબીજાને ઘણું આપી શકે છે.”

ટ્રમ્પની આગામી ફ્રાન્સ યાત્રા અંગે અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ જી-7 ભાગીદાર દેશો સાથે આર્થિક વૃદ્ધિ, આવશ્યક ખનીજોની સપ્લાય ચેઇન મજબૂત કરવા, ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન અને ડ્રગ સ્મગલિંગ સામે કાર્યવાહી, અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવા મુદ્દાઓ પર મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશે.

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