જંગ ખતમ કરવા ઈરાને ડગ માંડ્યું! પાકિસ્તાન સાથે નવી રૂપરેખા પર થશે ચર્ચા

(Pakistan Ministry of Foreign Affairs via AP)
By AFP

Published : April 26, 2026 at 10:05 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 10:10 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: ઈરાની સમાચાર એજન્સી ISNA અનુસાર, વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી પાકિસ્તાની અધિકારીઓ સાથે ફરી મુલાકાત કરશે જેથી તેમને "યુદ્ધને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરવા માટેના કોઈપણ કરારની રૂપરેખા પર ઈરાનનું વલણ અને વિચારો" વિશે અવગત કરી શકાય. વિદેશ મંત્રી પણ શનિવારે ઇસ્લામાબાદમાં હતા, એક દિવસ પહેલા, જ્યાંથી તેઓ ઓમાન જવા રવાના થયા હતા.

ISNA અનુસાર, અન્ય ઈરાની રાજદૂતો "યુદ્ધવિરામ સંબંધિત બાબતો પર જરૂરી સૂચનાઓ અને સલાહ મેળવવા માટે" તેહરાન પાછા ફર્યા.

શનિવારે ઇસ્લામાબાદમાં ઈરાન-પાકિસ્તાન બેઠક પહેલાં, વ્હાઇટ હાઉસે ઘોષણા કરી હતી કે, ટ્રમ્પના શાંતિ દૂત, સ્ટીવ વિટકોફ અને તેમના જમાઈ, જેરેડ કુશનર, વધુ વાટાઘાટો માટે પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા.

પરંતુ ટ્રમ્પે પાછળથી ફોક્સ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે તેમણે પ્રવાસ રદ કરી દીધો છે, અને કહ્યું છે કે "કોઈપણ નક્કર વાત વિના ચર્ચા કરવા માટે બેસી રહેવાનો" કોઈ અર્થ નથી. તેમણે તેહરાન (ઈરાન) ની વાટાઘાટોની ઓફરને નકારી કાઢી હતી, પરંતુ ઉમેર્યું હતું કે ઈરાને તેમના નિર્ણયની થોડી મિનિટોમાં જ તેની ઓફર બદલી નાખી હતી.

વિગતવાર માહિતી આપ્યા વિના, તેમણે પત્રકારોને કહ્યું, "તેઓએ અમને આપેલા દસ્તાવેજ વધુ સારા હોવા જોઈતા હતા અને રસપ્રદ વાત એ છે કે, મેં પ્રવાસ રદ કરતાની સાથે જ, 10 મિનિટની અંદર અમને એક નવો દસ્તાવેજ મળ્યો જે પહેલાના દસ્તાવેજ કરતા ઘણો સારો હતો."

જ્યારે અલગથી પૂછવામાં આવ્યું કે શું પ્રવાસ રદ કરવાનો અર્થ ફરીથી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિની શરૂઆત છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "ના, તેનો અર્થ એ નથી. અમે હજુ સુધી તેના વિશે વિચાર્યું નથી."

બાદમાં, વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ એસોસિએશનના રાત્રિભોજન દરમિયાન એક બંદૂકધારીની ધરપકડ પછી, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ માનતા નથી કે આ ઘટનાનો ઈરાન સાથે કોઈ સંબંધ છે, પરંતુ તે તેમને "યુદ્ધ જીતવા" થી રોકી શકશે નહીં.

શનિવારે, અરાઘચીએ ઓમાનના મસ્કત જતા પહેલા મુખ્ય મધ્યસ્થી અને પાકિસ્તાનના લશ્કરી વડા અસીમ મુનીર, વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડાર સાથે મુલાકાત કરી. ઇસ્લામાબાદમાં વાતચીત પછી તેઓ રશિયાના મોસ્કો જાય તેવી અપેક્ષા છે.

અરાઘચીએ પાકિસ્તાનની તેમની શરૂઆતની મુલાકાતને "ખૂબ સફળ" ગણાવી, પરંતુ વોશિંગ્ટનના ઇરાદાઓ પર શંકા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "એ જોવું રહ્યું કે શું અમેરિકા ખરેખર રાજદ્વારી પ્રત્યે ગંભીર છે."

હોર્મુઝની નાકાબંધી વધુ તીવ્ર બની

યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાનું દબાણ વધ્યું છે કારણ કે તેલ અને ગેસ પુરવઠા માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ, સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝ હજુ પણ બંધ છે.

ઈરાનના શક્તિશાળી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું છે કે, તેમનો નાકાબંધી હટાવવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. નાકાબંધીએ વિશ્વભરના ઊર્જા બજારોમાં ઉથલપાથલ મચાવી છે. ગાર્ડ્સે તેમની સત્તાવાર ટેલિગ્રામ ચેનલ પર જણાવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પર નિયંત્રણ જાળવી રાખવું અને આ ક્ષેત્રમાં અમેરિકા અને વ્હાઇટ હાઉસના સમર્થકો પર ભયનો પ્રભાવ જાળવી રાખવો એ ઇસ્લામિક ઈરાનની અંતિમ અને પાક્કી વ્યૂહરચના છે."

બદલામાં, અમેરિકાએ ઈરાની બંદરો પણ નાકાબંધી કરી છે. રાજ્ય મીડિયા દ્વારા પ્રસારિત એક નિવેદનમાં, ઈરાનની સૈન્યએ ચેતવણી આપી હતી કે યુએસ "નાકાબંધી અને ચાંચિયાગીરી" ચાલુ રાખવાનો સખત જવાબ આપવામાં આવશે.

ઇઝરાયલે લેબનોન પર હુમલો કર્યો

લેબનોનના મોરચે, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ હિઝબુલ્લાહ સામે હુમલાનો આદેશ આપ્યો. તેમણે ઈરાન સમર્થિત જૂથ પર આ અઠવાડિયે લંબાવવામાં આવેલા યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂક્યો.

લેબનોનના રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, દક્ષિણમાં ઓછામાં ઓછા ચાર સ્થળોએ ઇઝરાયલી હુમલાઓ થયા. ઇઝરાયલી સેનાએ કહ્યું કે તેણે "શસ્ત્રોથી ભરેલા વાહન" માં મુસાફરી કરી રહેલા ત્રણ હિઝબુલ્લાહ લડવૈયાઓ, તેમજ એક મોટરસાઇકલ સવાર અને જૂથના બે અન્ય સશસ્ત્ર સભ્યોને મારી નાખ્યા.

ગુરુવારે, ટ્રમ્પે ઇઝરાયલી અને લેબનોનના રાજદૂતો સાથે મુલાકાત કર્યા પછી ત્રણ અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની જાહેરાત કરી અને શાંતિની આશા વ્યક્ત કરી. જો કે, હિઝબુલ્લાહના સંસદીય જૂથના વડા મોહમ્મદ રાદે લેબનોનને વાટાઘાટોમાંથી ખસી જવા વિનંતી કરી અને ચેતવણી આપી કે કોઈપણ કરારમાં રાષ્ટ્રીય સર્વસંમતિનો અભાવ રહેશે.

